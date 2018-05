Ein rätselhafter Patient Der Cola-Notfall

Die 20-Jährige hatte bisher keinerlei Allergien. Ihr Essen hat sie immer vertragen, auch bei Pollen oder Medikamenten gab es nie Probleme. Dann aber bildet sich auf ihrer Haut ein juckender Ausschlag, und sie verliert das Bewusstsein - kurz nachdem sie ein Glas Cola getrunken hat. Um die Ursache zu ergründen, sucht die Frau Hilfe im Ajou University Hospital in Südkorea.

Den Ärzten erzählt sie von einigen seltsamen Situationen im vergangenen Jahr. Schon einmal bildeten sich Quaddeln auf ihrer Haut, nachdem sie Cola getrunken und Brot gegessen hatte. Ähnliches passierte ihr auch kurz nach dem Verzehr von Honig, Erdbeermarmelade, Eiscreme, Äpfeln und Pfirsichen.

Die Ärzte nehmen der Patientin Blut ab und schicken es ins Labor. Die Werte liegen alle im Normalbereich, die Anzahl ihrer Blutkörperchen ist genauso durchschnittlich wie Funktionstests von Schilddrüse und Leber. Daneben prüfen die Mediziner ihr Blut auf bestimmte Antikörper, sogenannte Immunglobuline E (IgE), wie sie im "Journal of Clinical Allergy and Clinical Immunology" berichten. Diese Antikörper spielen bei Allergien eine wichtige Rolle.

Parasitenabwehr fehlgeleitet

Eigentlich sind die Antikörper dafür da, Eindringlinge wie etwa parasitäre Würmer zu erkennen und das Immunsystem zu aktivieren. Bei Allergien allerdings irren die Antikörper und reagieren auf eigentlich harmlose Stoffe wie Birkenpollen oder Nussbestandteile. Die spürbaren Folgen reichen von einer laufenden Nase über Ausschlag bis hin zur Atemnot und Lebensgefahr.

Das Sonderbare bei der Patientin in Südkorea: Trotz der deutlichen allergischen Reaktionen finden die Ärzte keine auffällig erhöhten Mengen von Antikörpern im Blut.

Die Ärzte können auch keine speziellen Antikörper gegen typische Allergene nachweisen. Weder mit Hausstaubmilben, Gluten, Birken, Pfirsich, Eichen, Ambrosia noch mit Beifuß scheint ihr Körper Probleme zu haben. Trotzdem trauen die Ärzte dem Ergebnis noch nicht. Eine Cola-Reaktion wäre so ungewöhnlich, dass es wahrscheinlicher scheint, eine gewöhnliche Allergie übersehen zu haben. Sie träufeln ihrer Patientin bei einem weiteren Test häufige Allergene auf die Haut, ritzen diese an, doch alles bleibt unauffällig.

Steckt doch die Cola hinter den Beschwerden?

200 Milliliter Cola, unter medizinischer Beobachtung

Um diese Frage zu beantworten, entscheiden sich die Ärzte für eine simple Methode: Sie lassen ihre Patientin ein Glas Cola (0,2 Liter) trinken - und müssen nicht lange warten. Eine Viertelstunde später sprießt ein Ausschlag auf ihren Händen, den Beinen und dem Rücken, die Haut schwillt an. Die Limonade ist der Auslöser, das ist nun klar. Nur auf welche Zutat reagiert ihr Körper? Aufgrund der Erzählungen der Patientin liegt vor allem ein Verdächtiger nahe: der Zucker.

Allein in dem einen Glas Cola steckten mehr als 20 Gramm Saccharose, der typische Haushaltszucker. Am nächsten Tag überprüfen die Ärzte den Verdacht und lassen ihre Patientin knapp 20 Gramm Saccharose schlucken, dieses Mal ohne Cola. Wieder zeigen sich die allergischen Beschwerden.

Noch ist den Medizinern das Ergebnis nicht exakt genug. Denn Haushaltszucker ist eine Verbindung aus zwei Stoffen. Zur einen Hälfte besteht er aus Glukose, also Traubenzucker. Zur anderen aus Fruktose, auch bekannt als Fruchtzucker. Im Darm spaltet der Körper den Zucker in die beiden Bestandteile auf, um sie weiter zu verdauen.

Welcher ist der Auslöser? Noch einmal muss die 20-Jährige Zucker zu sich nehmen, wobei sie nicht weiß, was sie gerade konsumiert. Neben Glukose und Fruktose setzen die Mediziner der Patientin zwei weitere Zuckerarten sowie Mehl vor. Auch dieses Ergebnis ist eindeutig.

Einzigartige Allergie

Nachdem die Frau rund 20 Gramm Fruktose geschluckt hat, dauert es nur sieben Minuten, bis ein Ausschlag ihren Körper übersät, und sie um Luft ringt. Auf die anderen Zucker reagiert sie nicht.

Die Fruktose war also für die Ohnmacht nach der Cola verantwortlich. Noch nie zuvor wurde ein solcher Fall beschrieben, heißt es im Fachartikel. Die Allergie scheint auch ungewöhnlich zu verlaufen. Trotz der starken Reaktionen finden die Mediziner keine Antikörper gegen Fruktose. Bei weiteren Tests beobachten sie jedoch, wie die Fruktose bestimmte Abwehrzellen direkt aktiviert.

Sie lassen offen, mit welchen Ratschlägen sie ihre Patientin nach Hause schicken. Sehr wahrscheinlich ist jedoch, dass die Frau größere Mengen Fruktose und damit auch größere Mengen Haushaltszucker meiden soll.

Kleinere Mengen scheinen ihrem Körper keine spürbaren Probleme zu bereiten, sonst hätten sich die Beschwerden deutlich häufiger gezeigt.

Fruktose steckt in sehr vielen Lebensmitteln, vor allem in mit Haushaltszucker gesüßten Speisen und Obst, aber in kleineren Mengen auch in einigen Gemüse- und Getreidesorten.