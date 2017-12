Training gegen Erkältungen Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung!

SPIEGEL WISSEN und SPIEGEL ONLINE helfen Ihnen dabei, sich besser gegen Erkältungsviren zu schützen - jeden Freitag gibt es eine neue Aufgabe.





Sie wollen sich in der Erkältungszeit besser gegen Viren und Bakterien schützen? Gut so. In der jährlichen Dunkel- und Nass-Periode von November bis März sind wir alle besonders anfällig für Erkältungskrankheiten.

Mit unserem Training können Sie in den nächsten acht Wochen Schritt für Schritt mit kleinen Aufgaben und Tricks lernen, Ihre Immunabwehr zu festigen - und so gesünder durch den Winter zu kommen.

Sie bekommen außerdem einen Überblick, in welchen Lebensbereichen Sie in Sachen Erkältungsvorbeugung bisher möglicherweise zu sorglos waren und wo Sie sich unnötig Ansteckungsrisiken ausgesetzt haben.

Ganz grundsätzlich gilt: Es gibt zwei unterschiedliche Wege, sich vor Erkältungen zu schützen - einen Weg "nach innen" und einen "nach außen". Einerseits kann man sein Immunsystem stärken, also den eigenen Körper besser für die Viren und Bakterienattacken rüsten. Andererseits kann man die Risiken der Ansteckung vermindern, sich also die Anfechtungen von außen besser vom Leib halten. In dieser Woche bekommen Sie zwei Basis-Aufgaben, die Sie in beide Richtungen schützen.

Folgende Übungen empfiehlt der Sportwissenschaftler Karsten Krüger, der das Team von SPIEGEL WISSEN und SPIEGEL ONLINE bei der Erstellung dieses Trainings wissenschaftlich beraten hat:

Raus jetzt! Je ungemütlicher es draußen wird, desto weniger zieht es uns an die frische Luft. Das ist verständlich. Doch Studien belegen mittlerweile, dass tägliche Bewegung draußen - egal zu welcher Jahreszeit - das Immunsystem und die Atemwege stärkt. Probieren Sie deshalb in dieser Woche, täglich eine Viertelstunde bewusst an die Luft zu gehen. Egal, ob es der Weg zum Einkaufen oder zur Bahn ist oder Sie einfach eine Mini-Runde um den Block machen - alles gilt, alles zählt. Wichtig: Nehmen Sie das Wetter nicht als Ausrede. Eine Viertelstunde draußen zu sein ist auch bei miesem Wetter möglich. Es gibt schließlich Winterjacken und Regenschirme.





Wichtig: Anders als in den folgenden Wochen empfiehlt es sich bei dieser Start-Einheit, beide Tipps über das gesamte Training hinweg weiterzuführen. Wenn Sie nur diese beiden Aufgaben bewusst durchführen, wird das schon viel verändern.