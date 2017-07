Achilles' Classics Hungerkrämpfe nach dem Waden-Burning

Achilles-Klassiker In der Reihe "Achilles-Klassiker" präsentiert SPIEGEL ONLINE Schätze aus dem Archiv des Wunderathleten Achim, der trotz intensiven Lauftrainings kaum von der Stelle kommt.



Noch nicht mal 24 Stunden im Trainingslager von Fuerteventura - und schon lagen wir uneinholbar hinter meinem ambitionierten Übungsplan zurück. Wohlwollend gerechnete 60 Minuten Trab in der Vormittagshitze und der Sprint zum Frühstücksbuffet, das war keine großartige Bilanz. Lag es am Plan oder an den Athleten?

Nach dem Essen soll man nicht schwimmen, also inspizierten wir den Pool. Das Schwimmbad bestand aus Rundungen, sodass sich eine nennenswerte Strecke nur absolvieren ließ, wenn man im Kreis schwamm. Wir würden mit zwei völlig verschiedenen Bizepsen nach Hause kommen, einem geschwollen-stählernen und einem aus Wackelpudding. Dass ließ Raum für Spekulationen über unseren Zeitvertreib zwischen den Trainingseinheiten.

Ich beobachtete einen pilzfüßigen Rheinländer, der barfuß aus dem Klo kam und direkt ins Wasser trottete, vorbei an zwei Kleinkindern, die sich prustend Wasser mit einer Gießkanne über den Kopf gossen. Der Rheinländer nahm etwas Poolwasser in die Hände und rieb sie so, als würde er sie abwaschen. "Wir schwimmen heute Abend", befahl ich. Klaus Heinrich gähnte. Er war nicht das, was man eine Motivationsgranate nennen würde.

Wir gingen zum Radverleih. Hier herrschte Juan, der tagsüber für die Animation der Kleinkinder zuständig war und abends für die der alleinreisenden Damen. "Reservieren für übermorgen?", fragte Juan. Morgen war schon ausgebucht. "Si", sagte ich weltmännisch. Hätten wir für eine Woche unsere Rennräder mitnehmen sollen, nur um sie von lieblosen Kofferpackern auf dem Flughafen ruinieren zu lassen? Ja, wir hätten.

Keine Bikes, aber Hunger wie ein Grizzly

Bilanz beim Mittagessen: Kölsch kontaminierter Pool, keine Bikes, aber Hunger wie ein Grizzly, der seit Monaten auf Magerquark darbt. Ich beschränkte mich auf drei Gänge zum Buffet. Ich fühlte schon mindestens zwei Kilo mehr auf den Hüften. Klaus Heinrich schwenkte eine Flasche Rotwein. "Ist Urlaub", sagte er. "Ist Trainingslager", erwiderte ich.

Gegen fünf Uhr nachmittags wachte ich auf. Meine Waden brannten wie Hölle. Mittagsschlaf in der Kanarensonne - ein Amateurfehler. Waden- statt Carbo-Burning. Ich hatte Hunger. Eine Nano-Portion Zitronenkuchen würden nicht ins Gewicht fallen. Um sechs zog es die pilzigen Kölner zu ihrer Spezialdisziplin "Hardcore Weinbranding" an die Bar. Endlich hatten wir den Pool für uns.

Klaus Heinrich hatte seine Paddles dabei. Kinder stellten sich am Poolrand auf und lachten über den Onkel mit den komischen Patscheflossen und dem Schaumstoffbrett zwischen den Beinen. Ich drückte mir die dunkle Schwimmbrille ins Gesicht. Hoffentlich zeigten beim Abendbrot nicht alle Kinder auf die Heinis, die nur mit Hilfsmitteln schwimmen konnten.

Das Wasser schmeckte wie die Emscher vor dreißig Jahren. Die Rheinländer hatten offenbar nicht nur die Füße ins Wasser gehalten. Ich sehnte mich nach meinem Berliner See mit Killerwels, Entengrütze und Schwanenkot. Die Wahrscheinlichkeit zu überleben war dort allemal größer. Nach 600 Metern war mir schlecht. Ich verspürte Hungerkämpfe.

Abends war Themen-Buffet: spanische Küche. Ich nahm kleine Teller wegen der Psychologie. Die waren eher voll. Das Orgienthema hätte besser "Friteuse" geheißen. Alles war in Fett gebacken, selbst mein Alibi-Brokkoli. Heldenhaft beschränkten wir uns auf eine gute Flasche Rotwein, jeder.

Für den nächsten Morgen stellte ich den Wecker. Klaus Heinrich grunzte, als ich ihm eine getragene Laufsocke über die Nase stülpte. "Ich bin verletzt", grunzte er. Gar nicht wahr. Er hatte Juan nur bei seinen Betreuungsaufgaben geholfen, während ich früh aufs Zimmer gegangen war, um mit Monas Selbstbräuner einen scharfen Kontraststreifen auf meinen Oberschenkel zu ziehen und dann noch etwas Steffny zu lesen. Dabei schlafe ich immer besonders gut ein.

Gut hundert Kilometer gelaufen, sechs Kilometer Brackwasser durchpflügt

Also ging ich allein laufen. Es war großartig. Fast eineinhalb Stunden, davon die Hälfte am Strand. Ein halbes Pfund war ich bestimmt losgeworden. "Heute Abend gehe ich noch mal", sagte ich zu Klaus Heinrich, der unter der Dusche stand und nichts hörte "zweimal am Tag ist total effektiv." Mein Wadenleiden war wie weggehext.

Die Räder erwiesen sich als Krücken, Baujahr "kurz nach Francos Machtübernahme". Bilanz nach einer Woche Trainingslager: Gut 100 Kilometer gelaufen, knapp sechs Kilometer Brackwasser durchpflügt.

"Du siehst ja prächtig aus", sagte mein Mönchen, als sie uns am Flughafen abholte, "gar nicht mehr so ausgemergelt." Klaus Heinrich feixte. "Er hat ja auch den ganzen Tag gefressen", petzte er. "Nur Gemüse", log ich. "Hauptsache, ihr seid topfit", entgegnete Mona. Ich nickte.

