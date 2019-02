Eine rätselhafte Patientin Zwei Jahre alt, 30 Kilo schwer

Das Mädchen kommt in der 34. Woche in den Niederlanden als Frühchen auf die Welt. Mit 2,6 Kilogramm bringt es zu diesem Zeitpunkt schon mehr Gewicht auf die Waage als gleichalte Frühchen. Zehn Tage lang muss das Baby in der Klinik bleiben und beatmet werden, dann kann es die Klinik verlassen.

Für die Eltern sind die ersten Lebenswochen ihres Babys sehr fordernd: Das Mädchen schreit Tag und Nacht. Nichts hilft, um es zu beruhigen - außer einem Fläschchen. Als das Baby elf Wochen alt ist, wiegt es bereits mehr als sechs Kilogramm. An den Armen und Beinen bilden sich Speckfalten.

Das Baby passt nicht mehr in den Kinderwagen

Die besorgten Eltern fragen einen Kinderarzt um Rat und versuchen, dessen Ernährungsempfehlungen zu folgen. Das führt allerdings dazu, dass das Mädchen ständig schreit und weint. Trotz aller Bemühungen der Eltern legt das Baby noch schneller an Gewicht zu. Als es ein halbes Jahr alt ist, wiegt es 15 Kilo und passt nicht mehr in den Kinderwagen.

Weitere drei Monate später suchen die Eltern erneut den Kinderarzt auf, der sie nun an eine Universitätsklinik schickt.

Das Kind leidet bereits an den Folgen des starken Übergewichts: Sein Cholesterinspiegel im Blut ist zu hoch, und der Körper reagiert nur noch in eingeschränktem Maß auf das Stoffwechselhormon Insulin, wie dies bei Diabetes Typ-2 der Fall ist.

Das Team um Mieke van Haelst von der Freien Universität Amsterdam prüft, ob das Baby eine Unterfunktion der Schilddrüse hat oder ob andere Hormonstörungen vorliegen. Unter anderem ermitteln sie den Wert des Hormons Leptin, das mit Hunger und Sättigung zusammenhängt. Doch hier finden sie keine auffälligen Werte.

Die Ärztinnen vermuten daher, dass ein Erbgutfehler die Probleme des Mädchens verursacht. Den häufigsten bekannten Fehler im sogenannten MC4R-Gen können sie jedoch schnell ausschließen. Es gibt einige Störungen, die neben Übergewicht mit weiteren Beschwerden wie etwa einer Wachstumsverzögerung einhergehen. Auch diese schließt das Team aus, weil das Mädchen außer dem starken Übergewicht und dessen Folgen keine weiteren Gesundheitsprobleme hat.

Auf der Suche nach dem Gen-Fehler

Als das Kind ein Jahr und neun Monate alt ist, nehmen sie es für eine Weile in der Klinik auf, um eine kalorienarme Ernährung zu etablieren und mit weiteren Tests zu ergründen, worauf die Probleme beruhen. Inzwischen ist die junge Patientin 88 Zentimeter groß und wiegt 30 Kilogramm. Durch das Übergewicht sind ihre Bewegungen eingeschränkt.

Jetzt ermöglichen neue Methoden, im Erbgut des Kindes insgesamt 52 mit Übergewicht in Verbindung stehende Gene zu überprüfen. Den - beziehungsweise die - Fehler finden die Ärztinnen im Gen des Leptin-Rezeptors, wie sie im Fachblatt "BMJ Case Reports" berichten.

Das bedeutet: Der Körper des Kindes produziert zwar genug Leptin, doch das Hormon hat keine funktionierende Andockstelle, über die es seine Signale an die Körperzellen vermitteln kann. Das wäre vergleichbar mit einem Briefträger, der die Post verteilen will, aber in der Straße sind sämtliche Briefkästen abmontiert.

Das erklärt den ständigen, unbändigen Hunger des Kindes, denn Leptin ist mit daran beteiligt, dass man Sättigung verspürt und nicht mehr hungrig ist.

"Habe mich mit meiner Tochter kaum noch vor die Tür getraut"

Bisher gibt es keine Therapie für einen Leptin-Rezeptor-Defekt. Trotzdem hilft die Diagnose der Familie. "Ich habe mich oft gefragt, ob ich Schuld bin am Übergewicht meiner Tochter", erzählt die Mutter. "Viele Menschen haben mir gesagt, ich sei eine schlechte Mutter, weil ich es zugelassen habe, dass mein Kind so dick wird. Ich habe mich kaum noch getraut, mit meiner Tochter vor die Tür zu gehen, weil die Kommentare von den Leuten so verletzend waren." Fremde hätten sie gefragt, ob sie ihr Kind mit "frittierten Fett-Shakes" füttere.

Die Ärztinnen versuchen, die Familie bestmöglich zu unterstützen und schicken das Mädchen unter anderem zu einem Reha-Spezialisten, der ihr geeignetes Schuhwerk und einen speziellen Kinderwagen anfertigt.

"Es bleibt ein täglicher Kampf - gegen den Hunger meiner Tochter und die Kommentare von Fremden", sagt die Mutter. "Seit der Diagnose fühlen wir uns besser gewappnet, ihn aufzunehmen."