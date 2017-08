Ex-160-Kilo-Mann Glücksmomente und echte Leidenschaft

Soll ich noch weiter abnehmen? Schaffe ich das überhaupt? Es gelingt mir ja nicht wirklich, weniger Kilos auf die Waage zu bringen. Seit Monaten pendelt die Anzeige um die 115 Kilo. Ich fühle mich nicht schlecht damit, aber ich habe ja mal angekündigt, unter die hundert Kilo zu kommen, mich zu halbieren. Und es nagte bislang an mir, dass ich nicht Wort gehalten habe.

Andererseits befinde ich mich aber doch in guter Gesellschaft: Erstmals gibt es auf dieser Welt mehr fettleibige Menschen als dünne. Ich liege voll im Trend der Zeit, bin einer von vielen, gehöre quasi zur breiten Masse. Ich bin en vogue - warum also was ändern?

Bislang wurden die Dicken ja immer belächelt. Verächtlich heißt es: Dick, doof, faul und gefräßig. Dick sein war - und ist - ein Makel. Habe ich neulich erst wieder erfahren. Der Ort des Geschehens: McDonalds (lacht nur!). Klar, eine Steilvorlage für das junge, schlanke Pärchen, das mich in meinen Sportsachen kritisch musterte. Aber jeden Samstagvormittag gehen wir nach dem Gruppentraining auf einen Kaffee dorthin und plaudern noch ein bisschen. Ich stehe da also in meiner kurzen Laufhose, Pulli und Laufschuhen, als sich das Pärchen mokiert: "Guck mal der Dicke da. Tarnt sich mit Sportklamotten, um sich hier alibimäßig die Burger reinzuhauen. Geht gar nicht."

Ich steh da inzwischen drüber. Es macht mir nichts aus. Denn sowohl an diesem Morgen als auch in den letzten Wochen fand ich meine Bilanz gar nicht schlecht. Makellos sozusagen: Ich fahre jede Woche Rad, gehe schwimmen und laufen, habe im Sommer an etlichen Läufen und drei Radrennen teilgenommen. Ich habe den Reiz des Koppeltrainings "Rad plus Laufen" entdeckt, ich bin für den Frankfurt-Marathon am 29. Oktober voll im Training und werde vorher Achim Achilles beim Erkner-Triathlon abziehen.

Neulich hat mich sogar mein Trainer gelobt, was er selten macht. Zumindest habe ich so etwas wie Lob herausgehört, als er meinte, dass ich die Intervalle hätte langsamer absolvieren sollen, als ich es getan habe.

Ja, ich mag für viele noch immer dick sein und nach der reinen Body-Maß-Index-Formel gelte ich noch immer als adipös. Tatsächlich aber fühle mich in meinem Körper momentan insgesamt ganz wohl. Der Sport ist im Alltag integriert und selbst das Essen kontrolliere ich ab und zu mit einer Ernährungs-App. Ich bekomme es schon gut hin, Portionen abzuschätzen und mich zu disziplinieren, wenn ich mal essensmäßig über die Strenge geschlagen habe. Dem stelle ich dann ausreichend Sport entgegen - ohne Zwang und auch nicht zur Gewissensberuhigung. Sondern ganz schlicht, weil ich es inzwischen kann. Die Zahl auf der Waage hat keinen großen Einfluss mehr darauf, ob ich gut oder schlecht gelaunt bin.

Was habe ich in den vergangenen drei Jahren von den Leuten nicht alles gehört, weshalb ich zu dick sei. Es liegt an den Genen, behaupten die einen. Alles eine Frage der Disziplin, meinen die anderen. Negative Energiebilanz hier, Darmflora dort. Muskelmasse, Bauchfett, Fettverbrennung, Zuckerstoffwechsel, Belohnungssystem.

Die einen raten: Iss wie in der Steinzeit. Die anderen: Werde Vegetarier, mindestens! Und ich habe tatsächlich vieles gemacht und ausprobiert, war tief drin im Dschungel der Ratgeber, Ernährungstipps, Richtlinien, Quoten, Empfehlungen.

Angekommen bin ich schließlich an einer Kreuzung, an der ich den richtigen Weg wählen musste. Ich bin die letzten drei Jahre vielen Hinweisschildern gefolgt, die mich nicht wirklich ans Ziel brachten, aber genau auf diesen Weg - den Weg zu mir selbst. Was will ich wirklich? Was genügt mir? Was macht mich zufrieden und glücklich?

Ich weiß, dass ich nie mehr 160 Kilo wiegen möchte, weil es mich unglücklich gemacht hat. Auch keine 130 oder 120. Auch 115 Kilo machen mich nicht zufrieden. Aber sie sind gar nicht so weit weg von meinem Wohlfühlbereich. Vielleicht schaffe ich tatsächlich, mal weniger als hundert Kilo zu wiegen, aber womöglich machen mich die dafür nötigen Umstände unglücklich. Ich weiß es nicht.

Ich laufe mehrmals die Woche, was zunächst nur Mittel zum Zweck war - schließlich hatte ich eine Marathon-Wette zu erfüllen. Inzwischen habe ich beim Laufen Glücksmomente. Vielleicht entwickelt sich auch aus der Triathlon-Wette mit Achim Achilles eine neue Leidenschaft.

Es ist ein ständiges Ausprobieren, neugierig und aufmerksam sein - beim Essen, beim Sport. Den Ballast, der mich lange Zeit daran gehindert hat, habe ich abgeworfen. Ich habe - bei allen Herausforderungen des Lebens - eine Leichtigkeit erreicht, die nichts mehr zu tun hat mit meinem eigentlichen Ziel, 80 Kilo wiegen zu wollen. Das Projekt "Micha halbiert sich" ist passé.

