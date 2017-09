Leben in Scham

Sie sind versehrt und stigmatisiert - manchmal für immer: Durch Vergewaltigung oder fehlende Geburtshilfe inkontinent, werden jedes Jahr Tausende Afrikanerinnen verstoßen. Nur mancherorts verbessert sich die Lage. Eine Reportage aus Äthiopien und der Demokratischen Republik Kongo.

Von Andrea Jeska (Text) und Fabian Weiss (Fotos und Videos)

Ihre Schicksalsjahre sind 2001, 2004 und 2009. In diesen kamen die Rebellen nicht nur in Janet K.‘s Dorf, sondern auch in ihr Haus. Jede Frau im Ostkongo weiß, was es heißt, wenn Milizen ins Haus kommen. Wenn man Glück hat, bedeutet es Schläge und Plünderung. Wenn man Pech hat, drohen Vergewaltigung oder Tod.

2001 hatte Janet K. Glück. Die Rebellen waren nur hungrig, wollten nur Essen. 2004 kamen Regierungssoldaten. "Sie waren wütend, aber wir wussten nicht, warum." Sie holten einen Mann nach dem anderen aus dem Haus. Sie stellten den Männern Fragen und schlugen ihnen die Fußsohlen wund, dann steckten sie ihre Füße in Eimer mit Salzwasser.

Bevor sie gingen, vergewaltigten sie die Frauen. "Von vorne und von hinten", sagt sie. Sie senkt den Blick dabei nicht. In vielen Gesprächen mit den anderen Opfern hat sie gelernt: Nicht sie muss sich schämen für das, was ihr passierte. Sondern die, die ihr das antaten.

Janet K. ist heute 52 Jahre alt. Sie wohnt in einem der Dörfer, die über die Hügel und am Rande der Wälder des Ostkongo verstreut liegen, als habe sie jemand verloren. Dörfer, die aus einem Dutzend Hütten bestehen, Maisfelder und Bananenhaine drum herum, festgetretener Boden, dort, wo Menschen und Vieh ihre täglichen Bahnen laufen. In solchen Dörfern, mit einem Leben voller Arbeit und der täglichen Präsenz von Gewalt, wird man schnell alt.

Janet ist eine hochgewachsene Frau mit einer Haltung, so gerade, als müsse sie zeigen: Ich bin nicht gebrochen. Doch ihre Züge sind die einer alten Frau, der Mund, die Augen voller Gram. Sie hat acht Kinder großgezogen, seit vier Jahren ist sie Witwe. Ihren Unterhalt verdient sie mit Nähen, ihre Stärke, sagt sie, beziehe sie von Gott. Um den Hals trägt sie einen weißen Rosenkranz und keiner ihrer Tage endet ohne ein Dankesgebet.

Nach der Vergewaltigung war Janet K. inkontinent. Erst dachte sie, es sei nur vorübergehend. "Ich habe immer mehrere Hosen übereinander gezogen. Und in die Hosen habe ich Plastikbeutel gelegt." Als es nicht besser wurde, fuhr sie in die kongolesische Provinzhauptstadt Bukavu.

"Jemand sagte mir, da gibt es eine Klinik für inkontinente Frauen. Ich hatte bis dahin nicht gewusst, dass man mir helfen kann." Die Ärzte erklärten ihr, sie habe eine Fistel. Sie wurde operiert, genäht - danach war ihre Inkontinenz geheilt.

Patientin Sawara: Die 18-Jährige kommt aus Somalia und hat einen weiten Weg bis in die Hamlin Fistula Ethiopia Klinik in Addis Abeba auf sich genommen.

Diese Fisteln im Genitalbereich sind abnormale Verbindungen zwischen Blase und Vagina oder zwischen Darm und Vagina, die durch Verletzungen entstehen. Das trennende Gewebe reißt oder löst sich unter Druck auf, Urin und Stuhl gelangen in die Vagina und von dort aus dem Körper.

2009 kamen wieder Rebellen. K. war schwanger und bat, verschont zu werden. Es waren vier Männer und sie sagten, schwanger oder nicht schwanger, das sei egal. Nachbarn brachten sie danach in ein Krankenhaus. Das Kind im Bauch war tot. Aus ihrem Körper lief wieder Urin.

Diesmal war die Fistel kompliziert. Nach vier Operationen sagten ihr die Ärzte, sie könnten sie nicht heilen. Mit einem Krankenwagen brachte man sie zurück in ihr Dorf Likirima, eine gute Stunde von Bukavu entfernt. Janet zog wieder viele Hosen an, legte Stoffstreifen hinein.

So ist es bis heute. Sie geht nur noch selten vor die Tür. Die anderen im Dorf machen einen Bogen um sie. "Die Leute sagen, ich stinke." Schätzungsweise mehrere Hunderttausend Frauen sind im Ostkongo in den vergangenen zwei Jahrzehnten vergewaltigt worden. Die Vergewaltigungen sind eine Kriegswaffe. Seit den frühen Neunzigerjahren gibt es im Kongo kriegerische Konflikte um Bodenschätze: Coltan, Zinn, Gold, Wolfram, alles, was die digitale Industrie braucht.

Immer neue Rebellengruppen sind in dieser Zeit entstanden, die aus dem Ausland mit Waffen und Geld versorgt werden, damit sie den Zugang zu den Minen sichern. Diese Rebellen rotten ganze Dörfer aus, rekrutieren Kindersoldaten und versklaven und vergewaltigen Frauen, misshandeln sie mit Knüppeln und Bajonetten. Schätzungsweise fünf Millionen Menschen sind in diesem Dauerkonflikt bislang gestorben.

Fisteln gehören zu den körperlichen Folgen dieser brutalen Gewalt. "Wenn sie dich vergewaltigen, ist das nicht wie Sex haben", sagt K. "Sie wollen dir Schmerzen zufügen. Wenn einer fertig ist, dann kommt der Nächste, wickelt deinen Rock um seine Hand und steckt dir diese in die Vagina. Er sagt, er mache dich sauber, aber er verletzt dich dabei."