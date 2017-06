Achilles' Verse Laufend zur Selbstliebe

ZUR PERSON Christine Scholz

Anna auf Facebook

Übers Laufen kann man viel sagen. Dass es langweilig ist, anstrengend und einseitig. Mag alles stimmen. Laufen wäre von Beruf eher Fließbandarbeiter als Rockstar. Aber das schwitzende Dahingetrotte hat auch sein Gutes: Es ist spontan und unkompliziert. Man kann allein laufen, zu zweit, in der Gruppe, bei Schneefall, bei Hitze, in den Morgenstunden, nachts, im kühlen Wald, auf Asphalt - laufen geht immer. Wenn eine Sportart zuverlässig ist, dann das Laufen.

Laufen ist nicht der aufregende Discoaufriss, sondern die solide Langzeitbeziehung. Jemand, der für einen da ist. Gerade, wenn es stressig ist. Ohne Sport würden in meinem Kopf Gehirnwindungen durchknallen. Ich wäre unausstehlich.

Laufen macht mich glücklich. Es ist nicht dieses überdrehte Schmetterlinge-im-Bauch-Kribbeln - dafür kennen das Laufen und ich uns zu lange. Wir haben gute wie schlechte Zeiten durchlebt: eine freudige 10-Kilometer-Bestzeit, ein menstruierendes Halbmarathon-Debakel. Jeder weiß, dass die Gefühle im Laufe der Zeit nachlassen. Wichtiger ist, dass man zufrieden ist. Und das bin ich nach jedem Lauf. Laufen macht mich ausgeglichen.

Wie eine transpirierende Schnecke

Man hat oft wahnsinnig viel zu tun. Bei mir zerfließen gerade die Zeiten zwischen arbeiten, schlafen, essen. Das erste, was man dann einspart, ist Sport. Ein Fehler. Denn die Folgen spüre ich sofort. Ich schaue in den Spiegel und sehe nicht mich, sondern eine aufgequollene, breitere Erscheinung meiner Selbst. Je länger ich nicht laufe, umso größer wird meine Unzufriedenheit mit mir. Überall finde ich Makel. Meine Nase: zu groß, mein Bauch: zu wabbelig.

Bis ich mich endlich wieder aufraffe und in meine Laufschuhe schlüpfe. Der erste Lauf nach langer Zeit kostet Überwindung. Ich schäme mich. Ich fühle mich wie eine transpirierende Schnecke. Aber wenn das geschafft ist, purzeln Endorphine durch meinen Körper und ich frage mich: Wie konnte ich eigentlich nicht laufen?

Ich bin weder talentiert noch besonders schnell. Aber das Laufen ist wie ein guter Freund, der mich immer wieder daran erinnert, wer ich bin und mir sagt: Hey, du bist toll. Das ist wie Gratis-Therapie.

Es ist ja so: Erst wurde uns von Frauenzeitschriften, den Medien, der Werbung jahrelang eingeredet, wie wir auszusehen hätten. Als Folge waren wir permanent damit beschäftigt, unzufrieden zu sein mit unseren Körpern. Weil er zu dick, zu dünn, zu kurvig, zu androgyn, zu blass, zu sonst irgendwas war.

Neuerdings gibt es diese Bewegung "Body Positivity", körperpositive Menschen, die sagen, wir sollen uns akzeptieren, wie wir sind. Die Botschaft: Jeder ist schön. Liebe dich selbst.

"Ich sehe heute aber wieder attraktiv aus"

Ich finde das genauso anstrengend. Schon wieder muss ich darüber nachdenken, was mein Körper ist, was er nicht ist und warum er trotzdem okay ist. Selbstliebe - wie soll das überhaupt gehen? Überall lese ich, man soll sich selbst mehr loben. Oder sich vor einen Spiegel stellen und sagen: "Ich sehe heute aber wieder attraktiv aus." Ja genau. Sie können ja mal probieren, ob das funktioniert. Sinnvollere Tätigkeiten wären vermutlich, Werbeplakate von Litfaßsäulen reißen, Heidi Klum eine Portion Pommes ins Gesicht reiben oder Marathon laufen.

Selbstliebe wird man wohl nicht durch den schnellen Klick im Internet erreichen. Man muss sich schon selbst fragen, was macht mich eigentlich glücklich? Was hilft mir, zufrieden zu sein mit mir? Und das ist auch keine Frage, die man nur einmal in seinem Leben beantwortet.

Mir hilft das Laufen. Aber ob das zwischen uns die große Liebe ist? Ich weiß es nicht. Ich sehe andere Läufer, die sind so viel besser, talentierter, laufen Marathon in fernen Ländern.

Und ich? Manchmal hasse ich das Laufen. Manchmal habe ich überhaupt keine Lust. Das ist auch ok. Aber ich weiß am Ende: Ich kann mich aufs Laufen verlassen. Wenn ich unzufrieden bin, dann gehe ich einfach raus. Wenn ich wiederkomme, gucke ich in den Spiegel und denke: Ach passt doch. Und meine das auch so.