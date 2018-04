"Moma"-Moderatorin Annika Zimmermann "Es gibt kleine Kniffs, wie man wacher wirkt und wird"

Zur Person Annika Zimmermann, Jahrgang 1989, moderiert den Sport beim ZDF-Morgenmagazin. In der Sendewoche steht sie um 2 Uhr nachts auf. Die leidenschaftliche Sportlerin hat gemeinsam mit Trainer Timo Kirchenberger ein Buch veröffentlicht. "Fit und fröhlich: Durch mehr Energie zu deiner idealen Work-Life-Balance"

SPIEGEL ONLINE: Frau Zimmermann, wann stehen Sie auf?

Zimmermann: In der Woche, in der ich täglich morgens auf Sendung bin: zwischen 2 und 2.30 Uhr nachts.

SPIEGEL ONLINE: Und was denken Sie als erstes nach dem Aufstehen?

Zimmermann: Ich bin direkt im Funktionsmodus: hau ruck und raus. Richtig geschlafen habe ich ja nicht. Wenn ich um 22 Uhr ins Bett gehe, komme ich erst gar nicht in die Tiefschlafphase. Es ist eher ein kurzes Ruhen.

SPIEGEL ONLINE: Können Sie sich dabei entspannen?

Zimmermann: Es geht, ich arbeite dran. Eine gewisse Anspannung ist tatsächlich Dauerzustand - ich steh ja gleich schon wieder auf. Daher versuche ich, eine halbe Stunde vor dem kurzen Schlaf den Laptop zuzuklappen und mich runterzufahren. Ich lerne Spanischvokabeln oder mache etwas Yoga, dann ist die Schlafqualität besser.

SPIEGEL ONLINE: Sie sind immer eine Woche lang jeden Morgen auf Sendung und haben dann eine Woche Pause. Holen Sie den Schlaf nach?

Zimmermann: Ich habe mit der Zeit gelernt, dass sich der fehlende Schlaf einer Sendewoche schwer nachholen lässt. Wenn ich in der ersten Nacht länger als neun Stunden schlafe, bin ich stärker gerädert als in der gesamten Sendewoche zuvor. Stattdessen verteile ich das auf die gesamte Woche.

Ich bin zum Glück gesegnet. Ich kann immer schlafen, egal wo und wann. Aber da ich durch die wechselnden Wochen nie im Rhythmus bin, kommt es schon mal vor, dass ich plötzlich schweißgebadet aus dem Schlaf schrecke, desorientiert bin und denke, dass ich eine Sendung verpennt habe.

SPIEGEL ONLINE: Manche werden sich jetzt fragen: Was ist denn so anstrengend an dem Job als Moderatorin?

Zimmermann: Einige denken, dass ich mich nur in die Maske setze und anschließend ein bisschen vor der Kamera labere. Das wird gerne unterschätzt. Es steckt extrem viel Arbeit, Planung, Vorbereitung und Recherche dahinter. Immerhin schauen über die Sendung verteilt vier Millionen Menschen zu. Da will ich das auch gut machen.

SPIEGEL ONLINE: Wie schaffen Sie es, so früh nicht müde auszusehen?

Zimmermann: Es gibt kleine Kniffs, wie man wacher wirkt und wird. Sich in die Wangen kneifen, den Körper durchklopfen oder die Treppe hochsprinten. Manchmal stelle ich mich auch breitbeinig vor den Spiegel wie Superwoman und atme einfach mal tief durch - für eine positive Präsenz. Das sieht blöd aus, wirkt aber.

SPIEGEL ONLINE: Und wie geht es ihm am Nachmittag nach einem Sendungstag? Ist man da überhaupt noch zu etwas zu gebrauchen?

Zimmermann: Wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, brauche ich auf jeden Fall eine Ruhepause von rund drei Stunden. Nachmittags mache ich gerne ein bisschen Sport und bereite mich auf den nächsten Tag vor.

SPIEGEL ONLINE: Sie moderieren nicht nur die Sportnachrichten, Sie sind selbst auch sehr fit. Welche Sportart ist die beste als Gegenentwurf zu Ihrem Schicht-Job?

Zimmermann: In meinem Fall ganz klar das Laufen. Man braucht nicht viel Ausrüstung und ist flexibel. Laufen ist perfekt, um mal schnell den Kopf auszuschalten. Aber ich liebe die Vielfalt, daher mache ich auch Spinning, Crossfit oder Yoga.

SPIEGEL ONLINE: Ihr Buch heißt: "Fit und fröhlich". So wirken Sie auch vor Kamera. Wie machen Sie das?

Zimmermann: Ich berichte nicht nur sehr gerne über Sport, sondern habe auch großen Spaß daran, ihn selber auszuüben. Das mache ich nicht, weil mir jemand sagt, dass ich es machen muss. Es geht darum, in sich hineinzuhorchen und zu erkennen, was man wirklich will und wie man das erreicht.

SPIEGEL ONLINE: Was, wenn man keine Lust hat auf Sport?

Zimmermann: Na dann lässt man es halt. Aber wenn du sportmuffelig bist und unzufrieden damit - dann setz dich in Bewegung. Setze dir Etappenziele. Mach kleine Schritte, die du erreichen kannst: weniger Schokoriegel, mehr Treppen. Wenn man erst einmal reingekommen ist, fällt es nicht mehr so schwer.

SPIEGEL ONLINE: Eine beliebte Ausrede ist die fehlende Zeit für Sport.

Zimmermann: Ja klar (lacht). Es geht schlicht darum, die Prioritäten neu zu ordnen und ehrlich sein Alltagsmanagement anzugehen. 20 Minuten laufen muss man planen und als Priorität begreifen. Wichtig ist, dass man seinen Alltagstrott untersucht. Schaut, was miteinander kombinierbar ist und worauf man verzichten kann. Kann ich mich mit Freunden treffen und dabei joggen gehen? Gibt es um die Ecke einen Yogakurs, den ich in der Mittagspause besuchen kann? Fit werden ist kein Sprint, sondern ein langer Lauf. Ich laufe gerne morgens, dann hat man früh schon was geschafft.