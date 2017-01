"Tatort"-Faktencheck Was verrät die Leiche?

Vier Tage lang ist der Lehrer, Stiefvater und ehemalige Radprofi tot, als die drei Jungs über ihn herfallen. Bei einem üblen Streich drehen sie seine Leiche auf den Bauch und versehen den Hintern mit einem Schweineschwänzchen. Was sie in diesem Moment nicht ahnen: Erst ihre Aktion macht sichtbar, dass der Mann ermordet wurde.

Nachdem Ermittler Jens Stellbrink (Devid Striesow) Blasen an der Rückseite der Leiche entdeckt, führen die Erkenntnisse eines Rechtsmediziners das Team Stück für Stück Richtung Wahrheit (die Rezension zum Saar-"Tatort" lesen Sie hier). Nur: Wie realistisch ist die Spurensuche an der Leiche?

Ein kurzer Blick auf die Blasen reicht Stellbrink aus: Schlafmittel-Vergiftung. Die Leiche wird beschlagnahmt, die Obduktion bestätigt den Verdacht. Führen Schlafmittel tatsächlich zu auffälligen Hautstellen?

"Ja, es gibt diese Blasen", sagt Rechtsmediziner Wolfgang Huckenbeck, Leiter des Instituts für Forensische Anthropologie in Rommerskirchen. Die Hautveränderungen allein seien jedoch noch kein sicherer Beleg für eine Schlafmittel-Vergiftung. "Solche Blasen können auch unter anderen Umständen entstehen, zum Beispiel, wenn jemand vor seinem Tod im Koma lag", sagt er. "Die sichere Todesursache kennt man erst nach der Obduktion."

Das Problem im Hinblick auf die "Tatort"-Geschichte: Die Blasen treten normalerweise nur auf, wenn ein Mensch noch vor seinem Tod stundenlang regungslos dagelegen hat. Schlafmittel können durch ihre betäubende Wirkung einen solchen komatösen Zustand auslösen, bevor die Betroffenen sterben. Das "Tatort"-Opfer aber bricht plötzlich auf dem Gehweg zusammen und ist direkt tot. Deshalb hätten die Blasen bei ihm eigentlich nicht entstehen dürfen.

Nur in einer Hinsicht hat der "Tatort" recht: Die Blasen bilden sich typischerweise an Druckstellen wie Fersen oder Hinterkopf. Dass sie erst auffallen, nachdem die drei Jungs die Leiche für ihre Schweineschwänzchen-Aktion auf den Bauch gedreht haben, ist also durchaus denkbar.

Die Todesursache ist am Ende Herzversagen, ausgelöst durch einen Cocktail aus Schlaftabletten, Schmerzmitteln und Ecstasy. Der Mann habe das giftige Gemisch etwa eine Stunde vor seinem Tod konsumiert, erklärt der "Tatort"-Rechtsmediziner. Lässt eine Obduktion so genaue Aussagen zu?

Gibt es einen Verdacht auf eine Vergiftung, untersuchen Rechtsmediziner unter anderem Blut- und Urinproben des Verstorbenen. Entdecken sie wie beim "Tatort"-Opfer Rückstände von Drogen oder Medikamenten, lässt sich anhand der Menge der Stoffe und Informationen über deren Abbaugeschwindigkeiten im Körper tatsächlich ein Stück weit rekonstruieren, wann und mit welchen Mengen jemand vergiftet wurde.

Die Erklärung, dass der Giftcocktail genau eine Stunde vor dem Tod eingenommen wurde, bezeichnet Huckenbeck trotzdem als "völligen Blödsinn". "Bei solchen Aussagen geht es nicht um Stunden", sagt der Rechtsmediziner. "Da geht es um Tage."

Als sich der Ermittler die Leiche ansieht, hängt der Arm schlaff vom Tisch. Der Radfahrer ist zu diesem Zeitpunkt seit fünf Tagen tot. Müsste nicht noch die Leichenstarre anhalten?

In diesem Punkt ist der "Tatort" realistisch. Wenige Stunden nach dem Tod erstarrt die Muskulatur. Grund dafür ist der fehlende Stoffwechsel in den Muskelzellen, durch den es an ATP mangelt - einem energiereichen Stoff, der notwendig ist, um die Muskelfasern zu entspannen. Abbauprozesse lockern die Muskeln allerdings schon nach etwa zwei bis drei Tagen wieder, sodass die Leichenstarre verschwindet.

Auch die roten Flecken, die die "Tatort"-Leiche im Kühlraum des Bestatters bedecken, sind realitätsgetreu. "Die Kälte sorgt dafür, dass der Sauerstoff aus der Luft die Haut durchdringen kann", sagt Huckenbeck. "Dort reagiert der Sauerstoff mit dem roten Blutfarbstoff Hämoglobin." Die Färbungen entstehen.

Auf der Stirn des Toten entdeckt der Rechtsmediziner für das Auge nicht sichtbare "Mikrospuren von Hirschtalg, Wollwachs, Farbpigmenten, Rizinusöl und Konservierungsstoffen". Die Schlussfolgerung: der Tote wurde geküsst. Anhand der Spuren finden die Ermittler schnell heraus, welchen Lippenstift welcher Marke die Frau getragen hat. Geht das ?

Im wahren Leben können Rechtsmediziner nicht jeden Zentimeter des Körpers untersuchen lassen. Gibt es jedoch einen Verdacht, deutet etwa eine kleine Farbspur auf einen Lippenstift-Kuss hin, haben auch die echten Rechtsmediziner die Möglichkeit, Abstriche zu machen und die Proben ins Labor zu schicken.

"Die Analysen gehen dann tatsächlich so stark ins Detail", sagt Huckenbeck. Auch die Suche nach der Lippenstift-Sorte hält der Rechtsmediziner für grundsätzlich denkbar. "Es gibt eine riesige Datenbank bei der Europäischen Kommission, bei der die Rezepturen von Kosmetika hinterlegt sind", sagt er.

Nur eins müssen Ermittler im echten Leben deutlich mehr mitbringen: Geduld. Während Stellbrink und sein Team im "Tatort" die Lippenstift-Erkenntnisse innerhalb weniger Stunden zugeflüstert bekommen, dauert es laut Huckenbeck eigentlich Tage bis Wochen, bis Ergebnisse aus dem Labor da sind. "Beim 'Tatort' oder bei 'CSI' mag das schneller gehen", sagt er. "Aber das echte Leben ist anders."