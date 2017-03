Ein rätselhafter Patient Warum ist die Nase dicht?

Ein 15-Jähriger stellt sich in der HNO-Abteilung eines Krankenhauses im ostenglischen Peterborough vor. Seine Nase ist verstopft - und das nicht erst seit Kurzem. Bereits seit fünf Jahren könne er vor allem nachts kaum noch durch die Nase atmen, berichtet der Junge. Andere Probleme habe er aber nicht, sei ganz gesund und schlucke keine Medikamente.

Mit einem Endoskop schauen die HNO-Ärzte in die Nase und erkennen sofort das Problem: Seine Rachenmandel ist so stark vergrößert, dass sie den Ausgang der beiden Nasengänge zum Rachen verschließt, berichten Chloe Swords und Kollegen in "BMJ Case Reports".

Viele Kinder leiden unter dieser umgangssprachlich auch Polypen genannten Krankheit. Die Rachenmandel liegt an der hinteren, oberen Rachenwand und gehört zusammen mit den Gaumenmandeln zum sogenannten lymphatischen Rachenring. Dieser ist dafür zuständig, potenzielle Erreger aus der Atemluft herauszufiltern und abzuwehren. Gerade im Kindesalter muss sich das Immunsystem noch mit vielen unbekannten Keimen auseinandersetzen - die Folge können häufige Infekte, eine ständig geschwollene Rachenmandel und Schwierigkeiten bei der Nasenatmung sein.

Was wuchert da?

In vielen Fällen entscheiden sich Ärzte dazu, die Rachenmandel zu entfernen - so auch bei dem jungen Patienten. Der Eingriff verläuft komplikationslos. Am Ende inspizieren die Operateure über ein Endoskop noch einmal das Operationsgebiet. Dabei sehen sie, dass die Rachenhinterwand des Jungen auf der linken Seite in einem klar zu erkennenden Bereich geschwollen ist.

Die Ärzte beenden den chirurgischen Eingriff und machen sich auf die Suche nach der Ursache für die Schwellung. Sie lassen eine Kernspin-Untersuchung vom Kopf und Hals ihres Patienten anfertigen - und entdecken dabei eine großes Geschwulst im Bereich der Halswirbelsäule.

Scheinbar ausgehend von einem Halsnerv auf der Höhe des zweiten Halswirbels dehnt sich die Wucherung sechs Zentimeter aus bis hinab zum Wirbelraum zwischen dem vierten und fünften Halswirbel. Anteile des Tumors befinden sich auch innerhalb des Kanals, in dem das Rückenmark liegt, und quetschen dieses bereits ein.

Die Radiologen vermuten, dass es sich um ein sogenanntes Neurofibrom handelt. Das ist ein meist gutartiger Tumor, der vom Nervengewebe ausgeht.

BMJ Case Reports 2017 MRT-Bilder vom Kopf und Hals des Patienten: Im Querschnitt (links) lässt sich in der Mitte auf Höhe der Halswirbelsäule eine helle Struktur erkennen, die dort nicht hingehört. In der Längsschnittaufnahme ist zu erkennen, dass der Tumor (weiß, abgegrenzt durch eine hellgraue, sichelförmige Linie) sich über eine Länge von mehreren Wirbelkörpern erstreckt.

Sofort wird der Junge von Neurochirurgen operiert. Dafür müssen sie die knöchernen Bögen der Wirbel an der Halswirbelsäule eröffnen, um an den Rückenmarkskanal zu kommen. Mit verschiedenen neurologischen Tests überprüfen sie die Funktionstüchtigkeit der Nerven. Mehrere scheinen durch die Kompression bereits leicht geschädigt zu sein.

Die Spezialisten können den Tumor ohne Zwischenfälle entfernen. Das herausgeschnittene Gewebe schicken sie in die Pathologie. Für die weitere Therapie ist es wichtig zu wissen, ob der Tumor gut- oder bösartig ist, ob er eventuell streut oder nicht.

Nach kurzer Zeit steht die Diagnose fest: Es handelt sich nicht um ein Neurofibrom, wie ursprünglich erwartet, sondern um ein sogenanntes Chordom. Das sind langsam, aber zerstörerisch wachsende Tumore, die oft an der Schädelbasis oder am Steißbein sitzen und zu den Knochentumoren zählen. Diese bösartigen Tumore können das umliegende Gewebe infiltrieren und Metastasen bilden. Deswegen ist es bei einer Operation besonders wichtig, den gesamten Tumor mit einem gewissen Sicherheitsabstand zu entfernen, was wiederum das Risiko von Folgeschäden mit sich bringt.

Wie es dem Patienten nach der Operation geht, schreiben die Autoren in ihrem Fallbericht nicht. Auf die Anfrage vom SPIEGEL, wie die Ärzte die Nachsorge gestalten, antworten sie nicht.

Das Klinikum Heidelberg schreibt, eine Nachbestrahlung sei bei Chordomen wichtig, damit diese nicht nachwachsen. Auch die Rolle einer anschließenden Chemotherapie wird diskutiert. Weil ein solche Tumor dazu neigt, neu zu wachsen, wird eine Langzeitüberwachung empfohlen.