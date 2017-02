Achilles' Verse Außen sportlich, innen faul

Zur Person Frank Johannes Achim Achilles, Jahrgang 1964. Lebt verheiratet mit einer verständnisvollen Frau in Berlin, läuft aber überall, wo es wehtut. Motto des Wunderathleten und Kolumnisten: "Qualität kommt von Qual." Dabei ist es dem Vater eines lauffaulen Jungen egal, dass er trotz intensiven Trainings kaum von der Stelle kommt.

Früher trug ich ein rotes Taschenmesser in einem Lederetui am Gürtel, ein sogenanntes Schweizer Offiziersmesser, mit Korkenzieher, Lupe, Zahnstocher und einem Dorn für Lederarbeiten.

Gebraucht hätte ich allenfalls mal den Dosenöffner, aber den kann ich bis heute nicht bedienen. Klarer Fall von Fake Tool, aber es fühlte sich gut an. Ja, das ist rückblickend ein wenig peinlich, aber war nicht ganz so angeberisch wie der Kunstlederkoffer mit Zahlenschloss als Schultasche oder ein zum zügigen Fortbewegen wenig geeignetes Bonanzarad.

Darstellendes Leben, also das Vortäuschen von Aktivität und Abenteuer in einer durchweg langweiligen Welt, gehört zu den Hauptbeschäftigungen der Überflussgesellschaft. Deswegen geht der SUV-Absatz ja auch durch die Decke.

Die hartnäckige Februar-Allergie

Mona will jetzt Laufschuhe, "richtige", wie sie sagt, mit viel Technologie, nicht diese schlabbrigen Freizeitschlappen, denen jeder Freizeitjogger sofort ansieht, dass sie viel zu langlebig sind. Merkwürdig. Meine Gattin verspottet mich seit Jahren für mein kanarienbuntes Sportschuhwerk. Will sie jetzt umschulen auf echten, harten Sport? "Du läufst doch gar nicht", merkte ich in einem Anfall von Übermut an. "Du auch nicht", entgegnete sie.

Bei mir ist es aber vorübergehend, nur einer hartnäckigen Februar-Allergie geschuldet, wenn Unlust, unpassende Textilien, Frost, Matsch, hohe Verletzungsgefahr plus Winterschlafbedarf zusammenkommen. Wer den Februar schwänzt, hat richtig Kraft für den März, so lautet eine geheime Weisheit kenianischer Marathon-Profis.

Mona erklärte, dass alle Damen in ihrer Yoga-Gruppe inzwischen in richtigen Laufschuhen anmarschierten. Nur sie nicht. Aha. Die Filzphase scheint immerhin überwunden. Dafür ein klarer Fall von Fake Tools. Beim Yoga sind Schuhe schließlich verboten; es geht offenbar nur um die optische Battle am Eingang.

Ein klarer Trend. Jeder fünfte Besitzer hochwertiger Sportklamotten treibt gar keinen Sport, ergab eine Studie, die pünktlich zur Sportartikelmesse Ispo erschien. Zielgruppe seien vor allem Frauen, da sie die meisten Kleidungsentscheidungen träfen, auch für andere.

Die dicksten Sportmuffel haben die teuersten Laufschuhe

Die Unsitte, Sportklamotten zum Vortäuschen baldiger oder bereits erledigter Leibesübung einzusetzen, begann mit der Jogginghose, mit der man in Berlin zu jedem Anlass als gut angezogen gilt. Wer Jogginghosen trage, habe die Kontrolle über sein Leben verloren, sagte einst Karl Lagerfeld. Deswegen trägt halb Berlin auch eine. Und exakt hier liegt auch der Unterschied zum Profi.

Während echte Sportler den Moment herbeisehnen, da sie sich endlich aus der kunstfasernen Dienstkleidung pellen dürfen, staffieren Gelegenheitsathleten ihren Alltag mit allerlei aktivitätssuggerierenden Accessoires aus: Langlaufstöcke zum Spazierengehen, Trinkflaschen am Kinderwagen, Elektromotoren an Rädern und natürlich Energieriegel für Kalorienjunkies. Die jagen das Insulin weit heftiger in den roten Bereich als jeder Tankstellensnack, sehen aber zugleich deutlich sportiver aus.

Die schlimmsten Diktatoren haben die coolsten Sonnenbrillen, so lautet eine der ewigen Weisheiten der Modewelt. Im Sport gilt: Die dicksten Sportmuffel haben die teuersten Laufschuhe. Einfühlsam hatte ich Mona diesen komplexen Zusammenhang erklärt. Sie antwortete nur: "Trotzdem." Sie fühle sich dann einfach besser.

Ach ja, die Gefühle. Neurologen wissen: Ob ich einen Apfel tatsächlich esse oder ihn mir nur vorstelle, das macht für das Hirn keinen Unterschied. Aber für die restlichen Körperfunktionen. Vorgestellter Sport durch kostspielige Ausrüstung lässt weder Muckis wachsen noch Hüftlappen schmilzen. Ich kann mir jahrelang einen Ironman vorstellen, ohne beim tatsächlichen Wettbewerb jemals über die Ziellinie zu krabbeln.

Ausnahme ist der Februar: Da lege ich mich in meinem teuersten Sportklamotten aufs Sofa und stelle mir flotte Läufe in der Morgensonne vor. Besser Fake Sports als gar keiner.