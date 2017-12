Achilles' Classics Winterläufer auf der Tartanbahn

Achilles-Klassiker In der Reihe "Achilles-Klassiker" präsentiert SPIEGEL ONLINE Schätze aus dem Archiv des Wunderathleten Achim, der trotz intensiven Lauftrainings kaum von der Stelle kommt.



Dieser Text erschien bei SPIEGEL ONLINE ursprünglich im Jahr 2005.

Der Winter ist ein grausamer Geselle. Er zwingt den Läufer zu widernatürlichem Tun. Wer begibt sich schon freiwillig in Dunkelheit und Kälte, den beiden größten Feinden der Menschheit? Nur Hunger ist noch schlimmer. Heute habe ich einen Dominostein mit unserem japanischen Rasierklingenmesser in sechs Teile seziert, das einzelne nicht mal fingernagelgroß. Jedes Stück habe ich etwa drei Minuten im Mund behalten, möglichst ohne Zungenkontakt, um es nicht vorschnell schmelzen zu lassen. Neuer deutscher Rekord im Dominosteinlutschen: 18 Minuten.

Diät in der Weihnachtszeit ist und bleibt eine Schwachsinnsidee. Egal, ich ziehe das jetzt durch. Mona und Karl sind Pizzaessen. Ich nicht. Böse Kohlenhydrate, pfui Spinne. Ich bin um 19 Uhr zum Sportplatz gefahren. Das Tor war noch offen. Ein paar Fußballer tollten über den Rasen. Kicker sind harte Genossen, die wälzen sich auch über eisigen Rasen. Ein alleinstehender Flutlichtmast warf sein Restlicht auf die Laufbahn.

Er nervte fast so wie der Plätzchenduft

Ich sah nichts, außer dem schimmernden Eis in den Kurven. Meine blöde GPS-Uhr litt an Beleuchtungsmangel infolge chronischer Batterieschwäche. Langsam trabte ich meine Runden. Der warme Duft von Weihnachtsplätzchen drang aus einem der umliegenden Häuser. Irgendwo knisterte ein Kamin. In der Ferne heulte ein Wolf. Hunger, Kälte - nie ist der Läufer auf der Tartanbahn einsamer als in einer Dezembernacht.

Als sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, traute ich ihnen nicht. Da waren wirklich noch andere Verrückte. Auf dem oberen Ring schlurfte ein Pärchen, er mit einer spärlich funzelnden Stirnlampe, sie leise, aber ununterbrochen quasselnd. 50 Meter vor mir auf der Innenbahn stampfte ein Laufdiesel. Plötzlich bebte die Erde. Auf Bahn zwei kam mir ein monströses Wesen in gelber Regenjacke entgegen. Ein Geisterläufer, der offenbar nicht kapiert hatte, wie herum man auf einer ordentlichen deutschen Laufbahn trottet, erst recht bei Nacht.

Der Dicke war nicht schnell, dafür dampfte er wie Töchterchen Emma aus seiner luftdichten Verpackung. Vielleicht ein Sumo-Ringer. Ich lief anmutig, gleichwohl locker meine Aufwärmrunden. Pro Runde begegnete mir der Dicke bis zu drei Mal, was rechnerisch bedeutete, dass ich etwa, also ungefähr, auf jeden Fall deutlich schneller war. Er nervte fast so wie der Plätzchenduft. Manchmal schien der Koloss zu taumeln. Was passierte, wenn er auf meine Bahn geriet?

Nachts laufen ist anstrengender als bei Tageslicht

Vielleicht suchte das Regenjackenmonster Streit. Womöglich ein entlassener Strafgefangener, der jahrzehntelang Hofrunden gegen den Uhrzeigersinn absolvieren musste und es jetzt, endlich in der Freiheit, genoss, andersherum zu laufen. Oder ein Kannibale, der seine Opfer an sich vorbeilaufen ließ, um sich unversehens den fettesten zu schnappen. Das war zweifelsfrei ich. Ich bekam es mit der Angst zu tun.

Paff, da erlosch der Scheinwerfer vom Fußballplatz. Die Kicker hatten sich scherzend Richtung Kabine verabschiedet. Die Bahn lag im Dunkeln. Das Monster nahte. Das war am dampfenden Atem am Anfang der Gegengeraden eindeutig zu erkennen. Ich überlegte, ob ich auch die Richtung wechseln sollte. Die anderen Schattengestalten schienen verschwunden. Vielleicht hatte er sie schon verspeist.

Papperlapapp, Achilles, du hasenfüßiger Schwachmat. Bist hier, um fünf Mal 1000 Meter zu absolvieren. Bei der nächsten Startlinie legte ich los, Nummer eins. Nachts laufen ist anstrengender als bei Tageslicht. Die Bahn ist weicher. Die Dunkelheit voller Widerstand. Zweimal war mir das Monster bis zur ersten Zwischenzeit entgegengekommen. Er starrte mich hungrig an. Bei 500 Metern 2:17 Minuten. Auweia. Schwaches Bild.

Beim dritten Kilometer war er plötzlich verschwunden. Kein Gegenverkehr mehr. Ich lief einen letzten Tausender, den alleinsten, aber schnellsten meines Lebens. Wo war der Moppel? Lauerte er im Gebüsch? Ich spurtete zum Auto. Verdammt, das Tor war zu, eine Falle. Ich erklomm den Zaun. Ratsch. Die Hose hatte sich an einer Zinke verfangen. Sprint zum Auto. Tür auf, rein, Knopf runter. Puuh, geschafft. Die Angst verflog langsam. Dafür kam der Hunger wieder.

