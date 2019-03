Folgen für die Gesundheit Drei Annahmen zur Zeitumstellung im Check

Wenn am Sonntag die Sommerzeit beginnt, freuen sich viele über die "längeren" Tage. Das zusätzliche Tageslicht in den Abendstunden muss aber am Morgen abgeknapst werden - es wird später hell.

Mit der Sommerzeit, die in Deutschland seit 1980 existiert, könnte jedoch bald Schluss sein. Das EU-Parlament hat am Dienstag für eine Abschaffung der Zeitumstellung gestimmt. Es plädiert dafür, die Uhren 2021 zum letzten Mal umzustellen. Argumente dafür oder dagegen gibt es viele, auch für eine dauerhafte Sommer- oder Winterzeit. Welche stimmen?

1. Behauptung: Das bisherige Hin und Her schadet der Gesundheit, weil unsere Innere Uhr jedes Mal durcheinandergerät.

Bewertung: Vielleicht richtig

Der Hintergrund: Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass sich unsere innere Uhr besonders im Frühjahr nicht so einfach anpasst. Die Krankenkasse DAK etwa hat in einer Langzeitbeobachtung festgestellt, dass in den ersten drei Tagen nach der Zeitumstellung 25 Prozent mehr Patienten mit Herzbeschwerden ins Krankenhaus kamen als im Jahresdurchschnitt.

Allerdings verglichen die Krankenkassen-Forscher die Zahl der Krankenhauseinweisungen an den ersten drei Werktagen nach der Zeitumstellung (also Montag, Dienstag und Mittwoch) mit den Krankenhauseinweisungen über das ganze Jahr gesehen. Das schwächt die Ergebnisse, da montags ohnehin deutlich mehr Menschen einen Infarkt erleiden als an anderen Wochentagen. Studien aus Schweden, Kroatien und den USA stützen jedoch die These, dass nach der Zeitumstellung im Frühjahr das Infarktrisiko etwas steigt (mehr dazu lesen Sie hier).

In einer Forsa-Umfrage im Auftrag der DAK (2018) gab außerdem rund jeder Vierte an, dass er schon einmal Probleme mit der Zeitumstellung hatte - die meisten berichteten von Einschlaf- und Durchschlafstörungen. Anders herum bedeutet das jedoch auch, dass drei von vier Befragten sich nicht an Gesundheitsprobleme durch die Zeitumstellung erinnern können.

2. Behauptung: Einer dauerhafte Sommerzeit würde Schüler und Studenten besonders hart treffen.

Bewertung: Richtig

Der Hintergrund: Bei einer Umstellung auf die permanente Sommerzeit wird es im Winter morgens noch eine Stunde später hell. Menschen benötigen jedoch das blaue Licht der Sonnenstrahlung, um wach zu werden. Es ist der "Hauptzeitgeber" für die innere Uhr und maßgeblich für den Wach-Schlaf-Rhythmus.

Die deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin spricht sich aus diesem Grund für eine Beibehaltung der Normalzeit aus - also gegen eine dauerhafte Sommerzeit. Dem Münchner Chronobiologen Till Roenneberg zufolge würde eine dauerhafte Sommerzeit Teenager tatsächlich besonders hart betreffen.

Die Pubertät verstellt die Innere Uhr und macht viele Teenager zu Langschläfern. Schon der Schulstart um acht Uhr morgens sei für sie vergleichbar mit einem Arbeitsbeginn um vier Uhr bei Erwachsenen, sagt Roenneberg in einem Podcast des Instituts für Medizinische Psychologie der LMU. Die Zeitumstellung verschärfe dieses Problem noch. Zu den möglichen Folgen zählen Konzentrations- und Leistungseinbußen.

Auch der Deutsche Lehrerverband hält eine dauerhafte Umstellung auf Sommerzeit für unverantwortlich. Eine solche Regelung würde nach Aussage von Verbandschef Heinz-Peter Meidinger dazu führen, "dass über zehn Millionen Schülerinnen und Schüler in Deutschland zwei Monate länger bei absoluter Dunkelheit ihren morgendlichen Schulweg antreten müssten, was nicht zuletzt auch die Unfallhäufigkeit in die Höhe treiben würde".

3. Behauptung: Eine dauerhafte Winterzeit kommt den natürlichen Verhältnissen am nächsten.

Bewertung: Stimmt mit Einschränkungen

Der Hintergrund: Am stärksten angepasst an die Natur wäre unser Tagesablauf, wenn die Sonne punkt 12 Uhr mittags ihren Zenit erreichen würde - das entspricht der "Sonnenzeit". So ist es beispielsweise im Winter in Görlitz, am östlichsten Zipfel Deutschlands. Schon in Hamburg oder Dortmund stimmen Sonnen- und Uhrzeit aber nicht mehr überein, weil sie deutlich weiter im Westen liegen. Betrachten wir Großteile von Europa, wird die Angelegenheit noch komplizierter.

Grundlage sind die Zeitzonen. Für sie wird der Erdball, ausgehend vom Nullmeridian in Greenwich bei London, in 24 Zonen mit einer Breite von je 15 Längengraden eingeteilt - theoretisch. Von einer dieser Zonen zur nächsten beträgt der Zeitunterschied jeweils eine Stunde. Das Problem: In der Realität verzerren politische Grenzen und geografische Gegebenheiten die Umrisse der Zeitzonen.

So gilt etwa dieselbe Zeit von der spanischen Atlantikküste bis an die polnische Ostgrenze. Das führt dazu, dass die Sonne in Spanien den höchsten Stand erst gegen 13 Uhr erreicht, in Polen schon gegen 11 Uhr. Den "natürlichen" Verhältnissen entspricht die dauerhafte Winterzeit also nur in einem kleinen Teil des Kontinents, im Osten würde die Sommerzeit sogar besser zum Stand der Sonne passen. Im Westen hingegen würde diese die Diskrepanz im Vergleich zur dauerhaften Winterzeit noch verschärfen.