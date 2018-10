Creutzfeldt-Jakob-Krankheit Mann stirbt nach Verzehr von Eichhörnchenhirn

In New York ist ein Hobbyjäger an der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit gestorben. Seine Ärzte vermuten, dass er sich beim Essen von Eichhörnchenhirn mit der tödlichen Krankheit infiziert hat.