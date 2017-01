Ex-160-Kilo-Mann Das Wichtigste beim Abnehmen ist das Bauchgefühl

Alle Jahre wieder - kommt die Überraschung im Januar. Nämlich die Erfahrung, dass der Winter immer noch da ist und wohl auch noch eine Weile bleibt.

Jedes Jahr denke ich: Die Weihnachtszeit ist die ernährungstechnisch schlimmste: Wenn Plätzchen, Dominosteine und Gänsebraten gefühlt an jeder Ecke lauern. Dann realisiere ich jedes Mal, dass Januar und Februar die Monate sind, die auf der Waage weh tun. 112 Kilo zeigt sie derzeit an. Die U100 sind ein Traum - aber weit entfernt.

Wenn ich ehrlich bin, warte ich in diesen Monaten eigentlich darauf, dass der Frühling kommt - um dann festzustellen, dass ich was für die Figur und Fitness hätte tun sollen. Erst wenn die fette Daunenjacke ausgezogen ist, merkt man, dass es nicht nur die Winterkleidung war, die die Bewegung eingeschränkt hat. So war es die vergangenen Jahre immer.

Aber 2017 soll es anders laufen. Abnehmen ist ein Ganzjahr-Vorhaben.

Beim Mittagsspaziergang war es mir noch zu kalt, aber motiviert durch die ganzen Lauffotos hier habe ich eben doch meine Runde gemacht. Es war super! #winter #michahalbiertsich #michaläuftsichschlank #running #motivation #instarunners Ein von Micha Klotzbier (@micha_klotzbier) gepostetes Foto am 8. Jan 2017 um 8:42 Uhr

Früher dachte ich immer, dass ich abnehmen muss, um den Marathon zu schaffen. Aber eigentlich ist das Abnehmen an sich der Marathon. Ich bin Ende des vergangenen Jahres selbst im November und Dezember "durchgelaufen". Doch trotz des Sports komme ich seit mehr als einem Jahr nicht in die Nähe der 100-Kilo-Grenze. Irgendwas hält mich ab - ich habe noch nicht herausbekommen, was es ist. Dabei habe ich schon viel probiert:

Ernährungstagebuch: Ist nichts für mich, war einfach zu aufwendig.

Ist nichts für mich, war einfach zu aufwendig. Vegane Ernährung: Sechs Kilo weniger in sechs Wochen - was super war, aber auf Fleisch und Milch möchte ich langfristig nicht verzichten.

Sechs Kilo weniger in sechs Wochen - was super war, aber auf Fleisch und Milch möchte ich langfristig nicht verzichten. Mentales Training: War eine spannende Erfahrung, aber hatte keinen direkten Effekt auf die Speckröllchen. Vielleicht aber langfristig interessant.

War eine spannende Erfahrung, aber hatte keinen direkten Effekt auf die Speckröllchen. Vielleicht aber langfristig interessant. Low Carb: Abends vor dem Fernseher habe ich auf Chips, Süßigkeiten und Limo verzichtet. Das Abendbrot habe ich kohlenhydratarm zubereitet. Das war gut, erfordert aber Disziplin. Muss ich wieder einführen.

Mein erster Vorsatz: Öfter rausgehen

Wenn ich mich selbst analysiere, dann merke ich: Das Wichtigste beim Abnehmen ist das Bauchgefühl. Es bringt nichts, sich zu Dingen zu zwingen, die man partout nicht tun will. Das geht vielleicht für eine Weile gut, als Mittel zum Zweck. Aber irgendwann melden sich das Unterbewusstsein, der Unwillen und die Lebensfreude. Und damit der Jo-Jo-Effekt.

Derzeit bin ich dabei, für mich das Jahr durchzuplanen. Zwar fehlt mir momentan der Drive, irgendein großes Ziel auszurufen. Aber ich fühle, dass ich einen Rahmen brauche. Ich brauche eine Herausforderung, einen Wegweiser. Ich habe ihn bloß noch nicht gefunden.

