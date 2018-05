Opioid-Epidemie Immer mehr Organspenden in den USA stammen von Drogentoten

Weil immer mehr Menschen in den USA an Heroin und anderen Opioiden sterben, hat auch der Anteil der Organspender deutlich zugenommen, die aufgrund von Drogen ums Leben gekommen sind: Die Zahl der Drogentoten, die mindestens ein Organ spendeten, hat sich von 59 im Jahr 2000 auf 1029 im Jahr 2016 erhöht. Damit stammen in den USA mittlerweile fast 14 Prozent sämtlicher Organspenden von Drogentoten.

Dabei liegt allerdings die Frage nahe: Wie sicher und funktionsfähig sind Organe von Menschen, die ihren Körper mit Drogen vergiftet haben? Forscher der University of Utah in Brigham geben nun zumindest für Lungen und Herzen Entwarnung, wie sie im Fachmagazin "New England Journal of Medicine" berichten.

Die Wissenschaftler um Mandeep Mehra sichteten die Transplantationsakten von 2360 Patienten aus 17 Jahren und stellten fest: Spenderherzen und -lungen von Drogentoten funktionierten ein Jahr nach der Transplantation genausogut wie Organe von Menschen, die an einem Schlaganfall, an Hirnblutungen oder Schusswunden gestorben waren.

Besser geeignet als gedacht

"Wir waren überrascht, zu sehen, dass fast die gesamte Erhöhung der Transplantationsaktivität in den USA der vergangenen fünf Jahren auf die Drogenkrise zurückgeht", sagt Mehra. In den USA stehen 110.000 Kranke auf der Warteliste für ein lebensrettendes Organ. Ebenso wie in Deutschland gilt auch in den USA die Feststellung des Hirntodes als Grundvoraussetzung für die Möglichkeit, dass ein Verstorbener als Organspender infrage kommt.

Für die aktuelle Datenauswertung seien Herz und Lungen ausgewählt worden, weil diese Organe besonders sensibel auf Sauerstoffmangel reagierten, ergänzt Co-Autor Josef Stehlik vom Zentrum für Herztransplantation der University of Utah. Mögliche Schäden hätten bald nach einer Transplantation sichtbar werden müssen. Das war aber nicht der Fall. "Bislang werden diese Organe oft als nicht geeignet für Organspenden angesehen", sagt Stehlik und hofft, dass sich das nach der Studie weiter ändert.

In den USA steigt die Rate der Drogentoten seit Jahrzehnten kontinuierlich an, wie es die Drogenbehörde Nida dokumentiert. In den vergangenen Jahren hat die Zahl der Todesopfer durch Opioide wie Schmerzmittel, Heroin und synthetisches Fentanyl aber massiv zugenommen. 2016 kam es zu einem sprunghaften Anstieg der Zahl aller Drogentoten: In dem Jahr starben 62.000 Menschen nach einer Überdosis, 22 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Im Mittleren Westen wuchs die Opferzahl sogar um 70 Prozent. Für 2017 rechnen Experten mit einem weiteren Anstieg.

In Deutschland spielen Spenderorgane von Drogentoten kaum eine Rolle. Ihr Einsatz ist - nach gründlicher Prüfung auf Infektionen wie HIV oder Hepatitis - zwar möglich, aber nur, wenn die Empfänger zuvor zugestimmt haben, solche Organe zu akzeptieren. "Der Anteil der Organe ist extrem niedrig", berichtet Birgit Blome von der Deutschen Stiftung Organtransplantation. "Er lag in den Jahren 2011-13 bei nur 0,6 Prozent aller Spender." 2017 starben in Deutschland 1272 Menschen an illegalen Drogen.