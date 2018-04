"Maischberger"-Talk zur Pflegemisere "Mit schlechter Pflege wird gutes Geld verdient"

Am Anfang beschreibt Altenpfleger Sandro Plett den Alltag in seinem Beruf: Wie Pfleger nachts bis zu 60 Menschen betreuen. Und wie Kollegen deshalb kündigen, weil der Einzelne auf chronisch unterbesetzten Stationen überfordert ist. Was dann alles noch schlimmer macht. Sandra Maischberger diskutierte mit ihren Gästen über den Pflegenotstand in Deutschland. Passend zu Pletts Schilderungen liest die Moderatorin Fallbeispiele vor, zum Beispiel von alten Menschen, die nachts auf dem Klo vergessen werden. In einem Einspieler geht es um eine alte Frau, die im Pflegeheim nicht genug zu trinken bekommt und zwei Wochen später stirbt.

Thomas Greiner, Präsident des Arbeitgeberverbands Pflege, gibt zu, das seien "Dinge, die vorkommen". Für den ehemaligen Heimbetreiber Armin Rieger liegt die Erklärung für die Missstände auf der Hand: Als Heimbetreiber werde man nicht reich, wenn das Patientenwohl an erster Stelle stehe. Im Gegenteil: "Mit schlechter Pflege wird gutes Geld verdient."

Wenig Sympathien bringt Rieger Jens Spahn entgegen - weil der noch vor wenigen Jahren an Lobbyarbeit für die Gesundheitsindustrie verdiente. "Ich bin skeptisch, wenn so jemand nun Gesundheitsminister ist."

Dass sich die Falschen am System bereichern, findet auch Susanne Hallermann vom Verein "Wir pflegen". "In einem maroden System, in dem es an allen Ecken an Geld fehlt, ziehen Investoren noch jede Menge Geld 'raus." Hallermann, selbst ausgebildete Krankenschwester, hatte über zehn Jahre lang ihre Großmutter zu Hause gepflegt und dafür ihren Job aufgeben müssen. Von Spahn fordert sie für Menschen wie sie mehr Unterstützung: "Drei Viertel aller Pflegebedürftigen werden zu Hause gepflegt, wir halten das System zusammen."

Der Gesundheitsminister schaltet umgehend in den Beschwichtigungsmodus. Die unhaltbaren Zustände? Seien immer noch "eher die Ausnahme, als die Regel". In der ganz großen Mehrheit der Heime werde gute Arbeit gemacht. Es sei seitens der Politik "ja schon viel passiert". Es gibt fast 40.000 offene Stellen in der Pflege? Spahn will mit den Verbänden einmal schauen, wie man es "wieder schafft, Menschen für den Beruf zu begeistern".

Konkret wolle die Bundesregierung zudem 8000 neue Stellen in der Pflege schaffen. Wie er damit auf den Betreuerschlüssel von eins zu fünf kommen wolle, den Altenpfleger Plett empfiehlt, will Maischberger lachend wissen: "Da fehlt wohl eine Null hinten?" Eine andere Idee Spahns, nämlich Pflegekräfte aus dem Ausland anzuwerben, wird von Pfleger Plett scharf kritisiert: "Die Pflege ist kein Fußballspiel!"

Einig sind sich die Teilnehmer der Runde darin, dass das TÜV-Bewertungssystem für Pflegeheime nicht funktioniert - und eine bessere Kontrolle nötig wäre. Hier hat Spahn einen Lösungsansatz parat, nur wirkt der wenig konstruktiv: Der Minister würde die TÜV-Bewertung komplett aussetzen, bis man eine bessere Methode findet.

Mehr zum Thema Pflegealltag in deutschen Kliniken "Es regiert der Wahnsinn"

Hört man den Menschen zu, die täglich mit dem Pflegenotstand konfrontiert sind, lässt sich eins nicht überhören: Damit sich die Verhältnisse nicht noch weiter verschlimmern, muss dringend Geld ins System fließen - und in Form besserer Pflege bei den Bedürftigen ankommen. Für die Politik keine angenehme Wahrheit. Nur: Andere Minister streiten für ihren Etat. Spahn redet bloß von einer "Decke, die nicht für alle reicht".

Den vielen Menschen in Deutschland, die Angst davor haben, einmal pflegebedürftig zu werden, macht das wenig Hoffnung. Genau wie das Bekenntnis von einem weiteren Gast der Sendung: Cindy Berger, ehemals Teil des Schlagerduos Cindy und Bert, hatte fünf Jahre lang zu Hause ihre Mutter gepflegt. Jetzt ist sie bei der Organisation Careship aktiv und kümmert sich um fremde alte Menschen, die einsam sind.

Mit warmen Worten wirbt sie zunächst dafür, sich die Pflege Angehöriger zuzutrauen, oder sich, wie sie selbst, zu engagieren, "weil einem das auch viel gibt". Sie selbst, die in Heimen ein und aus geht, will aber offenbar um jeden Preis verhindern, einmal pflegebedürftig zu werden. Sie wolle "lieber aus dem Leben scheiden, als anderen zu Last zu fallen".

Auch Spahn wird noch persönlich. Er könne sich nicht vorstellen, seine Eltern selbst zu pflegen, sagt er. Und dass er beruhigt sei. Denn seine Eltern würden es auch nicht erwarten.