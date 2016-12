Ironman Jan Frodeno "Ich falle in keine tiefen Motivationslöcher mehr"

Dies ist Teil 2 zu Jan Frodeno auf Reisen, Teil 1 finden Sie hier.

Entertainment und Gedächtnistraining

Wie alle Vielflieger hat Frodeno nahezu jeden Film gesehen. Auf seine alten Tage hat er sich jetzt einen Kindle angeschafft, weil er sein Gepäck nicht noch mit Büchern beschweren will. "Jetzt lese ich tatsächlich mehr als Facebook-Posts und Trainingspläne. In den vergangenen zwölf Monaten habe ich so viele Bücher gefressen wie in den zehn Jahren davor nicht.", sagt er.

"Zuletzt hat mich ein Buch über die Leistungsfähigkeit des menschlichen Gedächtnisses fasziniert. Das Hirn braucht immer Storys, um sich zu erinnern, am besten Geschichten, die sich ums Essen oder um Sex drehen. Daran erinnert sich der Mensch angeblich am besten. Ich trainiere mein Gedächtnis, indem ich mir ganz selten Adressen aufschreibe, sondern mich in etwa an den Zeitraum erinnere und dann in meinem Smartphone nach den zugehörigen Bildern suche. Plötzlich kommt vieles zurück."

Frodeno kramt in seinem Gedächtnis nach einem Burger-Laden in Berlin, dessen Name und Adresse ihm entfallen sind. Er erinnerte sich, dass er im Herbst 2015 zuletzt dort war, sucht in seiner Bildergalerie und wird tatsächlich fündig. Oder dieses Schwimmbad in Berlin, wo er mal trainiert hat. Kurz durch 5400 Bilder geflippt; da ist es schon. Stadtbad Mitte.

Frodenos Lesetipp: Matt Fitzgerald: "Siegen ist Kopfsache. Die mentalen Strategien der Ausnahmeathleten."

Fitbleiben unterwegs

"Die Passagiere gucken manchmal komisch, wenn ich mich jede Stunde aus dem Flugzeugsitz erhebe, die Beine durchstrecke oder im Gang ausgiebig stretche. Ich brauche das, sonst ist mein ganzer Bewegungsapparat verdreht. In Hotels gehe ich sofort in den Fitnessraum, was mir freundlich ausgedrückt über die Jahre ein sehr breites Geruchsspektrum beschert hat. Eine Stunde Gym, eine Stunde Laufen, das ist mein Minimalprogramm und passt überall auf der Welt. Mein Sportrhythmus und mein Lebensstil haben sich harmonisiert. Ich falle auch nach Wettkämpfen in keine ganz tiefen Motivationslöcher mehr", erzählt Frodeno.

"Klar, wenn ich während der Saisonpause - nach Hawaii - in Spanien bin, genieße ich es, ohne feste Trainingsvorgaben mit dem Rad durch die Gegend zu fahren, einfach anzuhalten, wenn ich Bock habe und einen Kaffee zu trinken. Das kann ich vier Wochen vor Hawaii natürlich nicht leisten."

Getrennt von der Familie

"Jeder Abschied fällt schwer. Unser Nachwuchs ist gerade acht Monate alt. Er versucht zu laufen, aber legt sich dabei natürlich dauernd auf die Nase. Ich habe ihm schon ein altes Stirnband von mir um den Kopf gewickelt, als eine Art Sturzhelm. Typisch Neueltern. Seit der Geburt ist die Reiserei doppelt stressig, weil da immer dieses schlechte Gewissen ist, dass man sich nicht genug kümmert - das Rabenvater-Trauma."

Kommunikation

Das Smartphone ist Frodenos Lebensmittelpunkt. Oft und gern hört er Musik mit einem kabellosem Großkopfhörer, vor allem, wenn zudringliche Fans nahen. Größtes Problem: die digitale Postflut. Derzeit warten 16.840 (sechzehntausendachthundertvierzig) unbeantwortete Mails. Langstreckenflüge sind ideal, um sich durch den Berg zu rackern. Leider vergeblich: "Ich kann noch so viele Mails beantworten, die Zahl der neuen wächst immer schneller. Und das tut mir wirklich leid, weil 99 Prozent von coolen Leuten stammen, die nett, aufmunternd, interessant oder aufregend schreiben. Aber ich komme einfach nicht hinterher. Da hilft auch die Weltbestzeit über die Langdistanz nichts", sagt Frodeno.

"Früher habe ich öfter getwittert, aber dann festgestellt: Das bringt nichts, sondern macht nur Ärger, provoziert Stänkerer und erzeugt unnütze Arbeit, weil ich die Wogen wieder glätten muss. Goldene Kommunikationsregel: einfach mal die Fresse halten. Inzwischen habe ich einen ganzen Ordner von nicht geposteten Tweets. Aber der ist streng geheim. Ich lese nur noch und freue mich über jeden guten Link zu interessanten Geschichten."

Umgang mit der Öffentlichkeit

"Inzwischen werde ich häufiger erkannt. Kein Problem. Ich freue mich, wir machen ein Selfie, plaudern, fertig. Ich muss allerdings immer gute Laune haben, das erwarten die Leute. Wir Sportler haben ein ähnliches Problem wie Politiker oder Künstler. Das Publikum und die Medien wünschen sich Prominente mit Ecken und Kanten. Aber wenn man mal was Kantiges sagt, dann tobt sofort ein Shitstorm der Entrüstung los. Da steht man vor der Entscheidung: Will ich mit der ewigen Aufregung leben, was ja oft auch belastet? Oder verhalte ich mich medienkonform und sage nur abwaschbare Sätze, wie man sie nach jedem Fußballspiel hört? Ich habe da für mich noch keine befriedigende Lösung gefunden."

Motivation

"Ich muss mich nicht motivieren. Ich bin total scharf auf Training, ja, ich bin süchtig. Das war früher ganz anders. Da war Training meistens Qual. Heute mache ich alles bewusster. Ich bin sehr dankbar für dieses Leben. Wenn es nicht so komisch klingen würde, würde ich sogar sagen, demütig vor Dank. Es gibt nichts, absolut nichts, was ich lieber machen würde. Und weil es bei meiner Frau auch so ist, bin ich wirklich reich beschenkt vom Schicksal."