Zähne Was tun, wenn es beim Zubeißen schmerzt?

Eben noch war das Essen ein Genuss. Doch damit ist es plötzlich vorbei: Ein stechender Schmerz durchzuckt einen Zahn. Auslöser kann vieles sein, eisgekühlte Melonenstücke etwa, der Essig im Salatdressing oder der Zucker im Mousse au Chocolat. Immerhin: Manchmal lässt das Zahnweh genauso schnell nach, wie es sich bemerkbar gemacht hat. Betroffene sollten aber auf kurz oder lang trotzdem zur Kontrolle zum Zahnarzt gehen.

"Ein Schmerz ist immer ein Warnsignal, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist", sagt Thomas Wolf, Mitglied im Bundesvorstand des Freien Verbands Deutscher Zahnärzte (FVDZ) in Bonn. Die Ursachen für heftiges Zahnweh beim Essen können unterschiedlich sein. "Manchmal sind es freiliegende Zahnhälse, die überempfindlich auf Kaltes, Saures oder Süßes reagieren", sagt Jürgen Fedderwitz, stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) in Köln. Es kann aber auch sein, dass Karies der Grund für die Schmerzattacke ist.

Eine weitere mögliche Ursache ist ein Mikroriss im Zahn. Dieser entsteht zum Beispiel, wenn man auf etwas zu Hartes beißt. "Das kann zu einer Zahnfraktur führen, die mit einem akuten stechenden Schmerz einhergeht", sagt Wolf. Sind Füllungen oder Kronen im Gebiss beschädigt, dann löst dies mitunter ebenfalls heftiges Zahnweh beim Essen aus. Gleiches gilt für Zahnfleischentzündungen. Es gibt auch Fälle, bei denen Zahnschmerzen mit dem Zustand des Gebisses wenig zu tun haben. So können Schmerzen im Brustbereich, im Kopf oder in den Ohren oder eine Nasennebenhöhlenentzündung sich bis auf die Zähne durchschlagen.

Nelken und Kühlpacks als Erste Hilfe

Nicht immer haben Zahnwehgeplagte die Möglichkeit, sofort einen Zahnarzt aufzusuchen. "In akuten Fällen können Schmerzmittel als Erste-Hilfe-Maßnahme helfen", sagt Ursula Sellerberg. Die stellvertretende Pressesprecherin bei der Bundesapothekerkammer in Berlin rät aber davon ab, ein Präparat mit dem Wirkstoff Acetylsalicylsäure (ASS) einzunehmen. Diese Substanz hemmt die Blutgerinnung und kann bei einer späteren zahnärztlichen Behandlung Blutungen auslösen. "Betroffene sollten daher bei Zahnschmerzen auf Mittel mit dem Wirkstoff Paracetamol setzen."

Wer kein Schmerzmittel gegen sein Zahnweh nehmen will, kann versuchen, sich mit einem Hausmittel vorübergehend Linderung zu verschaffen. "Oft hilft eine Kühlung der Wange mit einem von einem Handtuch umwickelten Eisbeutel", sagt Sellerberg. Alternativ kann der betroffene Zahn mithilfe eines Wattestäbchens auch mit Nelkenöl betupft werden, das rezeptfrei in der Apotheke erhältlich ist. "Auf Dauer abklingen können Zahnschmerzen aber nur dann, wenn ein Zahnarzt mit einer sorgfältigen Untersuchung die Ursache abklärt und behandelt", sagt Fedderwitz.

Stellt sich heraus, dass die Schmerzen auf Karies zurückzuführen sind, wird diese mit einem Bohrer beseitigt. Anschließend kommt in die betroffene Stelle eine Füllung. Findet der Zahnarzt bei der Untersuchung heraus, dass ein Mikroriss in einem Zahn die heftigen Schmerzen verursacht, kann gegebenenfalls eine Wurzelbehandlung hilfreich sein. "Im Fall einer Zahnfraktur muss aber eventuell auch ein Zahn gezogen werden", erklärt Wolf.

Ist das Zahnfleisch gerötet und geschwollen, dann ist eine Zahnfleischentzündung wahrscheinlich. In solchen Fällen können Schmerzen mit einer Reinigung der Zahnfleischtaschen gelindert werden. Überempfindliche Zähne können medikamentös behandelt werden. Dabei wird an den betreffenden Stellen im Gebiss zum Beispiel ein Gel aufgetragen.

Zahnpasta am besten mit Fluorid

Grundsätzlich lässt sich Zahnweh vorbeugen. Idealerweise sollte man sich nach jeder Mahlzeit die Zähne putzen, mindestens aber morgens und abends. So haben Bakterien keine Chance, in den Zahn einzudringen und Schäden anzurichten. Die Zähne sollten zudem nicht geschrubbt, sondern horizontal mit nur leichtem Druck abgebürstet werden. "Für ein gründliches Zähneputzen reichen im Schnitt zweieinhalb Minuten", sagt Fedderwitz. Wichtig ist auch, die Beläge in den Zahnzwischenräumen zu entfernen. Das geht am besten mit Zahnseide oder Interdentalbürsten.

Laut Wolf sollte man möglichst Zahncreme mit Fluorid benutzen, um Karies vorzubeugen und den Zahnschmelz zu härten. Und noch etwas ist wichtig: Mindestens zweimal im Jahr sollte jeder zur Kontrolle zum Zahnarzt gehen, auch wenn einen kein Zahnweh plagt. Denn je früher mögliche Schäden erkannt und behoben werden, desto besser ist es für die Gesundheit - und häufig auch für den Geldbeutel: Aufwendige Zahnbehandlungen können ordentlich kosten, denn die Krankenkassen kommen längst nicht für alles auf.