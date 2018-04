KAPITEL 1

Der Diabetiker

Das Leben von Prem Shah gerät vor zehn Jahren aus den Fugen. Er hat gerade gegessen, als schier unvorstellbarer Durst von seinem Körper Besitz ergreift. Prem schwitzt und fiebert, die Zunge klebt an seinem Gaumen, er zittert. Gierig nimmt er große Schlucke, trinkt einen Liter Wasser nach dem anderen, auch in der Nacht. »Ich konnte so viel trinken, wie ich wollte«, sagt Prem Shah, »nichts half.«

Prem Shah in seiner Wohnung in Baljit Nagar

Nach einem Bluttest am nächsten Tag erklärt ihm sein Arzt: »Du hast Diabetes.« Prem, damals 38, als Kind armer Bauern auf dem Land im ostindischen Bihar oft mit leerem Magen eingeschlafen und mit Träumen an Samosas, die gefüllten indischen Teigtaschen, wieder aufgewacht, kann weder lesen noch schreiben. Mit 14 Jahren ist er auf der Suche nach Essen und Arbeit allein in die gut 1000 Kilometer entfernte Hauptstadt Neu-Delhi gezogen. Eine Krankheit namens Diabetes kennt er nicht.

Für weitere Untersuchungen und Therapien im Krankenhaus soll er 15.000 Rupien zahlen, rund 185 Euro. So viel Geld haben Prem, seine Frau Geeta und die vier Kinder nicht übrig. Sie gehören der untersten der vier indischen Hauptkasten an und leben in einer Steinhütte ohne Tür in einem Slum des Stadtteils Baljit Nagar. Selbst einen Tag im öffentlichen Krankenhaus, wo Patienten kaum etwas zahlen müssen, kann sich die Familie nicht leisten: Wenn Prem tagsüber nicht arbeitet, hat die Familie abends nichts zu essen. Bald war er von der Krankheit gezeichnet:

Prem Shah ist einer von geschätzt 70 bis 80 Millionen Menschen in Indien, die an Diabetes leiden. Der Großteil hat Diabetes Typ 2, der häufig zusammen mit Übergewicht auftritt. Traf die Stoffwechselstörung lange Zeit fast ausschließlich die indische Upperclass, hat sie sich längst zur Epidemie ausgewachsen, durchdringt inzwischen alle sozialen Schichten. Die Besserverdiener erkranken insgesamt häufiger; in manchen Städten sind heute aber fast doppelt so viele Arme zuckerkrank wie Reiche:

Indien ist in den vergangenen Jahren rasant vom Entwicklungsland zur siebtgrößten Wirtschaftsmacht aufgestiegen: 1,32 Milliarden Menschen leben dort, das ist rund ein Sechstel der Weltbevölkerung. Die Gegensätze im Land sind krass: Während 131 Inder Milliardäre sind, müssen 20 Prozent der Bevölkerung mit etwa 1,50 Euro pro Tag auskommen - sie gelten als extrem arm. Jeder siebte Inder ist unterernährt, bei Kindern unter fünf Jahren sind es fast 40 Prozent, sie leiden aufgrund des Nährstoffmangels an Wachstumsverzögerungen. Gleichzeitig ist inzwischen allerdings jeder vierte Inder zu dick.

Traditionell ernähren sich die Menschen in Indien hauptsächlich von Gemüse, Hülsenfrüchten und Getreide. Fleisch wird selten gegessen.

Für viele Menschen in aufstrebenden Ländern ist es ein Zeichen von Wohlstand, bei McDonald's oder Pizza Hut essen zu gehen. Gleichzeitig zieht es die Menschen vom Land in die Städte, körperliche Arbeit ist immer seltener gefragt. Es ist der neue Lebensstil, der die Menschen krank macht.

So war es auch bei Prem Shah. Nachdem er als Kind nie sicher sein konnte, wann er die nächste Mahlzeit bekam, aß er in Neu-Delhi, wann immer er konnte. Bei seiner Arbeit in einer Plastikfabrik musste er sich wenig bewegen, zu Hause verarbeitete Geeta reichlich Weizen, der vom Staat subventioniert und noch immer an Arme verteilt wird. »Prem hatte ständig Hunger«, erinnert sich seine Frau.

»Wir haben in Indien ein Problem, weil wir schon traditionell viele Kohlenhydrate zu uns nehmen«, sagt der Diabetesexperte Nikhil Tandon, Leiter der Abteilung für Endokrinologie und Stoffwechselkrankheiten am renommierten All India Institute of Medical Sciences. Und es gibt weitere Risikofaktoren:

Auch Prems Kinder wachsen selbstverständlich mit Fast Food auf: Er hat jetzt einen winzigen Laden, der die Hütte mit den zwei Zimmern über das einzige Fenster mit der Straße verbindet. Darin verkauft er neben Tabak kleine, bunte Chipstüten, Coke und Pepsi. Er selbst würde diese Lebensmittel inzwischen nicht mehr anrühren. »Ich habe Angst, dass der Zucker mich wieder krank macht«, sagt Prem, der inzwischen regelmäßig das bewährte Antidiabetikum Metformin schluckt.

Seine Kinder essen täglich Chips, trinken jeden Tag Cola. Prems Laden ist gut frequentiert, die Produkte gelten als cool und sind begehrt und billig. Eine kleine Chipstüte kostet umgerechnet 20 Cent.