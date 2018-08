Ein rätselhafter Patient Vom Garten in die Klinik

Der Mann werkelt, wie nahezu jeden Tag, in seinem Garten, als die Schmerzen einsetzen. Der linke Fuß und das linke Bein bereiten ihm von diesem Moment an Probleme. Die Pein breitet sich von den Zehen nach und nach bis zum Knie aus. Der Unterschenkel schwillt an. Gehen kann der 77-Jährige nur noch unter Schmerzen. An Gartenarbeit ist schon bald nicht mehr zu denken.

Etwa sechs Wochen nach Beginn der Beschwerden sucht der Mann Hilfe an der Uniklinik Basel, Schweiz. Wenn er das Bein nicht belastet, hat er keine Schmerzen, erzählt er den Ärzten. Er klagt auch nicht über Schwäche oder Missempfindungen in Bein oder Fuß. Aber wenn er geht, fühle es sich an, als laufe er über eine Metallstange.

Die Schwellung reicht von Knie bis Fuß. Es handelt sich um ein Ödem: Flüssigkeit staut sich in der Extremität. Die Haut ist nicht gerötet, aber der geschwollene linke Unterschenkel ist etwas wärmer als der rechte. Als die Ärzte den linken Fuß des Mannes bewegen, tut ihm das weh. Beim Gehen humpelt der Mann merklich - kein Wunder bei den Schmerzen.

Suche nach dem Blutgerinnsel

Ist die Ursache möglicherweise eine Verletzung? Der Mann kann sich an keinen Unfall erinnern. Auch seine Frau sagt, ihm sei nichts zugestoßen.

Die Mediziner notieren, dass der normalgewichtige Patient einen Diabetes und eine koronare Herzerkrankung hat. Insgesamt nimmt er sechs verschiedene Medikamente wegen dieser Krankheiten ein. Doch das alles kann seine Beschwerden nicht erklären.

Die Ärzte vermuten, dass der Mann eine sogenannte tiefe Venenthrombose hat, also dass ein Blutgerinnsel ein tiefliegendes Gefäß im Bein verstopft. Dies geht mit Schmerzen und Schwellungen einher. Eine solche Thrombose ist durchaus problematisch: Löst sich das Gerinnsel und wird in die Lunge gespült, kann es eine lebensgefährliche Lungenembolie auslösen.

Da ist etwas gerissen

Per Ultraschall schauen sich die Ärzte die Gefäße genauer an, doch sie entdecken keine Anzeichen für eine Thrombose. Stattdessen stellen sie fest, dass der Mann eine kleine sogenannte Baker-Zyste am Knie hat, die gerissen ist. Das heißt: Es hatte sich Flüssigkeit abgekapselt, und diese Kapsel ist irgendwann geplatzt. Das kann zwar schmerzen, doch die Ärzte sehen die Zyste nicht als Ursache der Beschwerden.

Um sich einen genaueren Überblick zu verschaffen, untersuchen sie das Bein per Magnetresonanztomografie (MRT) genauer.

Die Aufnahme liefert einen eindeutigen Befund: Die Achillessehne im linken Bein ist gerissen. Zusätzlich ist ein Muskel im Unterschenkel, der sogenannte Schollenmuskel, angerissen, berichtet das Team um Athina Papadopoulou im Fachblatt "Oxford Medical Case Reports".

Die Ärzte bitten den Mann, sich auf die linken Zehen zu stellen und auf diesen zu gehen. Beides misslingt ihm, was bei einer gerissenen Achillessehne zu erwarten ist. Beim Abtasten können sie nun auch Schäden an der Sehne erspüren. Dies war den Ärzten wohl aufgrund der starken Schwellung bei der ersten Untersuchung nicht aufgefallen.

Dass die Achillessehne ohne einen klaren Auslöser reißt, ist ungewöhnlich, kommt aber vor, bemerken die Mediziner abschließend in ihrem Fallbericht. Möglicherweise habe die Gartenarbeit, bei der der Mann viel kniend oder gebückt arbeitete, die Sehne dauerhaft überlastet und so den Riss herbeigeführt, vermuten sie.

Der 77-Jährige wird operiert und erholt sich danach bestens. Bei einem Kontrolltermin nach acht Monaten sind sowohl die Schmerzen als auch die Schwellung verschwunden.