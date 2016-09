"Tatort"-Faktencheck Wie schmeckt ein tödliches Schlafmittel?

Im "Tatort" aus der Schweiz klären Kommissar Flückiger (Stefan Gubser) und Kollegin Ritschard (Delia Meyer) den Mord an der Mitarbeiterin eines Sterbehilfevereins auf. Dabei werden sie auch mit den Arbeitsweisen der Suizid-Assistenten konfrontiert. Ist die Tätigkeit des Vereins im "Tatort" realistisch dargestellt? Und was dürfen Sterbebegleiter in der Schweiz überhaupt?

Wie verbreitet ist der Sterbetourismus in die Schweiz?

Schon der Name des Sterbehilfevereins im "Tatort", Transitus, erinnert an die real existierenden Schweizer Sterbehilfevereine Exit und Dignitas. Für sterbewillige Patienten in Deutschland sind sie oft die einzige Hoffnung, denn eine Gesetzesänderung im vergangenen Jahr hat es hierzulande schwieriger gemacht, sich beim Selbstmord helfen zu lassen.

Die neue Regelung verbietet die sogenannte geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung. "In Deutschland ging es mit dem neuen Gesetz darum, die aktive Tätigkeit von Sterbehilfeorganisationen, wie es sie in der Schweiz gibt, zu unterbinden", sagt der Rechtsexperte Oliver Tolmein. Damit waren deutsche Organisationen, wie sie etwa der ehemalige Hamburger Justizsenator Roger Kusch gegründet hatte, am Ende. Kusch hatte mit seinem Verein zuvor zwei Frauen in den Tod begleitet.

Bereits vor der Gesetzesänderung nutzten Schwerkranke aus Deutschland die Angebote in der Schweiz. Dignitas gibt etwa an, im Jahr 2013 205 Menschen beim Sterben begleitet zu haben, 92 davon kamen aus Deutschland, acht aus der Schweiz.

Welche Form der Sterbehilfe lässt die Rechtslage in der Schweiz zu?

Tötung auf Verlangen, sogenannte aktive Sterbehilfe, ist in der Schweiz genauso wie in Deutschland verboten. Auch darf man in der Schweiz niemanden aus "selbstsüchtigen Beweggründen" zur Selbsttötung verleiten oder ihm dabei helfen. Was genau ein selbstsüchtiger Beweggrund ist, ist jedoch nicht genauer definiert. "Es wird angenommen, dass es finanzielle Beweggründe geben müsste und die können bei den Vereinen nicht nachgewiesen werden", so Tolmein.

Zwar müssen die Vereinsmitglieder von Dignitas neben den normalen Vereinsbeiträgen von jährlich 84 Euro noch einmal mehrere tausend Euro zahlen, wenn sie möchten, dass ihnen bei der Selbsttötung geholfen wird. Doch der Verein, den der Journalist und Jurist Ludwig Minelli gegründet hat, behauptet, dass diese Gelder nur die Kosten decken. Allerdings sehen viele Kritiker diese Aussage sehr skeptisch.

Ist der Ablauf der Sterbehilfe im Film realistisch?

Ja. Genau wie im Film mietet Dignitas für den Vorgang des Sterbens eigens Räumlichkeiten - zumindest, wenn das Vereinsmitglied nicht aus der Schweiz kommt. Das Medikament, das der Sterbewillige aus juristischen Gründen selbst einnehmen muss, verschreibt ein Arzt. Der versichert sich vorher in mehreren Gesprächen von der Ernsthaftigkeit der Absichten des Patienten und dessen voller Urteilskraft. Auch dass Druck oder Einfluss von dritten vorliegt, muss ausgeschlossen werden.

Zudem muss eine unheilbare Krankheit oder zumindest eine hoffnungslose oder unzumutbare Situation vorliegen. Tatsächlich sind auch bei der Sterbehilfe von Dignitas mindestens zwei Zeugen anwesend. Lange Zeit wurde zudem das Geschehen mit einer Videokamera dokumentiert, um sich vor einer möglichen Strafverfolgung zu schützen - genau wie im Film. Das wird inzwischen allerdings nicht mehr gemacht.

"Es gibt in vielen Kantonen Vereinbarungen zwischen Staatsanwaltschaft und Sterbehilfevereinen, wie genau Suizidbeihilfe vonstattengehen soll, um unnötige Ermittlungen zu vermeiden", so Tolmein.

Wie wirkt das Mittel Pentobarbital?

Die Substanz wurde beim Menschen etwa als Narkosemittel und Schlafmittel eingesetzt, aber auch in der Veterinärmedizin zum Einschläfern von Tieren. Inzwischen wird sie kaum noch angewendet - auch weil sie schnell süchtig machen kann und es zu Fällen von Missbrauch kam. Marylin Monroe soll sich mit Pentobarbital das Leben genommen haben.

Vor der Einnahme nimmt der Sterbewillige meist ein Medikament, das magenschonend wirkt. Der tödliche Wirkstoff wird als Natrium-Pentobarbital in Wasser aufgelöst, so wie es auch im "Tatort" gezeigt wird. An einer Stelle passt die Darstellung im Film dann aber doch nicht.

Pentobarbital hat einen bitteren Geschmack. Die Mörderin, die sich am Ende mit dem Mittel selbst töten will und stattdessen unwissentlich Wasser schluckt, hätte schmecken können, dass das Medikament heimlich ausgetauscht wurde - zumal sie als Krankenschwester vom Fach ist. Stattdessen ist sie nach der Einnahme sicher, das letale Mittel geschluckt zu haben - und wartet vergebens auf die tödliche Wirkung.

Muss wirklich ein ganzes Glas getrunken werden?

Stimmig ist, dass im Film eine recht große Menge verabreicht wird. Meist werden 15 Gramm des Wirkstoffs in Wasser aufgelöst, der Sterbewillige muss ungefähr 100 Milliliter trinken. Das entspricht ungefähr einem halben Wasserglas in Standardgröße.

Die Patienten schlafen dann nach wenigen Minuten ein und fallen ins Koma. Der Tod tritt durch die Lähmung der Atemmuskulatur und Herzstillstand ein - in der Regel nach unter einer bis maximal zwei Stunden.

Wird der Wirkstoff vorher wieder aus dem Körper entfernt, hat der Patient eine Chance doch zu überleben. So ist der Fall einer Schweizer Sterbehelferin bekannt, die selbst aus dem Leben scheiden wollte. Der Frau wurde kurz nach der Einnahme der Magen ausgepumpt und Reanimationsmaßnahmen eingeleitet. Sie fiel zwar ins Koma, wachte aber nach Wochen wieder auf.

An das Pentobarbital war sie gekommen, weil nicht alle gelieferten Dosen auch angewendet werden. Manchmal stirbt der Patient von selbst vor dem angestrebten Todestermin oder überlegt es sich anders. Diesen Überschuss hatte die Frau gesammelt und schließlich eine Dosis selbst genommen.

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hier finden Sie - auch anonyme - Hilfsangebote in vermeintlich ausweglosen Lebenslagen. Per Telefon, Chat, E-Mail oder im persönlichen Gespräch.