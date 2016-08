Epidemie: Mücken können Zika auf ihren Nachwuchs übertragen

Ist eine weibliche Tigermücke mit dem Zika-Virus infiziert, gibt sie den Erreger wahrscheinlich an ihre Nachkommen weiter. Zu diesem Ergebnis kommt ein US-Forscherteam nach Experimenten im Labor. Die Fähigkeit, den Erreger auf die Eier zu übertragen, erschwere den Kampf gegen Zika, berichten die Wissenschaftler.

"Das Sprühen von Insektiziden schädigt die ausgewachsenen Mücken, aber es tötet in der Regel nicht die unreifen Formen - also die Eier und die Larven", sagt Robert Tesh von der University of Texas Medical Branch. "Es kann also die Übertragung reduzieren, das Virus aber nicht eliminieren."

Um herauszufinden, ob Zika-Viren auf den Nachwuchs übergehen, infizierten die Forscher im Labor aufgezogene Ägyptische Tigermücken-Weibchen mit dem Erreger. Nach einer Woche legten die Insekten Eier ab, aus denen die Wissenschaftler eine weitere Mückengeneration heranzogen.

Anschließend zählten die Forscher, wie viele der Nachwuchs-Moskitos den Erreger in sich trugen. Im Schnitt wurden sie bei einer von 290 Insekten fündig, schreiben die Wissenschaftler im "American Journal of Tropical Medicine and Hygiene".

Trockenzeiten als Ei überdauern

"Das mag nach einem niedrigen Anteil klingen", sagt Tesh. "Wenn man die Anzahl Ägyptischer Tigermücken in einer tropischen, städtischen Gemeinde ansetzt, reicht er aber wahrscheinlich aus, um einige Viren überdauern zu lassen." Ein weiteres Problem: In den Eiern könnte der Erreger wahrscheinlich sogar Trockenzeiten überstehen.

Der Asiatischen Tigermücke reichen schon kleinste Ansammlungen von Regenwasser, um ihre Eier abzulegen. Dabei platzieren die Weibchen diese in der Regel nicht direkt im Wasser, sondern kurz über der Wasseroberfläche. Dort können die Eier monatelange Trockenphasen überdauern. Erst wenn es regnet, und die Eier von Wasser umspült werden, entwickeln sich die Larven - und mit ihnen womöglich die Krankheitserreger.

Die Hartnäckigkeit des Zika-Virus ist keine Ausnahme. Auch andere verwandte Viren wie die Erreger des Dengue- und des Gelbfiebers können von Mückenweibchen auf ihre Eier übergehen. Noch allerdings konnten die Forscher die Weitergabe des Zika-Virus nur im Labor nachweisen. In einem nächsten Schritt sollen Versuche in der freien Wildbahn folgen.

Singapur: Mehr als 80 Fälle

Nach einem schweren Zika-Ausbruch in Süd- und Mittelamerika geht die Fallzahl dort momentan wieder zurück. Dafür breitet sich das Virus aktuell in kleinen Gebieten in Florida sowie - deutlich ausgeprägter - in Singapur aus. Nach ersten Fällen am Wochenende ist die Zahl der Betroffenen in dem asiatischen Stadtstaat auf mehr als 80 gestiegen.

Australien, Taiwan und Südkorea haben bereits reagiert und Reisewarnungen herausgegeben: Werdende Mütter und Frauen, die eine Schwangerschaft planen, sollten Singapur meiden. Reiseveranstalter bieten Schwangeren für Urlaube in einem Zika-Verbreitungsgebiet kostenlose Umbuchungen und Stornierungen an.

Infizieren sich gesunde Erwachsene mit dem Zika-Virus, besteht nur ein äußerst geringes Risiko, dass ihre Nerven Schäden nehmen. Die meisten überstehen die Infektion, ohne sie zu bemerken. Bei Schwangeren aber kann das Virus auf das Kind übergehen. Die Babys kommen zum Teil mit einem zu kleinen Kopf, einer sogenannten Mikrozephalie, und anderen Nervenschäden zur Welt.