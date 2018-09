Mehr Sprechstundenzeiten Regierung will Wartezeiten auf Arzttermin per Gesetz verkürzen

Ärzte müssen in Zukunft mehr Sprechstunden anbieten, damit Patienten nicht so lange auf einen Termin warten. Das sieht ein am Mittwoch verabschiedeter Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Spahn vor.