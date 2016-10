Ex-160-Kilo-Mann "Gratulation! Aber ich wette, in zwei Jahren bist du wieder fett"

Lieber Micha,

Du hast es geschafft. Du bist einen Marathon gelaufen. RESPEKT! Ich gratuliere dir zu dieser Leistung und zu dem, was du in den vergangenen 18 Monaten geschafft hast. So viele Veränderungen in sein Leben zu bringen, 50 Kilo abzunehmen, einen Trainingsfleiß und eine Trainingsdisziplin zu entwickeln, um am Ende 42 Kilometer durchzuhalten, all das ist nicht einfach.

Ja, du liest ganz richtig: Ich lobe dich. Du hast in den vergangenen Wochen und Monaten oft gemeint, dass ich dich "ruhig mal loben könnte". Ich habe dich oft gefragt: Wofür? Dafür, dass du dich gesünder ernährst und inzwischen auch überlegst, was du isst? Dass du dich mehr bewegst und Sport treibst? Dass du nicht nur auf der Couch rumhängst und Chips futterst? Für mich sind das Selbstverständlichkeiten. Doch hast du mich auch verstehen lassen, dass es Lebenssituationen gibt, die zu einem - entschuldige den saloppen Ton - dicken Ende führen.

Ja, ich war sparsam mit Lob. Natürlich habe ich mich über deine Fortschritte gefreut: über deine (früh)morgendlichen WhatsApp-Nachrichten inklusive Fotos deines absolvierten Trainings; über den stetig wachsenden Kilometerstand auf deinem Lauf-Tacho; über deinen tollen Halbmarathon Ende August in 2:03:23 Stunden. Darüber, dass dein lädiertes Knie gehalten hat, obwohl du es mit mehr Eifer und Regelmäßigkeit beim Stabi- und Kräftigungstraining noch viel mehr hättest schützen können (was du künftig auch tun solltest).

Natürlich habe ich mich gefreut, als du dich nach vielen Wochen des Widerstandes darauf eingelassen hast, ein Ernährungsprotokoll zu führen. Und natürlich war ich am 25. September unsagbar stolz auf dich, als du kurz hinterm Brandenburger Tor die Marathonziellinie überquert hast.

Um zu leiden und zu entbehren

Für einen wie mich, der fast sein ganzes Leben lang Sport treibt, der das Laufen mehr liebt als du (früher) Schweinshaxen, der einen begnadeten Stoffwechsel hat und nicht viel zunimmt, wenn er mal sündigt und daher das Gefühl gar nicht kennt, zu viele Kilos mitzuschleppen - für so einen ist es nicht einfach nachzuvollziehen, wie es dir ging: mit 160 Kilo aufzubrechen, um mehr Fitness in seinen Alltag zu bringen, um auf Haxen, Bratwurst und Pommes zu verzichten, fast alles anders zu machen, sich neu zu entdecken, erschrocken und überrascht zu sein, zu leiden, zu entbehren.

Michael Klotzbier Piet Könnicke und Micha Klotzbier beim Training

Ich kann nur ein Stück weit erahnen, wie sehr du psychisch gefordert warst, wie es in deinem Kopf gearbeitet hat; wie laut deine Lunge La Paloma gepfiffen hat, als du die ersten Male gelaufen bist. Als ich vergangenen März mal mit einem 20 Kilo schweren Rucksack durch den Flughafen eilen musste, weil ich fast zu spät zu meinem Flug gekommen wäre, habe ich kurz an dich denken müssen: Ich will kein Klotzbier sein.

Mit Interesse habe ich die vielen Kommentare nach deinem Marathon gelesen. Viele Glückwünsche. Bei einem Beitrag musste ich lachen: "Gratulation! Aber ich wette, in zwei Jahren bist du wieder fett." Klingt gemein, oder? Ist aber ein ernst gemeinter Auftrag, weiterzumachen. Dein Marathon war nur eine Etappe, eine Durchgangsstation auf deinem Weg, dich dauerhaft gesund zu ernähren und Bewegung zu einer Selbstverständlichkeit in deinem Alltag zu machen.

Noch lauern die Sündenfallen

Das wird nun umso schwieriger, weil der Vorhang für deine Bühne - vorerst - fällt: Keine Kameras mehr, keine Mikrofone, kein Millionenpublikum, keine öffentlichen Selbstversuche mehr. Glaube mir, noch sind die alten Gewohnheiten nicht besiegt. Noch lauern die Sündenfallen, in die du gern reintappst, wie du selbst nur allzu gut weißt. Bleibe daher aufmerksam und diszipliniert. Belohne dich nicht für Selbstverständlichkeiten wie das Zubinden eines Doppelknotens beim Laufschuh.

Und auch wenn nun das ganz große Publikum fehlt, hast du viele neue Wegbegleiter und Paten gefunden, die auch in Zukunft da sind - die mit dir laufen, dich nach deinem Gewicht fragen, mit dir über gesundes Essen reden. Die wissen wollen, was du machst und wie es dir geht. Du musst nur weitermachen, was du begonnen hast.

Du und ich haben uns lange vor dem Marathon darauf verständigt, Ziele für die Zeit danach zu definieren. Es war eine meiner Bedingungen zu Beginn des Marathontrainings, dass du einen Plan hast, wie es hinter dem Brandenburger Tor weitergeht. Du meinst nun, dass du die bereits gewonnene Lebensqualität nicht mehr missen möchtest. Guter Plan! Doch glaube mir: Die Waage ist noch lange nicht austariert. 110 Kilo sind noch immer zu viel und das Gute der letzten 18 Monate wiegt das Schlechte der letzten 18 Jahre noch lange nicht auf.

Ich wäre ein schlechter Trainer, wenn ich jetzt einen Haken machen würde: Geschafft, Klotzbier hat seinen Marathon gepackt. Nein, ich sehe mich weiter herausgefordert, auch die nächsten Etappen mit dir zu gehen. Auch ich sehe mich noch lange nicht am Ziel.

Viele Grüße, Piet

Wie es mit Michael Klotzbier weitergeht, lesen Sie in regelmäßigen Abständen auf SPIEGEL ONLINE und auf Michas Abnehmblog.