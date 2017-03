Erfahrungsbericht Heilfasten "Wie neugeboren"

So funktioniert's:

Meine Methode ist das Heilfasten nach Lützner. Er ist Arzt und hat ein Buch geschrieben mit dem Titel "Wie neugeboren durch Fasten". Ich mache immer zwei bis drei Abbautage, an denen ich kein Fleisch esse, sondern nur leichte Kost wie Gemüse und Reis. Das entlastet den Darm. Die Fastenzeit beginne ich mit einem Einlauf. Dann weiß mein Körper Bescheid und schaltet sofort von Nahrungsaufnahme auf Ausscheidung, also Entgiftung, um. Während der Kur wiederhole ich das alle zwei Tage und helfe so dem Darm, sich vollkommen zu entleeren - der Mist muss raus!

An den Fastentagen trinke ich morgens schwarzen Tee mit Honig und den ganzen Tag über viel Wasser und Kräutertees. Mittags koche ich Gemüse aus und würze die Brühe mit Hefeflocken und vielen Kräutern, damit es auch nach etwas schmeckt. Abends trinke ich ein Glas Gemüsesaft oder verdünnten Obstsaft ohne Zuckerzusatz mit Leinsamen. Manchmal gibt es auch ein Glas Kefir.

Am wichtigsten beim Fasten sind letztlich die Aufbautage, da lasse ich mir unbedingt Zeit. Wenn ich fünf Tage faste, mache ich drei Aufbautage, bei zehn Tagen fasten ist es eine Woche. Zuerst esse ich einen Apfel, dann eine Gemüsesuppe mit Einlage, später Knäckebrot, Molke, Joghurt, Salat... alles, was die Magen-Darm-Tätigkeit langsam wieder anregt.

Das passiert mit mir:

Ich freue mich schon sehr auf das diesjährige Fasten, weil ich es letztes Jahr nicht geschafft habe und mir das im Rückblick tatsächlich gefehlt hat. Für die ersten drei Fastentage nehme ich mir frei, da in dieser Zeit der Kreislauf noch instabil sein kann und es gut ist, wenn man sich in den Momenten dann einfach hinlegen kann. Es läuft erstmal alles etwas langsamer, die Konzentration lässt zunächst ein wenig nach, manchmal habe ich noch etwas Hunger, der lässt sich aber ziemlich einfach wegtrinken.

Achtung: Nicht jedem tut fasten gut Folgende Personengruppen sollten auf den Verzicht verzichten: Kinder und Jugendliche, die noch im Wachstum sind, Schwangere und Stillende, Menschen mit viel Untergewicht, Menschen mit einer Essstörung und solche, die an Diabetes Typ 1 leiden. Wer herzkrank oder krebskrank ist, sollte vorher mit seinem Arzt sprechen. Und noch etwas: Fasten kann die Wirkung der Pille herabsetzen. Wer fastet, sollte zusätzliche Verhütung bedenken.

Wenn ich mit dem Fasten beginne, habe ich in den ersten Stunden oft ein fiebriges Gefühl, alles ist leicht dumpf, nicht schlimm. Der Hunger verschwindet schnell und ab dem 3. Tag fühle ich mich befreit und glücklich und habe sehr viel Energie. Meine Sinne sind geschärft, ich rieche zum Beispiel viel mehr, höre differenzierter und gehe allgemein bewusster und aufmerksamer durch den Tag. Ich benötige viel weniger Schlaf und genieße es sehr, eigentlich kaum etwas zu brauchen. Einmal bin ich nachts aufgewacht und war einfach nur unglaublich glücklich, da zu sein. Mein Alltag läuft dabei einfach weiter, ich arbeite, mache Sport, treffe mich mit Freunden, auch wenn die essen gehen.

Fastenbrechen ist das Beste

Neben der Feststellung, dass ich nichts brauche und mich damit frei und leichtfüßig fühle, ist das Fastenbrechen natürlich das Beste. Ich esse dann am Morgen immer einen Apfel und der schmeckt einfach großartig, die Geschmacksnerven explodieren! Die simpelsten Sachen sind extrem lecker. Dieses Bewusstsein, der feine Geschmackssinn, die Reinheit und geistige Klarheit halten bei mir ein paar Wochen lang an und haben auch insgesamt mein Verhältnis zur Ernährung verändert. Ich esse und trinke und koche jetzt noch viel lieber und immer genau das, worauf ich Lust habe. Nicht weniger, aber auch nicht mehr.

Darum würde ich es wieder tun:

Weil ich mich tatsächlich durch das Fasten gereinigt fühle und Energie freisetze, weil ich mich zwischendurch gerne dem Konsumaltag entziehe und ich in der Fastenzeit das Vertrauen und die Beziehung zu meinem Körper stärke, der nämlich super läuft auch wenn er mal eine Zeit lang verzichten muß. Ausserdem ist es oft wie high sein. Ich bin gut drauf, fühle mich stark und glücklich, die Haut ist frisch und glatt, der Körper geschmeidig und ich weiß, daß ich genau das richtige tue. Wie es Lützner verspricht, fühle ich mich tatsächlich jedes Jahr wie neugeboren.

Nina Schwabe ist Schauspielerin und Musikerin, fastet seit über zehn Jahren einmal pro Jahr im Frühling, wenn es wärmer wird. Medizinisch durchchecken lässt sie sich vorher nicht.