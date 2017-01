Joggen bei Kälte Raus aus der Komfortzone

Es gibt zwei Sorten Menschen.

Die einen halten Wellness für eine kulturelle Errungenschaft ebenso wie Rolltreppen, Fertiggerichte und TV-Abende. Sie haben es gern warm, schnell, bequem - die Komfortzonis.

Die anderen denken bei Wellness an Legionellen, hetzen mit der Doppelstufentechnik die Treppe empor, um vor den Rolltreppenfahrern oben zu sein, sie kochen drei Monate Rüben-Gerichte, weil die Region gerade nichts anderes hergibt und machen Yoga am offenen Fenster, während sie den Nachbarn voller Verachtung beim Fernsehen zuschauen - die Cojonistas.

Der gesellschaftliche Anteil beider Gruppen ist an einem winterlichen Wochenendmorgen statistisch relativ zuverlässig zu bestimmen: Wo im Sommer Heerscharen traben, stößt bei Temperaturen um die null Grad maximal noch ein Zehntel Freizeitathleten kleine weiße Wölkchen aus.

Jaja, schon klar: die Ruhe, Qualität kommt von Qual, die Sieger des Sommers werden im Wintertraining geschmiedet, auch charakterlich. Die Komfortzonis können die Heldengeschichten der Cojonistas nicht mehr hören. Alles Quatsch, sagen die Sofafreunde: Es ist kalt und eklig, das kann nicht gut sein. Basta.

Und nun? Gar nicht bewegen, Viszeralfett und schlechte Laune aufbauen? In der schlecht gefilterten Luft des Fitnessstudios verenden? Gymnastik auf dem heimischen Flokati? Auch keine Lösung.

Klassische Fehler vermeiden

Daher hier ein paar Hinweise, die den Komfortzoni mit dem Winterlauf versöhnen könnten. Denn Rennen bei widrigem Wetter wird erträglicher, wenn die klassischen Fehler vermieden werden. Fakt ist: Einziger Grund fürs Nichtlaufen ist flächendeckende Spiegelglätte, auch wenn ein paar Freaks dann ihre Spikes unterschnallen.

Genügen im Sommer Hose, Hemd und Schuhe, braucht ein Winterlauf deutlich mehr textile Vorbereitung. Welche Faserkombination erfüllt bei welcher Temperatur die heikle Aufgabe, zu wärmen, aber nicht zu sieden? Ein Paar dicke Socken oder zwei Lagen dünnere? Schafwollene Einlagen gar? Dann aber gleich ein Paar neue Schuhe dazu. Passt ja sonst nicht. Klamottenexperimente muss jeder Winterläufer für sich selbst erledigen. Generell gilt: Leichtes Frösteln am Start ist unangenehm, aber ein guter Indikator für halbwegs sinnvolle Kleiderwahl. Nichts ist ekliger als klatschnass durch den Frost zu taumeln.

Handschuhe? Werden unterwegs fast immer abgestreift. Ein lang gezogener Ärmel tut's auch. Eine dünne, aber winddichte Jacke sollte auf jeden Fall am Leib oder im Gepäck sein. Lässt sich selbst in einen langgezogenen Ärmel stopfen, auch wenn die Beule am Unterarm merkwürdig aussieht. Ästheten schieben das Päckchen in die Bizepsgegend.

Winterwind, ein ekliger Geselle

Das größte Problem ist oft nicht die Temperatur, sondern der Wind, vor allem, wenn er tückisch, aber kaum spürbar von hinten bläst. Schnell werden die Nieren kalt, vor allem, wenn der Kältephobiker zwar viele Lagen übereinander trägt, die aber allesamt hinten rum zu kurz geraten sind. So wie der Braten im geschlossenen Topf Flüssigkeit abgibt, sondert der Läufer in überdicker Kleidung besonders viel Schweiß ab, der bevorzugt am unteren Rücken eine eisige Kältebrücke entstehen lässt. Da hilft ein dünner Nierengurt, wie ihn auch Radrennfahrer tragen. Nicht sexy, aber sinnvoll.

Winterwind ist auch von vorn ein ekliger Geselle. Wer bislang nicht wusste, wo seine Nebenhöhlen genau beheimatet sind - anhaltender Stirnfrost weist zuverlässig auf die Lage hin. Ob Stirnband, Mütze, Tuch oder Kapuze, der Kopf muss warm bleiben. Auch hier an die Nässe denken: Selbst mit Iso-Drinks angereichter Läuferschweiß gefriert irgendwann. Und ein Eisklumpen auf dem Schädel macht sich allenfalls gut fürs Selfie.

Mutters Rat befolgen

Winterlaufen lässt sich als eine Unterabteilung des Zen betrachten: Denn die kalte Jahreszeit erzwingt Entschleunigung. Weil die Muskeln kalt sind und die Wege hartgefroren, wäre es geradezu suizidal, das Tempo und die Kilometer eines Frühlingstrainings absolvieren zu wollen. Es ist keine Schande, sehr gemächlich zu starten, an glatten, steilen Stellen ein paar Schritte zu gehen und nach einer Stunde ebenso aufgewärmt wie durchgefröstelt im Ziel zu sein. Hier gilt Mutters Rat: Immer gleich was Trockenes auf die Haut. Zumal Spaziergänger äußerst bewundert gucken, wenn der Läufer für einige Sekunden den nackten Oberkörper dampfen lässt.

Und noch was, auch wenn es keiner hören mag: Gerade auf gefrostetem Boden neigen Läufer vor lauter Sturzangst zu stilistisch fragwürdigem Getrippel. Gut für die Koordination, sagen die einen. Sorgt für Verspannungen, sagen die anderen. Was hilft? Genau: Gymnastik, Kraft- und Stabilisierungsübungen, anmutig daheim auf dem Perser dargeboten. Wenn Kinder und Gattin lachen, dann bekommt die mentale Härte gleich noch eine Extraportion Training.

