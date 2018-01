Ein rätselhafter Patient Der Schmerz sitzt links

Eine 51-Jährige kommt mit akuten Schmerzen und Fieber in die Notaufnahme eines Krankenhauses in der chinesischen Provinz Sichuan. Beim Abtasten zeigt sich eine sogenannte Abwehrspannung im oberen Bauchbereich auf der linken Seite: Die Muskeln spannen sich dort bei der Berührung sofort an. Ein klares Zeichen, dass etwas nicht stimmt. Nur was?

Ein Bluttest zeigt eine erhöhte Zahl weißer Blutzellen, was auf eine Infektion deuten kann. Die anderen Blutwerte sind im Normalbereich. Dies gilt auch für Herzschlag und Atemfrequenz: Einen Infarkt, der sich gerade bei Frauen auch durch Schmerzen im Oberbauch bemerkbar machen kann, fürchten die Ärzte nicht.

Abgesehen von dem Schmerz, der sie seit inzwischen 27 Jahren immer wieder in Episoden plagt, hat die Frau keine Vorerkrankungen. Die Ärzte verordnen der Patientin ein Antibiotikum und verzichten auf weitere Untersuchungen.

Ein rätselhafter Patient SPIEGEL ONLINE Kuriose Krankheitsgeschichten

15 Tage später wird die Frau jedoch wieder mit Schmerzen in die Notaufnahme eingeliefert, dieses Mal an der Sichuan-Uniklinik in Chengdu. Die Pein sei mit der Zeit immer stärker geworden, berichtet die Patientin. Auch hier ertasten die Ärzte die Abwehrspannung im linken Oberbauch. Die Zahl der weißen Blutzellen ist leicht erhöht, außerdem sind ein paar Werte von Leberenzymen auffällig, schreibt das Team um Yu Cao im Fachblatt "Medicine". Für eine schlüssige Diagnose reicht das noch nicht.

Klopf, klopf

Doch beim Abklopfen, das es Ärzten ermöglicht, Größe und Lage der Organe abzuschätzen, bemerken sie etwa Seltsames: Der Schall wirkt beim Klopfen auf der rechten Brustseite gedämpft - als würde das Herz dort liegen. Ähnliches im linken Bauchraum, wo sie die sogenannte Leberdämpfung wahrnehmen. Dabei müsste sich die Leber doch im rechten Oberbauch befinden.

Ein nun angefertigtes Röntgenbild bestätigt ihren daraus resultierenden Verdacht: Bei der Frau liegt ein sogenannter Situs inversus totalis vor. Die Organe im Brust- und Bauchraum sind spiegelverkehrt angeordnet: Was normalerweise links sitzt, ist rechts - und umgekehrt.

Schätzungen zufolge tritt ungefähr bei einem von 10.000 Menschen ein Situs inversus auf. Es gibt auch Formen, bei denen entweder nur Herz und Lungenflügel, die Organe im Bauchraum oder sogar nur einzelne Organe auf der jeweils anderen Seite zu finden sind.

Man geht davon aus, dass eine Reihe verschiedener Gene dazu beitragen kann, dass die Organe während der Embryonalentwicklung seitenverkehrt angelegt werden. Der Situs inversus totalis an sich verursacht keine Beschwerden. Allerdings hat ein Teil der Betroffenen auch eine Störung der Flimmerhärchen, was die Atemwege und die Ohren beeinträchtigt. Angeborene Herzfehler sind bei Babys mit Situs inversus zudem etwas häufiger.

Ein weiteres medizinisches Risiko für die Betroffenen verdeutlicht der Fall der chinesischen Patientin: Ist Ärzten nicht bewusst, dass ein Situs inversus vorliegt, verhindert das mitunter die richtige Diagnose.

MEHR ZUM THEMA Ein rätselhafter Patient Spinnen, überall Spinnen!

Die Frau erfährt nun endlich, was sie so lange plagt: Es sind Gallensteine. Weitere Bildgebung bestätigt, dass die Kristalle den Gallengang verstopfen. Dadurch hat sich die Gallenblase entzündet.

Die Ärzte entfernen die Gallenblase operativ, eine Woche nach dem Eingriff kann die Frau die Klinik verlassen.

Auch hierzulande wird ein solche OP empfohlen, wenn Gallensteine eine Kolik und damit starke Schmerzen auslösen. Viele Menschen haben allerdings Gallensteine, ohne dass diese Beschwerden verursachen. Schätzungen zufolge ist in Deutschland zum Beispiel gut jeder zweite über 60-Jährige betroffen. Bereiten die Steine keinen Ärger, ist die OP unnötig.