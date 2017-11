Ein rätselhafter Patient Hautsache

Die Schmerzen beginnen an einer intimen Stelle: Im Schambereich tastet die damals 30-jährige Frau, die selbst im Medizinsektor arbeitet, einen kleinen Knoten, der entzündet ist. Bevor sie einen Arzt aufsucht, wartet sie lange - in der Hoffnung, das Problem könnte sich von alleine lösen. Das Gegenteil ist der Fall: Es kommen weitere Knoten hinzu, die ihr sehr weh tun. Bald hat sie jeden Monat eine neue schmerzhafte Entzündung.

Zunächst versuchen es verschiedene Ärzte mit der Therapie, die häufig bei sogenannten Abszessen, also abgekapselten Eiteransammlungen, angewendet wird: Sie schneiden die Höhle vorsichtig auf und lassen das Sekret ablaufen. Kurzfristig bringt das der Frau Erleichterung, aber schon bald sind die Entzündungen und damit auch die Beschwerden wieder da.

Angst vor der Außenwelt

Immer wenn sie es nicht mehr aushält, geht die Patientin wieder zu einem ihr bekannten oder auch zu einem neuen Arzt. Abszess, eingewachsenes Haar, Entzündung der Haarbälge lauten die verschiedenen Diagnosen. Die Mediziner probieren es mit dem Skalpell, mit Salben und Medikamenten - nichts hilft dauerhaft.

Mit jedem Schnitt bilden sich aber Narben, ihre Haut wird zunehmend entstellt. Die Schmerzen schränken die Patientin in ihrem Alltag ein: Sie kann nicht mehr Fahrrad fahren und vermeidet lange Spaziergänge. Ins Schwimmbad oder an den Strand geht sie gar nicht mehr.

Weil die Beschwerden so stark sind, empfehlen die Ärzte ihr eine sogenannte Sanierung der Haut. Dabei wird die Haut bis auf das Fettgewebe abgetragen. "Von dort aus wächst sie wieder neu, aber ohne Talgdrüsen", erklärt die Dermatologin Natalia Kirsten vomr Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, die von der Patientin im "Hamburger Ärzteblatt" berichtet. Die große Wunde braucht sechs Monate, bis sie verheilt ist - sechs Monate, die die Frau hauptsächlich im Bett verbringt.

"Ich habe aufgehört, Leute zu umarmen"

Dann kommt die niederschmetternde Erkenntnis: Die sanierte Haut ist zwar gesund, aber neben dem Operationsgebiet und im Achselbereich entstehen neue Abszesse. "Der Entzündungsdruck in der Tiefe bleibt bestehen und bahnt sich den Weg an anderer Stelle", sagt Kirsten.

Hinzu kommt ein weiteres Problem: Die entzündeten Knoten platzen mitunter von alleine auf und verströmen einen unangenehmen Geruch. "Ich habe aus Angst davor aufgehört, Leute zu umarmen", so die Patientin im Gespräch mit ihren Ärzten. Auch ihr Ehemann berichtet vom großen Unbehagen seiner Frau, überhaupt das Haus zu verlassen.

Ein rätselhafter Patient SPIEGEL ONLINE Kuriose Krankheitsgeschichten

Nach Jahren mit ihren Beschwerden stößt die Frau im Internet auf eine Krankheit, die ihren Symptomen ähnelt: Acne inversa heißt die Hauterkrankung, bei der sich die Talgdrüsen und die Haarfollikel entzünden. So entstehen immer wiederkehrende Abszesse im Genitalbereich, es können auch die Leistengegend oder die Achselhöhlen betroffen sein. Anders als bei anderen abgekapselten Entzündungen spielen bei der Acne inversa aber keine Bakterien wie Staphylokokken oder Streptokokken eine Rolle. Die Abszesse der Betroffenen sind keimfrei, vermutlich handelt es sich um einen Autoimmunprozess - die eigene Körperabwehr greift das Gewebe an.

Eine Diagnose - aber keine Therapie

Die Patientin wendet sich an Dermatologen in einem Krankenhaus in der niedersächsischen Stadt Buxtehude bei Hamburg. Sie erzählt den Ärzten dort von ihrem Verdacht. Nach einigen Untersuchungen steht die Diagnose fest: Die Frau leidet tatsächlich unter Acne inversa.

Eine wirksame Therapie dagegen ist zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht etabliert, verschiedene Antibiotika helfen der Frau nicht dauerhaft. Es vergehen wieder Jahre, in denen die Entzündungen jetzt auch im Analbereich kleine Straßen in die Haut bohren, sogenannte Fisteln.

Im Jahr 2014 gibt es endlich eine neue Therapie: Ein Antikörper mit dem Namen Adalimumab, der seit einigen Jahren bei rheumatoider Arthritis eingesetzt wird. Einmal pro Woche bekommt die Frau die Antikörper nun als Immuntherapie gespritzt. Nach kurzer Zeit stellt sich der Erfolg ein: Die Haut verheilt, es treten keine neuen Entzündungsherde auf. "Das hat mein Leben komplett verändert", sagt die Patientin zu ihren Ärzten.

2015 wird Adalimumab offiziell als Medikament gegen Acne inversa anerkannt. Die Therapie, die pro Jahr etwa 40.000 Euro kostet, hilft allerdings nicht jedem: "30 bis 40 Prozent der Patienten sprechen nicht darauf an", sagt Dermatologin Kirsten. Alle drei Monate kommt die Frau nun in ihre Sprechstunde, immer wenn Kirsten ihr das Medikament neu verschreiben und ihre Blutwerte kontrollieren muss. Die Therapie hat der inzwischen 59 Jahre alten Patientin nach knapp 30 Jahre langem Leidensweg fast all ihre Lebensqualität zurückgebracht.