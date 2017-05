Stress, Depressionen, Burnout Warum wir leiden - und was wir dagegen tun können

Gregor Hasler

Gregor Hasler ist Professor für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Bern. Er beschreibt im Sachbuch "Resilienz: Der Wir-Faktor", wie wir gemeinsam Stress und Ängste überwinden. Resilienz ist die Widerstandskraft der Psyche. Wer resilient ist, übersteht auch widrige Ereignisse wie Leistungsdruck am Arbeitsplatz oder Gewalt vergleichsweise unbeschadet.

SPIEGEL ONLINE: Herr Hasler, Sie sagen, wir haben eine Resilienzkrise. Was meinen Sie damit?

Hasler: Die Menschen in den westlichen Industriestaaten fühlen sich zunehmend gestresst. In Deutschland etwa klagen 40 Prozent der in Vollzeit Arbeitenden über ständig steigenden Druck. Seit Jahrzehnten nimmt die Häufigkeit von Stresssymptomen zu - darunter Unruhe, Schlafstörungen, Reizbarkeit, Energiemangel. Es gibt viele Daten, die das belegen. Wir sind jedoch nicht stärkeren Belastungen ausgesetzt als unsere Eltern oder Großeltern. Der Grund für die erhöhte Stressanfälligkeit ist, dass unsere psychische Widerstandskraft, die Resilienz, stetig sinkt.

SPIEGEL ONLINE: Woran liegt das?

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.