Ein rätselhafter Patient Zahn los

Ein 67-Jähriger muss sich einen Zahn ziehen lassen. Als er den Eingriff hinter sich hat, geht es ihm von Tag zu Tag schlechter. Er ist appetitlos, hat Bauchschmerzen und nimmt kaum noch Nahrung zu sich. Elf Tage hält er das aus, dann sucht er Hilfe in der Notaufnahme eines Krankenhauses im australischen Cairns.

Als die Ärzte den Mann untersuchen, macht er einen stabilen Eindruck auf sie. Er hat kein Fieber oder Durchfall, muss sich nicht erbrechen und sein Blutdruck und die Herzfrequenz liegen im normalen Bereich. Allerdings können die Mediziner in seinem rechten Unterbauch einen Knoten tasten, der dort nicht hingehört. Auch hat der Mann eine gewisse Abwehrspannung der Bauchdecke bei der Untersuchung.

Appetitlosigkeit, Bauchschmerzen, Abwehrspannung im rechten Unterbauch - das sind die typischen Symptome für eine Blinddarmentzündung. Ungewöhnlich ist, dass die Zahl der weißen Blutkörperchen in seinem Blut normal ist und das Entzündungsprotein CRP nur leicht erhöht. Aber diese Werte schließen eine Blinddarmentzündung auch nicht völlig aus.

Abwarten und beobachten

Die Ärzte lassen computertomografische Bilder von seinem Bauch machen, wie sie im "Anz Journal of Surgery" berichten. Darauf entdecken die Radiologen, dass die Wand des Blinddarms und des Wurmfortsatzes verdickt und verkalkt ist. Außerdem erkennen sie dort eine kleine Struktur, die sie als verkalkten Kotstein beschreiben.

Weil der Patient schon seit elf Tagen Beschwerden hat, wollen die Ärzte zunächst abwarten und beobachten. Ein akuter Handlungsbedarf besteht in ihren Augen nicht.

Allerdings verbessert sich der Zustand des Mannes kaum, es geht ihm weiterhin schlecht. Drei Tage später entscheiden sich die Chirurgen daher zu einer Operation.

Mit einem Endoskop wollen sie den sogenannten Wurmfortsatz, ein Anhängsel am Blinddarm entfernen. Weil sie aber Schwierigkeiten haben, diesen zu finden, müssen sie den Eingriff mit einem größeren Bauchschnitt erweitern. Sie entfernen nun den Blinddarm samt Wurmfortsatz und nähen den Bauch des Mannes wieder zu.

Das entnommene Gewebe schicken sie zur pathologischen Untersuchung. Tatsächlich ist das Darmstück akut entzündet und eitrig. Erstaunlich ist aber vor allem die Ursache: ein kariöser Zahn. Der hatte die Öffnung des Wurmfortsatzes verstopft und so zu einer lokalen Entzündung geführt. Was die Radiologen für verkalkten Kot gehalten hatten, war stattdessen der Zahn.

Einfach verschwunden

Als die Ärzte den Mann aufklären, erzählt er sofort von dem Zahn. Er hatte ihn einige Wochen vor dem geplanten Eingriff beim Zahnarzt verloren, bei dem ihm ein anderer Zahn gezogen worden war.

Wo der verlorene Zahn geblieben war, wusste der Mann allerdings nicht - und hatte sich auch offenbar keine Gedanken darüber gemacht. Dass es einen Zusammenhang zwischen seinen Bauchschmerzen und dem ausgefallenen Zahn geben könnte, hätte er nie vermutet.

Verschlucken Erwachsene einen Fremdkörper, kommt es vor allem auf Form und Material an, was passiert. Insbesondere spitze Gegenstände können schon in der Speiseröhre aber auch im restlichen Magen-Darm-System schwere Verletzungen auslösen. Die meisten Fremdkörper werden aber, schreiben die Autoren in ihrem Fallbericht, nach durchschnittlich vier bis sechs Tagen wieder ausgeschieden. Dass sich Objekte wie ein Zahn in einem Wurmfortsatz festsetzen, passiert immerhin bei einem von 20.000 Menschen mit Blinddarmentzündung.

Für Kinder sind Fremdkörper auch deshalb gefährlich, weil sie oft noch kleine Gegenstände in den Mund stecken und diese dann in die Luftröhre und die Lunge geraten und dort schwere Atemnot auslösen können.

Der Mann erholt sich problemlos von der Operation und kann bald wieder ungestört essen. Fünf Tage nach dem Eingriff geht er gesund nach Hause.