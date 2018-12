Acht-Wochen-Coaching Mit Schmerzen umgehen lernen

Getty Images/Johner RF

Die Schmerzen nach dem Hexenschuss gehen monatelang nicht mehr weg. Für das schmerzhafte Gelenkproblem findet der Orthopäde auf dem Röntgenbild oder in der Kernspin-Aufnahme keine Ursache. Auf eine hektische Arbeitsphase folgt irgendwann eine heftige Kopfschmerzphase. Diese drei scheinbar sehr unterschiedlichen Beispiele für chronische Schmerzen haben eins gemeinsam: "Für all diese Schmerzsyndrome gibt es letztlich keinen erklärungskräftigen Organbefund", sagt die Psychotherapeutin und Schmerzexpertin Hanne Seemann. Bei solchen Befunden geht man davon aus, dass der Schmerz wenigstens teilweise psychisch bedingt ist. Diese Art des psychogenen Schmerzes kann man mit psychologisch fundierten Übungen und psycho-edukativen Trainingseinheiten handhabbar machen oder sogar lindern.





Den Schmerz besiegen

Wie sich chronische Beschwerden erfolgreich behandeln lassen





Wie sich chronische Beschwerden erfolgreich behandeln lassen Bei Amazon bestellen

SPIEGEL WISSEN im Abo

Zusammen mit SPIEGEL WISSEN und SPIEGEL ONLINE hat Hanne Seemann deshalb ein achtwöchiges Coaching entwickelt, mit dem Sie in kleinen Schritten lernen können, Ihre Schmerzen besser zu verstehen, zu erkunden und einzuordnen. Sie bekommen mit Hilfe der konkreten Aufgaben ein besseres Gefühl dafür, was Ihnen guttut und was Ihre Schmerzen lindern könnte. Neben Tipps zum Thema Bewegung, Entspannung und Lebensführung bekommen Sie auch Aufgaben an die Hand, mit denen Sie ausprobieren können, wie es ist, Ihrem Schmerz näherzukommen und besser auf ihn einzugehen, etwa in Form eines Mini-Dialogs mit Ihrem Körper oder mit einem Körper-Check. Alle diese Einheiten können Ihnen dabei helfen, einen kompetenteren Umgang mit Ihrem Schmerz zu finden. Sie selbst entscheiden natürlich, welche Ihnen gut gefallen und helfen und welche Sie für sich nicht wirksam finden.

Wenn Sie sich hier registrieren, erhalten Sie ab dem 14. Dezember jede Woche eine kurze, konkrete Aufgabe.

Zu jeder Ausgabe bietet SPIEGEL WISSEN ein praktisches, leicht im Alltag umsetzbares Online-Coaching passend zu seinem jeweiligen Heftthema an. Jedes Coaching dauert acht Wochen. Während dieser Zeit erhalten Sie immer freitags per E-Mail eine Übungseinheit, die Ihnen helfen kann, Ihr Leben besser zu gestalten. Hier den Newsletter bestellen: Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen. Alle Newsletter

SPIEGEL WISSEN 6/2018: Bei Amazon bestellen

SPIEGEL WISSEN im Abo