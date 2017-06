Acht-Wochen-Training So bleiben Sie jung

Beim Treppensteigen aus der Puste kommen und sich schlagartig zehn Jahre älter fühlen. Fünf Tage Urlaub machen und sich anschließend fünf Jahre jünger fühlen. Im Alltag macht jeder die Erfahrung, dass das Altersempfinden je nach Tagesform schwankt. Und es hängt auch von den Lebensumständen ab: Wer in einer guten Phase ist, optimistisch in die Zukunft blickt und sich körperlich fit hält, fühlt sich wahrscheinlich jünger als jemand, der gerade bei der Arbeit unter Stress steht und kaum zur Ruhe kommt.

"Dass körperliches und gefühltes Alter durch Stimmungen oder äußere Faktoren beeinflusst werden, ist keine rein subjektive Empfindung", sagt der Altersforscher Sven Voelpel von der Jacobs University in Bremen. Tatsächlich lassen sich diese Größen mit einer anderen Einstellung gegenüber dem Leben oder mit bestimmten Gewohnheiten verändern - und das hat dauerhaft tatsächlich messbaren Einfluss auf biologische Alterungsprozesse.





Gemeinsam mit der Redaktion von SPIEGEL WISSEN hat Voelpel ein achtwöchiges Training entwickelt, mit dem Sie in kleinen Schritten lernen können, sich körperlich und geistig jung zu halten. Die Aufgaben setzen an unterschiedlichen Themen an, beziehen sich mal klassisch auf Ernährung und Bewegung, aber auch auf Hobbies, Freundschaften und Arbeitsweisen, auf Ihre Zukunftsplanung und Ihre Haltung zum Jungsein und Altwerden.

