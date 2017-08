Ein rätselhafter Patient Der Nacken steif, das Schlucken schmerzhaft

Seit fünf Tagen ist der Nacken des 54-jährigen Mannes steif und schmerzt. Wenn er schluckt, tun ihm die Halsmuskeln weh. Öffnet er den Mund, werden die Schmerzen schlimmer. Als er eine Notfallpraxis aufsucht, wird ihm ein Schmerzmittel gespritzt. Doch das lindert die Beschwerden nur kurzzeitig. Am Tag darauf stellt er sich in der Notaufnahme eines Krankenhauses in Allentown (US-Bundesstaat Pennsylvania) vor.

Der Patient hat kein Fieber. Puls, Blutdruck, Atemfrequenz und Körpertemperatur sind im normalen Bereich, wie Tyag Patel und James Weis im "American Journal of Emergency Medicine" berichten. Die Ärzte fragen den Mann, ob er unter Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Nachtschweiß, Übelkeit oder Erbrechen leidet oder kürzlich litt. Er verneint alles. Ist er lichtscheu? Auch das ist nicht der Fall.

Die Beweglichkeit seines Halses ist weiterhin merklich eingeschränkt. Die Zahl der weißen Blutkörperchen ist leicht erhöht, was unter anderem auf eine Infektion deuten kann.

Um auszuschließen, dass sich der Mann etwas gebrochen hat, fertigen die Mediziner ein Röntgenbild der Halswirbel an - alles sieht normal aus.

Jetzt auch noch Kopfschmerz

Während der Patient in der Notaufnahme ist, bekommt er dann doch Kopfschmerzen. Die Ärzte entscheiden sich deshalb, gleich mehrere bildgebende Verfahren anzuwenden: Sie untersuchen den Kopf mittels Computertomografie (CT), das Gehirn per Magnetresonanztomografie (MRT) sowie Hals und Nacken mit einer Magnetresonanzangiografie, die die Blutgefäße darstellt. Denn auch eine Blutung könnte den Problemen zugrunde liegen. Doch keines der drei Verfahren liefert einen auffälligen Befund.

Weil sich die Nackenschmerzen des Mannes weiter verschlimmern, fürchten die Ärzte, dass er eine Meningitis hat, also eine Entzündung der Hirn- und Rückenmarkshäute. Meist sind Viren oder Bakterien dafür verantwortlich. Um dies genauer abzuklären, entnehmen die Mediziner dem Mann etwas Rückenmarksflüssigkeit - die dafür notwendige Lumbalpunktion kann für Patienten unangenehm sein. Zur Sicherheit geben sie dem Mann umgehend drei verschiedene Antibiotika. Weil eine von Bakterien verursachte Meningitis unbehandelt schnell lebensbedrohlich ist, wartet man nicht auf den Laborbefund.

Doch noch ist die Suche nach der Diagnose nicht abgeschlossen.

Im Rachenraum hat der Mann keine erkennbare Schwellung. Die Ärzte schließen auch aus, dass eine Krebserkrankung oder ein Abszess die Beschwerden verursacht.

Verdächtige Ablagerungen

Sie fertigen nun noch ein MRT des Hals- und Nackenbereichs an, um beurteilen zu können, ob der Ursprung des Problems im Weichgewebe, also etwa in den Muskeln, zu finden ist. Hier entdecken sie eine Auffälligkeit: Eine Schwellung vor einem Wirbel, in der sich möglicherweise Kalkverbindungen abgelagert haben. Ein CT des Nackens bestätigt dies. Die Ablagerungen befinden sich am linken langen Halsmuskel, dem sogenannten Musculus longus colli, auf der Höhe des obersten Halswirbels.

Damit stellen die Ärzte die Diagnose: Der Patient leidet unter einer Tendinitis des langen Halsmuskels - die zum Muskel gehörende Sehne hat sich entzündet, was mit Kalkablagerungen einhergehen kann. Die Entzündung erklärt, warum der Mann nur unter Schmerzen schlucken und den Hals kaum bewegen kann.

Die Mediziner verabreichen ihm verschiedene Medikamente, um die Entzündung zu bekämpfen. Sie empfehlen dem Patienten, weiterhin einen rezeptfreien nicht-steroidalen Entzündungshemmer einzunehmen. In diese Gruppe fallen viele bekannte Schmerzmittel, darunter die Wirkstoffe Ibuprofen, Diclofenac und Acetylsalicylsäure. Mit diesem Ratschlag entlassen sie den Patienten.

Anderen Ärzten empfehlen sie, diese seltene Ursache für Nacken- und Kopfschmerzen auszuschließen, ehe sie Rückenmarksflüssigkeit entnehmen und eine auf Verdacht beruhende Antibiotikagabe beginnen - beides war in diesem Fall im Nachgang betrachtet unnötig. Ungleich wichtiger war jedoch, die lebensbedrohliche Meningitis auszuschließen. Aus diesem Grund fragen sie den Patienten auch, ob er lichtscheu ist - dies kann nämlich eines der Symptome einer Hirnhautentzündung sein.