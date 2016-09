Krankenkasse über neue Medikamente Lukrativ, selten innovativ

Neue, teure Arzneimittel gegen Krebs und andere schwere Krankheiten bringen in aller Regel keinen Durchbruch in der Therapie, beklagt die Techniker Krankenkasse (TK). Im "Innovationsreport 2016" haben Wissenschaftler der Uni Bremen im Auftrag der TK die 23 Medikamente untersucht, die im Jahr 2013 auf den Markt gekommen sind.

Der Report bewertet die Mittel mit Ampelfarben. Nur eines der untersuchten Präparate erreichte die grüne Bestnote - Pertuzumab gegen HER2-positiven Brustkrebs. Neun Mittel bewertete der Report mit "gelb", 13 sogar nur mit "rot".

"Der Anteil der nicht innovativen Arzneimittel überwiegt", sagte der Studienautor Gerd Glaeske. Der Vorsitzende der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft, Wolf-Dieter Ludwig, unterstrich, "dass der Großteil neuer Arzneimittel keine Innovationen sind". Zumindest durch einige der neuen Mittel seien aber Fortschritte erzielt worden.

Bei den Krebsmedikamenten gehe es in der Regel darum, das Leben von Schwerkranken um Wochen oder Monate zu verlängern, so Ludwig. Um Heilungschancen geht es dagegen in aller Regel nicht.

Beträchtliche Mehrkosten

Überprüft haben die Forscher für den Report die Existenz vergleichbarer Mittel, der Mehrwert für die Patienten und der Preis. Die Mehrkosten sind demnach beträchtlich: Hatten die Neuheiten des Vorjahres noch im Schnitt 670 Euro pro Packung gekostet, waren es nun 1418 Euro.

Der Arzneimittelverband vfa warf den Studienautoren unzulässige Pauschalisierung vor. "Welchen Wert ein Medikament in unterschiedlichen Behandlungssituationen hat, lässt sich nicht mit einem simplen Ampelschema vermitteln", sagte Hauptgeschäftsführerin Birgit Fischer.

Die meisten neuen Mittel sind Krebsmedikamente. Gegen verbreitete Volkskrankheiten wie Bluthochdruck oder Rückenschmerzen gab es den Angaben zufolge keine neuen Medikamente.

Pharmakologin Petra Thürmann, die den Report mit herausgibt, sagt, beispielsweise wären neue Medikamente gegen Gelenkarthrose hochwillkommen. "Vielen älteren Menschen können wir nur Medikamente verordnen, die ihren Magen ruinieren." Auch gegen Bluthochdruck - damit haben Hausärzte am häufigsten zu tun - gebe es seit Längerem nichts wirklich Neues.

Krebsmedikamente seien für Pharmafirmen extrem lukrativ, sagt Wolf-Dieter Ludwig. Therapiekosten von mehreren zehntausend Euro pro Jahr sind die Regel. Der Aufwand ist aber vergleichsweise gering. Die nötigen Studien umfassen oft weniger als tausend Patienten - im Vergleich zu 20.000 Patienten bei Mitteln gegen bestimmte Volkskrankheiten.