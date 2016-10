World-Health-Summit-Gründer Ganten "Mediziner tragen nur fünf Prozent zur Weltgesundheit bei"

Vom 9. bis 11. Oktober findet in Berlin zum achten Mal der World Health Summit statt, ein internationales Diskussionsforum für die großen globalen Gesundheitsthemen. Rund 1800 Ärzte, Wissenschaftler, NGOs, Politiker und Industrievertreter aus 90 Ländern sind dazu im Außenministerium zusammengekommen. World-Health-Summit-Gründer und Tagungspräsident Detlev Ganten erklärt, wie die Wissenschaft es zunehmend schafft, in Gesundheitsfragen die Politik zu beeinflussen.

Zur Person Detlev Ganten, geboren 1941, war Gründungsdirektor und Vorstand des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin in Berlin-Buch sowie Vorstandsvorsitzender der Berliner Charité. 2009 rief er den World Health Summit ins Leben, ein internationales Diskussionsforum zu globalen Gesundheitsfragen.

SPIEGEL ONLINE: Sie waren ein sehr erfolgreicher Bluthochdruckforscher. Wann ist Ihnen klargeworden, dass Medizin allein nicht reicht, um die Welt gesünder zu machen?

Ganten: Aufgefallen ist mir das schon sehr früh. Beim Bluthochdruck spielt ja die Prävention eine große Rolle, bei der die Medizin schnell an ihre Grenzen stößt. Aber mit Prävention kann man keine wissenschaftliche Karriere machen, und als junger und zugegebenermaßen ehrgeiziger Mann habe ich mich deshalb erst einmal der Forschung zugewandt.

SPIEGEL ONLINE: Meinen Sie, dass Ärzte in Wahrheit kaum helfen können?

Ganten: Sie können schon helfen. Aber die Medizin, die der Arzt betreibt, trägt in Wahrheit nur ungefähr fünf Prozent zur Weltgesundheit bei. Bei den restlichen 95 Prozent ist die Politik gefragt und die Zivilgesellschaft. Es geht darum, für Frieden zu sorgen, für sauberes Wasser, eine ausreichende, gesunde Ernährung, Rauchverbote und vieles mehr. Verbessert werden muss auch die Gesundheitsversorgung der weltweit 65 Millionen Flüchtlinge, insbesondere der Traumatisierten.

SPIEGEL ONLINE: Und das alles soll der World Health Summit schaffen?

Ganten: Wir können die Welt nicht von heute auf morgen ändern. Doch das Schöne am World Health Summit ist, dass sich dort Leute treffen, die sich sonst nie treffen. Wir haben dieses Jahr neben den vielen Ärzten, Wissenschaftlern, NGOs und einigen Vertretern der Pharmaindustrie allein vier Gesundheitsminister hier und etliche weitere Regierungsvertreter aus den verschiedensten Ländern. Außerdem Meinungsführer wie das Rote Kreuz, die wiederum ihre eigenen Beziehungen in die Politik haben.

SPIEGEL ONLINE: Ob es nun um die Gefahr durch multiresistente Keime oder um die Schlüsselrolle der Frauen in der Weltgesundheit geht - bei all diesen Themen kommt die Medizin ohne die Politik wohl nicht weit.

Ganten: Richtig. Und deshalb veröffentlichen am Ende der Veranstaltung 24 der wichtigsten akademischen Gesundheitszentren der Welt, darunter die Charité, die Sorbonne in Paris, das Imperial College London und die Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in den USA, eine gemeinsame Erklärung zu diesen Themen. Dazu, was jetzt konkret von der Politik zu tun ist. Diese Erklärung geht unter anderem auch direkt an die Bundesregierung.

SPIEGEL ONLINE: Besteht bei so einer Erklärung nicht die Gefahr, dass sie in einer Schublade verstaubt?

Ganten: Am Sonntag hat Gesundheitsminister Hermann Gröhe den World Health Summit eröffnet. Bei dieser Gelegenheit habe ich natürlich auch schon mit ihm über diese wichtigen Themen gesprochen. Die Erklärung kann Riesenkonsequenzen haben. Das Thema multiresistente Keime ist unter anderem auch durch uns auf die Agenda des G7 Gipfels in Elmau gekommen.

SPIEGEL ONLINE: Ist das nicht einfach erfolgreicher Lobbyismus, so wie ihn auch die Pharmaindustrie oder Greenpeace betreiben?

Ganten: Es geht ja gerade darum, dass auch die Wissenschaft endlich eine Stimme bekommt. Das ist so wichtig, weil die Wissenschaft im Vergleich zu anderen Playern im Gesundheitswesen, die ja häufig sehr starke wirtschaftliche oder politische Interessen haben, vergleichsweise frei über Themen diskutieren und entscheiden kann. Das gilt insbesondere auch für die Akademien der Wissenschaften.

SPIEGEL ONLINE: So wie die Leopoldina, die Nationale Akademie Deutschlands, die aus mehr als 1400 verdienten Forschern besteht.

Ganten: Und die wurden nicht von der Politik oder der Industrie bestimmt, sondern von den anderen Mitgliedern selbst ausgesucht. Anfang dieses Jahres haben sich die vielen nationalen Akademien der Wissenschaften in den verschiedenen Ländern sogar vernetzt und können damit weltweit gemeinsam handeln. Das Spannende dabei ist: Die Akademien haben ganz offiziell die Aufgabe, die Politik zu beraten.

SPIEGEL ONLINE: Haben Sie denn tatsächlich schon mal etwas erreicht?

Ganten: Wenn zum Beispiel hier auf dem World Health Summit ein Thema in einem Workshop diskutiert wird, sind häufig auch Mitglieder verschiedener Akademien der Wissenschaften dabei. Wird das Thema von den Akademien offiziell aufgegriffen, erarbeiten sie dazu gemeinsam ein Papier, das von allen Akademien zeitgleich an ihre jeweiligen Regierungen und an verschiedene wichtige Organisationen weitergegeben wird. Das kann durchaus großen Einfluss haben. Der Zusammenhang zwischen Klimawandel und Gesundheit ist so zu einem großen Thema geworden. Sie werden keinen Klimagipfel mehr erleben, an dem nicht die Gesundheit mitdiskutiert wird.