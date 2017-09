Juckreiz und Entzündungen Das hilft bei Neurodermitis

Es ist ein Teufelskreis: Die Haut ist trocken, schuppt und nässt. Hinzu kommt ein unerträglicher Juckreiz. Doch wer kratzt, macht es nur noch schlimmer: Das atopische Ekzem, eher bekannt als Neurodermitis, kann Betroffenen schlaflose Nächte bescheren und sie im Alltag extrem einschränken. Mit der richtigen Kleidung, Ernährung, Hautpflege und mit Medikamenten lassen sich die Schübe aber hinauszögern.

"Bei Atopie handelt es sich ganz allgemein gesagt um eine gesteigerte Empfindlichkeit auf Umwelteinflüsse", sagt der Hautarzt Ralph von Kiedrowski. Bei Betroffenen funktioniert das Immunsystem nicht richtig. Es reagiert auch auf Stoffe, die eigentlich gar nicht gefährlich sind. Die Gründe dafür liegen auch in den Genen. Häufig haben Patienten mehrere atopische Erkrankungen wie Asthma und Pollenallergien.

Im Fall der atopischen Dermatitis ist die natürliche Barriere der Haut defekt. Dadurch gelangen fremde Stoffe wie etwa Eiweiße von Pollen oder Nahrungsmitteln in die Haut. Der Körper versucht, diese abzuwehren: Die weißen Blutkörperchen - gewissermaßen die körpereigene Polizei - setzen Botenstoffe frei, die wiederum andere weiße Blutkörperchen anregen, bestimmte Antikörper zu bilden. Erwischen diese IgE-Antikörper (Immunglobulin-E) ein Allergen, wird Histamin ausgeschüttet. Das wiederum ist verantwortlich für die Entzündungsreaktion.

Babys mit Milchschorf

Da die Erkrankung angeboren ist, kommt sie häufig schon früh zum Tragen. "Bei Kindern tritt sie meistens im Säuglingsalter auf, etwa schon im zweiten Lebenshalbjahr", sagt Hermann Josef Kahl vom Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte. Zu den ersten Symptomen zählen Milchschorf, gerötete, schuppende Haut und Juckreiz. Haut und Schleimhaut entzünden sich - meist in den Beugen der Arme und Beine, an den Fußgelenken und im Kopf-Hals-Bereich. Bemerken Eltern so etwas, sollten sie schnell zum Kinderarzt gehen.

Heilbar ist Neurodermitis zwar nicht, eine Therapie kann betroffenen Kindern aber helfen, erklärt Thomas Schwennesen vom Deutschen Neurodermitis Bund (DNB). "Der Säureschutzmantel der Haut muss aufgebaut werden, damit Fremdstoffe nicht eindringen können", sagt von Kiedrowski. Dafür raten Ärzte in der Regel zu einer rückfettenden, feuchtigkeitsspendenden Basistherapie.

Geeignet sind zum Beispiel Salben, die frei von Duft- und Konservierungsmitteln sind und den synthetischen Harnstoff Urea enthalten. Er hilft bei der Bindung von Wasser in der Hornschicht der Haut. Zum Einsatz kommen auch Präparate mit sogenannten Calcineurinhemmern, sagt Schwennesen. Die enthaltenen Wirkstoffe verhindern teilweise, dass Entzündungszellen aktiviert werden. Außerdem enthalten Präparate mit Calcineurinhemmern kein Kortison.

Cremes, Öle und Ernährung

In manchen Fällen kann eine kortisonhaltige Creme aber sinnvoll sein. Die darin enthaltenen Glucokortikoide hemmen die Freisetzung und Wirkung der Entzündungsstoffe. Allerdings besteht die Gefahr, dass die Haut in den betroffenen Regionen ausdünnt, warnt von Kiedrowski. Er behandelt daher nur mit Kortison, um den Neurodermitis-Teufelskreis aus Jucken, Kratzen, Entzündungen und noch mehr Jucken zu durchbrechen. Glucokortikoide verschaffen dem Betroffenen erstmal Erleichterung.

Abseits der Medikamente kommt es auf die richtige Pflege an: Rückfettendes Duschgel oder Duschöl etwa schützen die Haut vor dem Austrocknen. "Produkte mit Omega-Fettsäuren unterstützen die Hautbarriere zusätzlich", sagt von Kiedrowski. Die ungesättigten Fettsäuren stellt der Körper nicht selbst her. Sie sind etwa in Nachtkerzensamenöl und Traubenkernöl enthalten.

Neben Medikamenten und der richtigen Pflege können Betroffene auch versuchen, herauszubekommen, was bei ihnen Schübe auslöst oder begünstigt. Das sind mitunter bestimmte Nahrungsmittelallergien. Zu den häufigsten Auslösern im Kindesalter gehören Milch, Eier, Nüsse und Weizen, sagt die Ökotrophologin Sonja Lämmel vom Deutschen Allergie- und Asthmabund (DAAB). Bevor man allerdings aufgrund eines Verdachtes die Ernährung umstellt, sollte die Allergie mit Tests beim Arzt bestätigt worden sein.

Achten können Betroffene auch auf ihre Kleidung. "Baumwolle und Seide reizen die Haut nicht zusätzlich", sagt Kinderarzt Kahl. Manchmal sind allerdings die Etiketten aus einem anderen Material. Insgesamt eigne sich weite Kleidung. Silberbeschichtete Strümpfe schützen in schweren Fällen die gereizten Hautregionen, sagt von Kiedrowski. Die Silberbeschichtung wirkt antimikrobiell, außerdem verhindert die Kleidung, dass sich Betroffene nachts unbewusst kratzen.

Neben solchen mechanischen Reizen kann auch Stress einen Schub auslösen. Neurodermitis-Patienten sollten deshalb versuchen, sich nicht zu sehr zu belasten. Für Entspannung sorgt zum Beispiel ein Aufenthalt im Hochgebirge oder am Meer. "Der Allergengehalt der Luft ist dort niedriger und das UV-Licht der Sonne wirkt antientzündlich", erläutert von Kiedrowski.