Wenn es mir schlecht geht, gebe ich mich auch meinen Lastern mehr hin. Um die eingefahrenen Muster zu durchbrechen, muss ich mich auf das besinnen, was meine Stärken sind. Auf das, was mir Freude macht und wozu ich mich nicht drängen muss.

Ich habe das Gefühl, im Januar und Februar ziehen sich alle in ihr Schneckenhaus zurück und warten im stillen Kämmerlein auf Sonne und milde Temperaturen. Viele halten Winterschlaf. Ich bin auch so. Immerhin bin ich mir dessen jetzt bewusster als früher. Mein erster Vorsatz: öfter rausgehen, egal bei welchem Wetter.

Menschen treffen, sich verabreden zum Laufen, Walken und Schwimmen. Einfach machen.

ANZEIGE Michael Klotzbier:

Micha läuft sich schlank: Teil 1 Abnehmen mit Spaß und ohne Diät-Plan Mano Verlag Berlin; 3,99 Euro (Kindle Edition).

Neulich war ich wieder mal beim gotorun-Mannschafts-Lauftraining. Es tat gut, die müden Knochen mal wieder ein wenig in Wallung zu bringen. So gerne ich meine regelmäßigen Walking-Einheiten alleine auch habe, ich merke immer wieder, dass ich ein Teamplayer bin. Ich mag es einfach, mit anderen Menschen zu schnacken und Sport zu treiben. Das werde ich wieder öfter forcieren.

Ich habe mich daran erinnert, mit welchem Motto ich Anfang 2015 meine U-100-Mission begonnen habe: Abnehmen mit Spaß. Ich wollte kein verbissenes Kalorienzählen, keinen asketischen Lebensstil und freudlose Hungerei. Ich wollte Bewegung, Dynamik, Freude -und nebenbei abnehmen. Hat auch super geklappt die ersten neun Monate. Satte 50 Kilo habe ich so verloren.

SPIEGEL TV Magazin (25.09.2016)

Mein zweiter Vorsatz ist: Besinne dich auf deine Stärken

Das Beste beim Dünnerwerden ist die neu gewonnene Bewegungsfreiheit. Abnehmen macht dann Spaß, wenn es klappt. Wenn man auf seinem Übergewicht hängen bleibt, macht man sich Vorwürfe, fühlt sich wertlos - das schlägt aufs Gemüt und aufs Gewicht.

Mein zweiter Vorsatz ist: Besinne dich auf deine Stärken und wirklichen Vorlieben.

Ich weiß, dass mir Fast Food schlechter bekommt als selbst zu kochen. Ich weiß, dass zwei Stunden Fernsehen am Abend plus eine Tüte Erdnussflips mir nicht guttut. Ich weiß, dass ich Stunden brauche, um Cola und zuckerhaltige Limonade wieder abzutrainieren. Ich weiß das alles. Dafür brauche ich keine Ratgeberbücher und Gesundheitsgurus. Die Frage ist nur: Wie oft handele ich gegen mein eigentliches Wissen und Gewissen?

Wir betonen immer, wie schwer es sei, auf leckere Dinge wie Schokolade und Kuchen zu verzichten. Wieso verzichten wir dann so oft auf Bewegung, Sport und gutes, bekömmliches Essen, obwohl jeder von uns weiß, dass wir uns danach immer besser fühlen und dass es uns gut tut?

Und wenn man dann wieder vom Lauf zurück kommt, fühlt man sich großartig, dass man losgelaufen ist! #michahalbiertsich #michaläuftsichschlank #instarunners #motivation #running #fitbit Ein von Micha Klotzbier (@micha_klotzbier) gepostetes Foto am 18. Jan 2017 um 11:43 Uhr

Die Antwort ist vielleicht: Weil wir Anstrengendes vermeiden wollen. Abnehmen ist aber anstrengend. Doch entscheidend ist, das zu tun, was uns wirklich Spaß macht. Dann läuft auch das Abnehmen von alleine. Oder?

Soweit die Theorie. Jetzt kommt die Praxis.

Wie es mit Michael Klotzbier weitergeht, lesen Sie in regelmäßigen Abständen auf SPIEGEL ONLINE und auf Michas Abnehmblog.