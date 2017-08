Beratung wichtig Zahnimplantate eignen sich nicht für jeden

Durch einen Unfall oder etwa durch Zahnbetterkrankungen (Parodontitis) kann ein Zahl verloren gehen. Die meisten wollen sich mit einer Lücke im Gebiss aber nicht abfinden. Also muss Ersatz her. Doch mit einer Krone allein ist es nicht immer getan. Damit er überhaupt hält, benötigt der Zahnersatz oft erst einmal ein stabiles Fundament auf künstlicher Basis: ein Implantat.

"Bei einem Implantat handelt es sich um eine künstliche Zahnwurzel", erläutert Germán Gómez-Román von der Deutschen Gesellschaft für Implantologie im Zahn-, Mund- und Kieferbereich (DGI). Das Implantat wird wie eine Schraube in den Kieferknochen gebohrt. Darauf befestigt der Arzt den Zahnersatz.

Allerdings eignet sich ein Implantat längst nicht für jeden Patienten. Darüber muss ein Zahnmediziner aufklären und Alternativen aufzeigen. Zudem haben Implantate ihren Preis. Die gesetzliche Krankenversicherung zahlt zwar Zuschüsse für den Zahnersatz, nicht aber für die Implantation.

Implantologe darf sich jeder Zahnarzt nennen

"Bei dem Eingriff und der prothetischen Versorgung können schnell mehrere tausend Euro zusammenkommen", sagt die Kölner Zahnärztin und DGI-zertifizierte Implantologin Silke Liebrecht. "Der Patient sollte sich den vorgesehenen Eingriff vom Zahnarzt genau erklären lassen, die Empfehlung hinterfragen und sich auch eine Zweitmeinung einholen", rät Bettina Sauer von der Stiftung Warentest, die kürzlich Implantologen getestet hat.

Diese Berufsbezeichnung ist nicht geschützt. Theoretisch kann jeder zugelassene Zahnarzt implantieren. Damit er es aber auch praktisch beherrscht, muss er es lernen. Die Implantologie ist nicht in der Approbationsordnung für Zahnärzte aufgelistet, sie ist weder Prüf- noch Pflichtfach und wird an den Hochschulen allenfalls in freiwilligen Kursangeboten vermittelt.

Zahnärzte, die implantieren wollen, sollten eine entsprechende Fortbildung gemacht haben. Die DGI als Fachgesellschaft zertifiziert Mediziner als Implantologen, die sich nach einer umfangreichen Ausbildung eine Prüfung bestanden haben. Auch Oralchirurgen mit Zusatzqualifikation sowie Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen sind ausgewiesene Experten. Wenn Zahnärzte ohne Kenntnisse und Training implantieren, kann die Behandlung immense Probleme verursachen.

Ob ein Implantat überhaupt infrage kommt, hängt von vielen Dingen ab

Ebenfalls wichtig sind Vorgespräche und Voruntersuchungen. Einige Vorerkrankungen und Lebensgewohnheiten sprechen eher gegen den Einsatz eines Implantats:

Wer ein entzündetes Zahnbett hat (Parodontitis) , läuft Gefahr, dass auch um das Implantat herum Entzündungen entstehen. "Zahnärzte müssen den Mund genau überprüfen und Parodontitis oder Karies vor dem Eingriff behandeln", erklärt Sauer.

, läuft Gefahr, dass auch um das Implantat herum Entzündungen entstehen. "Zahnärzte müssen den Mund genau überprüfen und Parodontitis oder Karies vor dem Eingriff behandeln", erklärt Sauer. Auch bei chronischen Erkrankungen ist ein Implantat nicht unbedingt die erste Wahl. So kann ein schlecht eingestellter Diabetes die Wundheilung verringern.

ist ein Implantat nicht unbedingt die erste Wahl. So kann ein schlecht eingestellter Diabetes die Wundheilung verringern. "Patienten sollten auch nach Möglichkeit nicht rauchen", sagt Gómez-Román. Denn durch das Nikotin ist das Zahnfleisch schlechter durchblutet. Dadurch passt sich der Knochen weniger gut dem Implantat an und das Implantat hält auch nicht so lange.

Bei der Voruntersuchung muss der Zahnarzt auch auf die Beschaffenheit des Kieferknochens achten. Bei Patienten, denen schon länger Zähne fehlen, hat sich oft der Kieferknochen zurückgebildet. In einem solchen Fall hält ein Implantat nicht ohne weiteres. Daher muss etwa über Röntgenaufnahmen untersucht werden, ob ein Knochenaufbau nötig ist.

Ist dies der Fall, wird an den entsprechenden Stellen im Kieferknochen erst einmal Füllstoff eingebracht. Dafür kann bei einem chirurgischen Eingriff Knochensubstanz aus einem kräftigeren Teil des Kiefers oder aus dem Beckenknochen entnommen werden.

Es gibt aber auch Alternativen zu einem Implantat: "Das kann eine Prothese oder eine Brücke sein", so Gómez-Román.

Bewährte Systeme statt neuste Technik

Entscheidet sich jemand für eine künstliche Zahnwurzel, stehen eine Vielzahl von Modellen zur Auswahl. Es gibt mehr als 100 Arten und Systeme mit unterschiedlichen Durchmessern und Längen, erläutert Liebrecht. Weit verbreitet sind Implantate aus dem Metall Titan. Ihm bescheinigen Experten eine gute Körperverträglichkeit.

"Grundsätzlich bieten etablierte Systeme, die schon über viele Jahre hinweg auf dem Markt sind, eine größere Sicherheit als neue oder unbekannte Modelle", erklärt Liebrecht. Die Implantate von großen Anbietern würden von zahlreichen Zahnärzten angewendet. Das sei ein Hinweis, dass das System gut funktioniere und die Firma nicht so schnell wieder vom Markt verschwinde - ansonsten könnte es schwierig werden, wenn bei einer Reklamation Ersatzteile geordert werden müssen.

Implantate können 10, aber auch bis zu 20 Jahre und länger halten, erklärt Gómez-Román. Die Voraussetzung dafür ist aber eine optimale Pflege. Das Gebiss und damit auch das Implantat müssen zweimal täglich gereinigt werden. Sonst drohen Entzündungen, und das Implantat muss wieder entfernt werden.