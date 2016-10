Plädoyer für Triathleten Erst Ironman, dann Bundespräsident

Triathlon, das sagen selbst Triathleten, ist ein Sport für Verrückte. Denn als Triathlet darf man nicht viel anderes als Triathlon im Kopf haben. Morgens schwimmen, mittags laufen und abends mit dem Rad noch tapfer durch den Eisregen in die Dunkelheit gebraust. Oder Wohnort und Arbeitgeber so geschickt wählen, dass dazwischen 50 bis 80 Kilometer liegen, also eine hübsche Trainingseinheit für morgens und abends.

Zwischendurch eine Handvoll Dinkelnudeln, Kraftübungen und etwas Koordinationstraining. Wenn Zeit ist, werden im Internet rasch die ultraleichtesten Rennradkomponenten bestellt oder hochangereichertes Amino-Kraftfutter aus der Bullenzucht. Selbst Hobbytriathleten mit mäßigen Leistungen verabschieden sich von Familie, Freunden und Arbeitskollegen, wenn die Wettkampfsaison ansteht.

Wochenendarbeit gewohnt

Wer seine jungen Jahre als Triathlon-Profi verbracht hat, der ist nach seiner Karriere körperlich und mental fit für höchste Aufgaben im Staat, der kann sich mühen, ist detailgenau, aber bescheiden, weiß Deutschland zu repräsentieren, ist Zeitverschiebung ebenso gewohnt wie Wochenendarbeit.

Man kann es Fleiß und Disziplin nennen, die einen guten Dreikämpfer ausmachen oder aber Stumpfhirn mit idiotischen Tunnelblick. Wie soll man normalen Menschen auch die Faszination von sechs Stunden täglichem Training erklären? Allerdings ist das Sozialprestige des Triathlons immens. Ein einfacher Test genügt: Mit dem Ferrari vor die Cocktailbar rollen oder im Hawaii-Finisher-Shirt - die Blicke der anderen Gäste sagen alles.

Warum schwimmen, radeln, rennen beim Ironman auf Hawaii, einem der mythenhaftesten Sportwettkämpfe der Welt, fast jedes Jahr Deutsche ganz vorn? Könnte es mit der urdeutschen Neigung zum hirnarmen Tunnelblick zu tun haben? Eigentlich nicht. Jan Frodeno, Deutschlands bester Triathlet aller Zeiten, ist ein feiner Kerl. Faris al-Sultan, der Hawaii 2005 gewann, schwört auf käsetriefende Doppelstockburger, was auf einen liebenswerten Charakter schließen lässt. Und Patrick Lange, der bei seinem Debüt in diesem Jahr sensationell mit der besten jemals in Hawaii gelaufenen Marathonzeit auf den dritten Platz rannte (hinter dem Sieger Frodeno und dem Knittlinger Sebastian Kienle), ist von geradezu erschreckend angenehmer Bodenständigkeit.

Stereotyp vom disziplinierten Teutonen

Ist Triathlon ein deutscher Sport, weil der Athlet neben Talent vor allem die Bereitschaft braucht, früh aufzustehen und einen möglichst aufwendigen Trainingsplan gehorsam abzuschrubben? Stimmen die Stereotypen vom disziplinierten, leistungsbereiten Teutonen überhaupt noch; haben sie je gestimmt?

Oder liegt es daran, dass das reiche Deutschland ideale Trainingsmöglichkeiten und großzügige Sponsoren bietet? Eher nicht. Hätte Patrick Lange nicht einen Gönner aus Dubai gefunden, der ihm monatlich eine bescheidene Grundsicherung überweist, wäre er jetzt wieder als Physiotherapeut tätig und hätte Hawaii allenfalls auf Google Maps gesehen. Vor einem Jahr stand er ganz ohne Unterstützer da, sein einziger Verbündeter war ein ziemlich unbändiger Wille.

Frank Joung Patrick Lange (l.) und Achim Achilles (r.)

Meiden wir also die Klischeefalle und stellen fest: In Deutschland wachsen Weltklasse-Triathleten, trotz des Wetters, und repräsentieren eine Sorte Mensch, die am eigenen Leib und jeden Tag aufs Neue erfährt, dass Leistung mit Arbeit zu tun hat, dass Rückschläge zum Leben gehören, Erfolge nicht geschenkt sind, die Konkurrenz nicht schläft und dass Ausdauer nicht alles ist, aber ohne Ausdauer alles nichts. Triathleten mögen etwas seltsam und eigenbrötlerisch sein, aber sie sind nicht böse, sie erwarten nichts Unrealistisches, sie kennen den bisweilen herausfordernden Zusammenhang von Qualität und Qual und wissen vor allem, dass der Weg zum Ziel selten niemals schnurgerade verläuft.

Kurzum: Bei den selbstgerechten Pegida-Demonstranten und all den anderen, die als Opfer ihrer eigenen Passivität daher kommen, dürfte die Triathleten-Quote gering ausfallen. Denn wer sich dem Triathlon verschreibt, hat kapiert, dass das menschliche Leben keine Angelegenheit ist, die andere erledigen.

Was folgt daraus?

Klare Sache: Ein Triathlet muss Bundespräsident werden. Denn Triathleten repräsentieren die wirklich guten Deutschen. Nichts gegen Verfassungsrichter, Geistliche, Weltbanker oder Ministerpräsidenten a. D. Hatten wir alle. War auch schön. Aber langsam wird es Zeit für wen Neues.

Ganz nebenbei: Pünktlich zur übernächsten Wahl im Jahr 2021 hätte Jan Frodeno das präsidiale Mindestalter von 40 Jahren erreicht.

