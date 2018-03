Niedersachsen 50 Tote durch Grippe

In Niedersachsen hat die Grippewelle 50 Menschenleben gefordert. Die "Hannoversche Allgemeine" berichtete unter Berufung auf das Landesgesundheitsamt, unter den Toten seien 15 Menschen unter 70 Jahren. Auch zwei Kleinkinder seien dem Grippevirus zum Opfer gefallen. Bei der Mehrzahl der Opfer handelt es sich allerdings um vorerkrankte Senioren.

"Wir haben auf die Zahl der Infektionen bezogen die stärkste Grippesaison der letzten Jahre", sagte Matthias Pulz, der Leiter des Landesamtes, der Zeitung. In der vergangenen Woche wurden dem Gesundheitsamt zufolge knapp 2900 neue Grippefälle gemeldet. Der Höhepunkt der Grippewelle sei zwar überwunden, allerdings sei der Krankenstand noch auf einem hohen Niveau, berichtete der NDR.

Experten zufolge war die Grippewelle in dieser Saison besonders heftig. In Niedersachsen wurden seit Oktober mehr als 15.000 Grippekranke registriert. In der vergangenen Saison waren es im gleichen Zeitraum etwa 5000. Krankenhäuser in Niedersachsen, aber auch in Schleswig-Holstein, hatten zwischenzeitlich Probleme, Pateinten unterzubringen.

Der Direktor der Klinik für Pneumologie an der Medizinischen Hochschule Hannover, Tobias Welte, nannte dem NDR zwei Gründe für die hohe Zahl der der Erkrankungen: Einerseits habe die Bereitschaft, sich gegen Grippe impfen zu lassen, nachgelassen. Zum anderen decke der empfohlene Dreifach-Impfstoff den aktuellen Virusstamm nicht ausreichend ab. Die Influenza-Viren des Typs B der sogenannten Yamagata-Linie sind in diesem Winter besonders stark verbreitet, aber in dem Dreifachimpfstoff nicht enthalten.