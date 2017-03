Ernährungstraining Schmeckt es Ihnen?

Im Ernährungstraining dieser Woche geht es darum, achtsamer und mit offenen Sinnen zu essen. Dazu gibt es eine einfache Aufgabe, mit der sie genussvolleres Essen trainieren können.

Kaue genau! Legen Sie eine Mahlzeit des Tages fest, bei der Sie das Essen in dieser Trainingswoche bewusster genießen wollen. Mehr Zeit als sonst müssen Sie dazu nicht einplanen. Nehmen Sie einfach Ihr normales Frühstück, Mittag- oder Abendessen und konzentrieren Sie sich beim Verzehr nur aufs Kauen und Schmecken. Das heißt natürlich auch, dass Sie während des Essens nicht lesen oder mit dem Smartphone hantieren.

Kauen Sie jeden Bissen etwa 15 bis 20 Mal, achten Sie darauf, wie das Essen schmeckt, wie es sich anfühlt, wie es riecht. Mit offenen Sinnen werden Sie gelegentlich auch eher spüren, dass Ihnen etwas nicht schmeckt. Dann lassen Sie es liegen. Was Sie sehr gern mögen, können Sie umso mehr genießen. Die Übung führt dazu, dass die Genussfähigkeit beim Essen sich generell erhöht - oft auch bei den anderen Mahlzeiten, in denen Sie so viel oder so wenig kauen wie immer.

Wichtig: Natürlich fühlt es zunächst etwas gewollt und unnatürlich an, jeden Bissen lang und aufmerksam zu kauen. Sehen Sie das als eine Art Vehikel zum Genuss. Und: Wählen Sie die "achtsame" Mahlzeit so aus, dass Sie dabei allein sind oder nur mit einer vertrauten Person zusammen, die es nicht seltsam findet, wenn Sie plötzlich vor allem aufs Essen achten.

Führen Sie in dieser Woche weiterhin das Ernährungstagebuch. Gucken Sie, was sich verändert, wenn Sie mit mehr Genuss essen. Futtern Sie mehr oder weniger? Kaufen Sie anders ein?

Denken Sie auch an das Glas Wasser vor jeder Mahlzeit!