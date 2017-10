Haarpflege Was passiert, wenn man nie wieder Shampoo benutzt?

Unter die Dusche steigen, die Haare shampoonieren: Das ist für viele Menschen ein tägliches Morgenritual. Doch manche machen da nicht mehr mit. Anhänger des "No Poo"-Trends verzichten auf Shampoo - daher auch der Name. Auch Pflegespülung und ähnliche kosmetische Produkte kommen ihnen nicht ins Haar.

Aber warum tun sie das? Und wie verändern sich ihre Haare dadurch?

Die Kölner Dermatologin Uta Schlossberger kennt die Probleme, die durch die täglichen Pflegerituale entstehen können: "Konventionelle Shampoos enthalten viele künstliche Inhaltsstoffe, die unsere Kopfhaut irritieren oder sogar nachhaltig schädigen können." Parfümstoffe etwa können Allergien auslösen.

Der "No Poo"-Trend setzt genau da an. Durch den Verzicht auf gängige Pflegemittel soll das Haar wieder in seinen natürlichen Zustand versetzt werden. Das kann ganz unerwartete Effekte haben, sagt Friseurin Anja Geisler, die in Münster den Salon "Lockvogel" betreibt. "Die Haarqualität, aber auch der Zustand der Kopfhaut verbessern sich, feines Haar bekommt mehr Volumen, und dickes Haar wird weicher."

Es wird weiter gepflegt

Allerdings bedeutet "No Poo" nicht den kompletten Verzicht auf Pflege. Geisler rät, die Haare mit einer Bürste zu pflegen, die aus Naturhaaren wie etwa Wildschweinborsten gefertigt ist. "Das reinigt Haar und Kopfhaut von Schmutz und Staub." Darüber hinaus sorgt die Pflege mit der Bürste dafür, dass sich das natürliche Haarfett von der Kopfhaut aus gleichmäßig bis in die Spitzen verteilt - das Haar wird geschmeidig. Die von der Generation der Großeltern propagierten 100 Bürstenstriche funktionierten nach demselben Prinzip.

Zum Teil wird auch empfohlen, statt Shampoo bei manchen Wäschen Backpulver (ein Teelöffel, aufgelöst in einem kleinen Glas Wasser) ins Haar zu massieren und anschließend auszuwaschen. Als Ersatz für die folgende Pflegespülung raten "No Poo"-Anhänger zu verdünntem Apfelessig. Es gibt allerdings Frauen, die schildern, dass ihre Haare nach einer Weile durch diese Prozedur geschädigt wurden und brachen.

Shampoo-Verzicht ist nicht für jeden geeignet

Wer aufs Shampoo verzichten will, muss sich auf jeden Fall auf eine längere Umgewöhnungsphase einstellen: Zuerst werden die Haare fettig aussehen, wahrscheinlich bilden sich auch mehr Schuppen. Das kann bis zu einem halben Jahr andauern, meint Friseurin Geisler.

Ganz wichtig: "No-Poo" ist nicht für jeden geeignet, sagt der Hamburger Dermatologe Frank-Matthias Schaart. Manche Menschen neigen zu Kopfschuppen und gereizter Kopfhaut. "Liegt eine Veranlagung zu diesem sogenannten seborrhoischen Ekzem vor, ist die Anwendung eines medizinischen Shampoos mit einer Anti-Pilz-Substanz unbedingt erforderlich", betont der Spezialist für Haarprobleme. Wer diese wichtige Behandlung weglässt, riskiert eine massiv juckende Schuppenkruste auf der Kopfhaut, die nach und nach zu Haarausfall führt. Bei Problemen mit der Kopfhaut rät er, sich medizinischen Rat zu holen, bevor man einfach mal das Shampoo weglässt.