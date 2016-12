Produktnennungen Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie nicht Ihre Frauenzeitschrift

Wenn Frauenzeitschriften über Gesundheitsthemen schreiben, nennen sie häufig Markenprodukte. "Bei regelmäßiger Einnahme (z. B. "Pascoflair", in Apotheken) lassen Ängste und nervöse Unruhe nach, Einschlafstörungen gehören der Vergangenheit an", schreibt beispielsweise die "Vital". Dass die Mittel möglicherweise nicht die Beschwerden lindern oder Nebenwirkungen haben könnten: In der Regel wird das nicht erwähnt.

Manche dieser Texte wecken auch Ängste bei der Leserschaft, zum Beispiel vor einem Nährstoffmangel, der Kopfschmerzen oder sogar Depressionen nach sich ziehen könnte. Der Pressekodex fordert für die Medizinberichterstattung, weder übertriebene Ängste noch Hoffnungen zu wecken - offenbar wird dies häufiger ignoriert.

Ein häufiges Muster: Ist ein drohendes Gesundheitsproblem beschrieben, preisen die Artikel umgehend eine vermeintlich simple Lösung an: rezeptfreie Medikamente aus der Apotheke oder Nahrungsergänzungsmittel.

Im Sinne der Leserschaft?

Mitarbeiter mehrerer Verlage haben erklärt, dass Produkterwähnungen auf Absprachen mit Pharmaunternehmen beruhen sollen, die in den Blättern Anzeigen schalten. Eine Auswertung von SPIEGEL ONLINE und ein Planungsdokument aus dem Bauer-Verlag deuten ebenfalls in diese Richtung.

Handelt es sich um Schleichwerbung? Bauer sowie Gruner + Jahr widersprechen diesem Vorwurf, die anderen Verlage haben auf unsere Anfragen nicht reagiert. "Unsere Texte entstehen ohne Einfluss von Dritten und entsprechen dem Informationsinteresse unserer Leser", teilt Gruner mit. "Die Redaktionen der Bauer Media Group berichten regelmäßig unter Wahrung der redaktionellen Unabhängigkeit über konkrete Gesundheitsthemen, da das Interesse unserer Leser hieran sehr groß ist", antwortet Bauer. Der Verlag erhalte zahlreiche Anzeigenaufträge, "da die redaktionell unabhängig erstellten Artikel über Gesundheitsthemen aufgrund ihrer Leserschaftsschwerpunkte (Frauen 45 +) als Anzeigenumfelder stark nachgefragt werden".

Sind denn die Produktnennungen im Sinne der Leserschaft? Decken sich die Empfehlungen in diesen Artikeln mit dem, was nach medizinischem Wissen als sinnvoll eingestuft wird?

Um dies zu bewerten, haben wir eine Auswahl von Texten genauer analysiert.

Dafür haben wir nicht nur in Studien, sondern auch in die aktuellen medizinischen Leitlinien geschaut: Diese Dokumente werden von Fachgesellschaften erstellt, um Ärzten die optimale Behandlung nach aktuellem Wissensstand darzulegen. Sie sollen sowohl die Mediziner als auch die Patienten bei ihren Entscheidungen unterstützen.

Wir haben zusätzlich Leitlinienautoren, also ausgewiesene Experten auf ihrem Gebiet, befragt, was sie Patienten raten und was sie von den Empfehlungen in den Zeitschriften halten.