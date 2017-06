Gesundheit Was tun Altersforscher gegen das Altern?

"Ich bin möglicherweise der faulste Mensch der Welt. Ich weiß, ich brauche Bewegung. Aber ich will etwas, was nicht länger als täglich fünf Minuten in Anspruch nimmt, wonach ich mich besser, nicht schlechter fühle und was fast nichts kostet. Ich mache 'Static Contraction Training'. Das sind isometrische Übungen in ihrer extremsten Form. Ich nehme außerdem Vitamin D3 und Bacopa zu mir. Letzteres soll unter anderem das Kurzzeitgedächtnis verbessern."

David Gobel, 64, Mitgründer und Chef der Methuselah Foundation und Gründer des Methuselah Fonds, Springfield, Virginia