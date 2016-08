Nasenbluten: Bloß nicht den Kopf in den Nacken legen

Ein heftiges Niesen reicht manchmal aus: Schon tropft Blut aus der Nase. Meist wirkt das schlimmer, als es ist. "Wenige Tropfen Blut können bei Nasenbluten wie ein medizinischer Notfall aussehen", sagt Jens Wagenknecht, Vorstandsmitglied beim Deutschen Hausärzteverband. "Dabei sind es meist nur wenige Milliliter Blut, die man verliert."

Schuld an einer blutenden Nase ist oft trockene Luft, da sie der Nasenschleimhaut Feuchtigkeit entzieht. Dadurch steigt das Risiko, dass die Haut einreißt. Besonders empfindlich ist dabei der vordere Teil der Nase, da er von kleinen Blutgefäßen durchzogen ist. Wie groß die Wahrscheinlichkeit für Nasenbluten ist, hängt aber auch von körperlichen Faktoren wie Alter und Gesundheit ab.

Wer ist besonders gefährdet?

Anfälliger ist, wer blutverdünnende Mittel nimmt. Auch bei grippalen Infekten steigt das Risiko, dass die Nase für kurze Zeit blutet, erklärt Clemens Heiser, Oberarzt an der Hals-Nasen-Ohrenklinik im Klinikum rechts der Isar in München.

Ebenfalls gefährdeter sind schwangere Frauen, weil ihre Schleimhäute stärker durchblutet sind. Und auch Kinder sind ein Sonderfall. Bei ihnen blutet die Nase "ein bisschen häufiger", sagt Hermann Josef Kahl, Arzt für Kinderheilkunde und Jugendmedizin aus Düsseldorf. Das sei aber meist ungefährlich.

Wie sollte man sich verhalten?

Wenn die Nase blutet, gilt erst mal eine einfache Grundregel: Ruhe bewahren, da Aufregung und Hektik den Blutdruck erhöhen. Dann blutet es nur noch stärker. Auf keinen Fall sollte der Kopf zudem in den Nacken gelegt werden. Sonst fließt das Blut über den Rachen in den Magen, was zu Übelkeit führen kann. Deutlich besser ist, den Kopf leicht nach vorne zu beugen und das Blut abfließen zu lassen.

Auch der häufige Tipp, Papiertaschentücher oder Stoffbündel ins Nasenloch zu stecken, schadet eher. "Das stört die Gerinnung des Blutes", sagt Jens Wagenknecht. Ebenfalls verzichten sollte man auf ständiges Abwischen außen am Nasenloch. Besser sei, Druck auf die Nasenflügel auszuüben, rät Clemens Heiser. "Damit wird die Blutzufuhr zum vorderen Teil der Nase teilweise unterbrochen."

Ein kühles Tuch im Nacken kann zwar nicht schaden. Viel Wirkung sollten sich Betroffene aber nicht erwarten. Wenn überhaupt habe das "eher einen Placeboeffekt", sagt Heiser. Blutungen im vorderen Bereich der Nase hören häufig nach recht kurzer Zeit von selbst auf.

Wann sollte ein Arzt nach der Nase gucken?

Kritisch wird es, wenn die Nase pulsierend und schwallartig blutet. Das sei ein Anzeichen für eine arterielle Blutung, erklärt Heiser. Gerade im hinteren Bereich der Nase verlaufen größere Arterien. Arterielle Blutungen hören oft nur schwer von allein auf. Blutet es ungebremst, kann ein HNO-Arzt die betroffenen Gefäße veröden oder spezielle Tamponaden einsetzen.

Grundsätzlich rät Heiser zum Arztbesuch, wenn die Nase nach circa zehn Minuten nicht aufhört, stark zu bluten. Eine Ausnahme sind Menschen, die Blutverdünner nehmen. Sie sollten bei starker Blutung kaum zögern, sich ärztlich behandeln zu lassen, sagt der Hausarzt. "Es ist eher unwahrscheinlich, dass die Blutung von allein aufhört."

Eltern sollten zudem reagieren, wenn Kinder länger als drei bis vier Minuten am Stück aus der Nase bluten, rät Kahl - als einfachen Gründen. Kinder können oft nicht so gut mit einer blutenden Nase umgehen wie Erwachsene. Dazu kommt, dass auch Eltern rasch beunruhigt sind.

Außerdem gilt grundsätzlich, dass man zum HNO-Arzt gehen sollte, wenn die Nase im Abstand einiger Tage immer wieder blutet, ohne dass es offensichtliche Verletzungen gibt. Der Mediziner könne dann nach möglichen Ursachen suchen, so Jens Wagenknecht.

Was sind mögliche Ursachen?

Eine Gerinnungsstörung kann sich durch wiederholtes Nasenbluten zeigen, erklärt Clemens Heiser. "Zum Beispiel bei Kindern." Seltener sind kleine Tumoren die Ursache. Außerdem kann Nasenbluten ein Symptom anderer Erkrankungen sein, beispielsweise von Nierenerkrankungen, Bluthochdruck oder Arteriosklerose. Oft ist der Grund für ständiges Bluten aber ein kleines Gefäß an der Nasenscheidewand, das verletzt ist und deshalb immer wieder aufreißt.

Per Endoskopie suchen HNO-Ärzte die Nase nach Ursachen für die Blutungen ab, erklärt Heiser. Gegebenenfalls folgen weitere Untersuchungen, etwa Bluttests oder Computertomografie.

Wie lässt sich vorbeugen?

Wer seine Nasen-Schleimhäute möglichst feucht hält, kann gegen Nasenbluten ein wenig vorbeugen. Die Luftfeuchte im Schlafzimmer erhöhen und auch nachts gelegentlich trinken, rät Wagenknecht. Auch Hilfsmittel wie Nasensalben, Salzwasserspray und Nasenöl unterstützen angegriffene Schleimhäute.