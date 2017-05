Kapitel 1

Harter Stoff - Leichter Zugang

Alles begann mit einer Flasche Hustensaft.

Martin L., erfolgreicher Unternehmer, genug Geld, glücklich verheiratet mit seiner ersten großen Liebe. Das Fläschchen wurde ihm vom Arzt verschrieben. Codein, nicht ungewöhnlich gegen Husten. Doch für Martin L. wurde das Mittel zur Einstiegsdroge:

„Es ist ein Medikament gewesen, das wirklich optimal war, weil es überhaupt nicht aufgefallen ist.“

Das Schmerzmittel wirkt wie Rauschgift, wenn man so viel davon schluckt wie Martin L. Es dämpft die Wahrnehmung, beruhigt, man fühlt sich gut, Probleme wirken fern. L. besorgte sich den Stoff bei mehreren Ärzten gleichzeitig, erhöhte die Dosis stetig, bis es schließlich zu viel wurde und er sich in Lebensgefahr brachte:

Es gibt viele Martin L.s in Deutschland. 1,1 Millionen Menschen nehmen nach Schätzungen von Experten täglich Opioide. Und viele bleiben darauf hängen. Die Verschreibungszahlen starker Schmerzmittel sind so hoch wie nie. Die Stoffe heißen Tramadol, Fentanyl oder Codein. Manche der Substanzen machen abhängig wie Heroin und sind dem illegalen Rauschgift in der Wirkungsweise sehr ähnlich:

Selbstversuch Tramadol

Wie leicht kommt man in Deutschland an diese Mittel? Viele besorgen sich Opioide, ohne einen Fuß vor die Tür zu setzen in Online-Apotheken. Manche davon sind legal, viele illegal. Wir machen den Selbstversuch: Gelangen wir, ohne mit einem Arzt gesprochen zu haben, an das rezeptpflichtige Tramadol, ein Opioid, das in Europa jährlich bei Hunderten von Todesfällen eine Rolle spielt?

Es sind Schmerzmittel, die töten können. Und doch ist der Zugang zu ihnen über das Internet leicht. Die Nachfrage ist groß, der Onlinehandel mit Arzneimitteln boomt. Auch die organisierte Kriminalität hat das Milliardengeschäft mit Medikamenten für sich entdeckt.

Im Ruhrgebiet treffen wir Ruth Haliti von der Zollfahndung Essen. 2015 ist den Fahndern ein Rekordfund gelungen von 3,5 Millionen illegalen Tabletten, Marktwert: 14 Millionen Euro. Geschmuggelt in Containerschiffen oder im Laderaum von Flugzeugen gelangten die in Indien hergestellten Medikamente nach Portugal, Schweden und England.

Von den Niederlanden und Deutschland aus wurden die Arzneimittel schließlich über Online-Apotheken verkauft. Was die Kriminellen lockt: astronomische Gewinnmargen.

Welche Pillen sind für die Schwarzmarkthändler besonders interessant? Ruth Haliti erklärt im folgenden 360-Grad-Panoramafoto, was die größten Verkaufsschlager sind - und warum.

Selbstversuch Furanyl-Fentanyl

Eine handelsübliche Aspirin-Tablette wirkt gegenüber Schmerzmitteln wie Tramadol oder Codein ziemlich harmlos. Doch bei unserer Suche nach Opioiden stoßen wir auch auf Stoffe, die noch viel gefährlicher sind: Substanzen, die Furanyl-Fentanyl heißen oder unter kryptischen Namen wie U-47700 im Netz kursieren. Schon kleine Mengen können zum Tod führen. Trotzdem sind viele dieser Stoffe legal. Warum? Es liegt an ihrer chemischen Struktur:

Opioide lassen sich nur schwer in einer einheitlichen Stoffgruppe zusammenfassen, denn ihre molekulare Struktur ist zu verschieden. Das „Neue psychoaktive Stoffe Gesetz“, mit dem die Bundesregierung nun erstmals ganze Stoffgruppen verbieten will, greift bei Opioiden somit nur sehr eingeschränkt.

So fällt Furanyl-Fentanyl als eine von dem Stoff 2-Phenethylamin abgeleitete Verbindung eher durch Zufall unter das NpSG, ein gefährliches Opioid wie U-47700 jedoch nicht.

Während die Fahnder so weiter mühsam einzelnen Stoffen nachjagen, arbeiten Drogenköche bereits an den Designer-Opioiden von morgen.

Wir starten unseren zweiten Selbstversuch: Auch diese starken Designeropioide möchten wir kaufen. Und wir möchten wissen, ob die Stoffe wirklich das beinhalten, was die Händler versprechen:

Schmerzmittel, die stärker wirken als Heroin - tatsächlich ist die Wirkungsweise von Opioiden und Opiaten sehr ähnlich. Viele Experten befürchten, dass die Schmerzmittelnutzer von heute die Heroinsüchtigen von morgen sein könnten: