"Öko-Test" 14 von 16 Gummistiefeln sind "mangelhaft" oder "ungenügend"

Gute oder sehr gute Gummistiefel gibt es nicht. Zu diesem Ergebnis kommt die Zeitschrift "Öko-Test" (Ausgabe 9/18), nachdem Tester 16 Paare unterschiedlicher Anbieter untersucht haben. Alle Schuhe hatten Größe 27 bis 29, richteten sich laut den Testern also an Kindergartenkinder. Für den Tragekomfort "setzen Hersteller teils besonders problematische Phthalate oder nicht hinreichend erforschte Ersatzweichmacher ein", heißt es in der Auswertung.

Die hormonell wirkenden Phthalate stehen in Verdacht, Leber, Nieren und Fortpflanzungsorgane zu schädigen. Zudem kämen polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) zum Einsatz, "von denen einige als krebserregend oder krebsverdächtig eingestuft sind".

Nur eins der getesteten Paare wurde als "befriedigend" bewertet, ein weiteres als "ausreichend". Zwei Paare waren "mangelhaft", zwölfmal vergaben die Tester die schlechteste Note "ungenügend". Als Alternative empfiehlt "Öko-Test" Wasser abweisende Funktionsschuhe, die allerdings auch schädliche Inhaltsstoffe enthalten können.

Dichte Kniestrümpfe oder dichte Strumpfhose in die Schuhe

"Die analysierten Verbindungen sind in Babyartikeln und Spielzeugen, die Kinder in den Mund nehmen können, EU-weit stark reglementiert", heißt es in dem Testbericht. Auf Bekleidungsgegenstände wie Gummistiefel, die selten den Weg in den Mund finden, treffen diese strengen Regelungen nicht zu. "Öko-Test" erwähnt in seinem Bericht nicht, ob die gemessenen Schadstoffmengen gesetzliche Grenzwerte überschreiten.

Kinder und Erwachsene, die nicht auf Gummistiefel verzichten wollen, sollten "dichte Kniestrümpfe oder eine dichte Strumpfhose tragen", empfiehlt Julia Welzel, Chefärztin der Klinik für Dermatologie und Allergologie in Augsburg. Wenn die Strümpfe trocken blieben, "dürften Schadstoffe praktisch nicht durch die intakte Haut hindurchgelangen".