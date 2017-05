Ein rätselhafter Patient Verheerende Angst

Es ist drei Uhr nachts in einem Dorf in Südengland , als ein Hund anfängt zu bellen. Der Hund sitzt in einem Auto - neben ihm eine zusammengesackte Frau in den Sechzigern. Der Motor läuft, sie ist bewusstlos. Der Hund bellt laut weiter und macht einen Mann aufmerksam. Er entdeckt die Frau im Auto und ruft den Notdienst.

Als die Rettungshelfer ankommen, atmet sie nicht mehr. Ihre Pupillen sind auf beiden Seiten so klein wie Stecknadelköpfe und sie ist unterkühlt, ihre Körpertemperatur beträgt nur 35 Grad Celsius. Um zu überprüfen, ob die Frau möglicherweise unterzuckert und daher ins Koma gefallen ist, messen sie den Blutzucker. Doch die Konzentration liegt sogar deutlich über dem Normwert.

Die Notärzte beginnen in jener Nacht im August 2016 sofort mit der Beatmung der Frau über einen Schlauch (Intubation). Die Kombination aus Atemstillstand und sehr engen Pupillen ist immer ein dringender Hinweis auf eine Drogenvergiftung durch Opiate. Insbesondere Heroin oder Methadon kommen infrage. Sie legen der Patientin schnell einen Zugang in die Venen und spritzen ihr das Gegengift Naloxon. Daraufhin versucht sie, selbst zu atmen, schafft allerdings nur fünf oberflächliche Atemzüge pro Minute. Ihre Pupillen vergrößern sich langsam wieder.

Kein Spritzbesteck aber Gartengeräte

Die Notärzte liegen offenbar richtig mit ihrem Verdacht auf eine Drogenvergiftung. Ungewöhnlich ist allerdings, dass sie keinerlei Hinweise auf Drogenkonsum wie etwa Spritzbesteck finden. Im Auto liegen nur zahlreiche Gartengeräte, die Frau trägt schlammbeschmierte Gummistiefel und ihre Hände sind schmutzig. Sonst entdecken die Helfer nichts Auffälliges.

Bei der Ankunft in der Klinik im britischen Swindon ist die Sauerstoffkonzentration in ihrem Blut nicht messbar. Neben der noch immer deutlichen Unterkühlung und dem hohen Blutzuckerspiegel hat sie außerdem Vorhofflimmern. Bei dieser Herzrhythmusstörung pumpen die Vorhöfe nur unkoordiniert und unregelmäßig Blut in die Herzkammern. Das ist gefährlich, weil sich Blutgerinnsel in den Vorhöfen bilden können, die ins Gehirn gespült werden und dort einen Schlaganfall verursachen.

Eine Computertomographie-Untersuchung von ihrem Schädel ergibt keine Hinweise auf einen Hirninfarkt oder eine -blutung. Noch während die Frau in der Notaufnahme liegt, bessert sich ihr Zustand langsam und sie beginnt, sich gegen den Beatmungstubus zu wehren. Die Ärzte entfernen den Schlauch daraufhin und lassen sie über eine Atemmaske Sauerstoff atmen.

Aus Angst vor dem Tumor

Doch ohne die Atemhilfe geht es der Frau schnell wieder schlechter und sie bekommt zu wenig Luft, berichten die Mediziner in den "BMJ Case Reports". Anstatt sie erneut zu intubieren, entscheiden die Ärzte in der Rettungsstelle gemeinsam mit den Intensivmedizinern des Krankenhauses, dass sie ihr wieder Naloxon geben: Das Gegengift wirkt nur etwa zwei Stunden lang. Die Arznei verbessert ihre Atemfrequenz schnell und deutlich. Um einen konstanten Spiegel zu erreichen, lassen die Ärzte eine Infusionslösung mit dem Gegengift in ihre Blutgefäße laufen.

Innerhalb der nächsten 36 Stunden erwacht die Frau, sie ist bald wieder orientiert und klar. Nun kann sie den Ärzten erzählen, was passiert ist. Es ist eine haarsträubende Geschichte.

Die Patientin, 64 Jahre alt, hatte früher ein Melanom. Bei dem schwarzen Hautkrebs handelt es sich um einen aggressiven, bösartigen Tumor, der mitunter auch nach einer längeren Pause zurückkehrt. Einige Zeit bevor sie in dem Auto bewusstlos zusammengesunken war, hatte sie eine Farbveränderung an einem Zeh entdeckt und große Angst bekommen.

Gelernt in Afghanistan

picture alliance/ Robert Harding Schlafmohn-Feld in der Grafschaft Oxfordshire

Um ihre Furcht zu lindern, hatte sie sich auf ein Feld mit Schlafmohn geschlichen und die Pflanzen geerntet. Das britische Gesundheitssystem (National Health Service, NHS) züchtet seit Jahren Schlafmohn (Papaver somniferum), um daraus Opium zu extrahieren. Daraus werden Opiate wie Morphin oder Codein hergestellt, die als stark wirksame Schmerzmittel in der Notfallmedizin, nach Operationen und in der Schmerztherapie eingesetzt werden. Typisch ist - wie auch bei der Frau -, dass diese Arzneien den Atemantrieb verringern, das Bewusstsein einschränken und Übelkeit und Erbrechen auslösen können.

Mit den geernteten Schlafmohn-Knospen hatte sich die Frau Tee gekocht. Wie das geht, hatte sie in Afghanistan gelernt, wo sie einige Zeit gelebt hatte. Das Land zählt zu den Hauptanbaugebieten von Schlafmohn für die illegale Produktion - von hier aus gelangen die daraus gewonnenen Drogen international in Umlauf.

Weil Opium-Tee extrem bitter schmeckt, hatte die Frau ein große Menge Zucker hinzugefügt, was ihren hohen Glucosespiegel im Blut erklärt. Dass sie als gesunde Frau so stark reagiert hat, finden die Ärzte ungewöhnlich. Sie hätten bei einer Literaturrecherche keinen vergleichbaren Fall gefunden, schreiben sie.

Zwei Tage nachdem die Frau in lebensbedrohlichem Zustand in die Klinik eingeliefert worden war, darf sie wieder nach Hause gehen. Die Ärzte empfehlen ihr ein Langzeit-EKG, um das Vorhofflimmern untersuchen zu lassen. Und sie raten ihr, zukünftig auf Opium-Tees zu verzichten.