Para-Bogenschießen "Den Bewegungsablauf zelebrieren"

Wenn Vanessa Bui zielt, ist sie hochkonzentriert. Sie zieht die Sehne ihres Bogens langsam so weit nach hinten, bis die Hand das Kinn berührt und die Sehne die Nasenspitze. Sie hält kurz inne. Dann lässt sie die linke Hand los. Der Pfeil schießt heraus, zischt durch die Luft. Direkt in die Mitte der Scheibe.

Ich staune, sie sagt nur: "Ja." Normal.

Vanessa Bui ist die derzeit wohl beste deutsche Para-Bogenschützin mit dem Compoundbogen, einem High-Tech-Gerät, das mit dem klassischen, schlichten Bogen wenig gemein hat.

Als ich die 23-Jährige in ihrem Verein in Fürstenfeldbruck in der Nähe von München treffe, bereitet sie sich gerade auf die Paralympics in Rio vor. Sie liegt auf Platz 16 der Weltrangliste, vor allen anderen Deutschen.

"Es gibt keine Ausreden. Das gefällt mir am Bogenschießen."

Sie schießt, seit sie 14 Jahre alt ist. Bui suchte einen Sport, bei dem sie wenig laufen und niemand auf sie Rücksicht nehmen muss. Sie hat seit ihrer Geburt eine Spastik im linken Bein, das Gehen fällt ihr schwer.

Offensichtlich hat sie den perfekten Sport für sich gefunden, wohl auch aufgrund ihrer ausgeglichenen Art.

Sie sagt: "Man hat den Pfeil in der Hand - ganz allein. Und dann kommt etwas dabei heraus oder eben nicht. Es gibt keine Ausreden. Das gefällt mir am Bogenschießen", sagt Bui.

Bogenschießen ist eine dieser Sportarten, mit der man als Außenstehender kaum in Berührung kommt und die man trotzdem sofort zu verstehen glaubt. Das Lange muss ins Runde, am besten in die Mitte. Klingt simpel.

Es ist aber auch eine dieser Disziplinen, deren Schwierigkeit sich erst offenbart, wenn man es selbst probiert. Bei Profis sieht es immer kinderleicht aus.

Ich dagegen muss mir zuerst mein linkes Auge mit einem Taschentuch abkleben, weil ich aus irgendeinem Grund koordinative Schwierigkeiten habe, es beim Zielen zu schließen. Tapfer hebe ich das schwere Ungetüm von Technikbogen, spanne die Sehne und lasse los.

Bämm. Volltreffer. "Yess!" Ich jubele.

"Gut", sagt Bui nüchtern.

Ja, okay, meine Scheibe ist nur zehn Meter entfernt, Bui steht 70 Meter weit weg. Ich erkenne ihre Zielscheibe mit bloßem Auge kaum. Aber immerhin habe ich niemanden verletzt, mich eingeschlossen. Das ist doch ein Erfolg!

Routine erzeugt Ruhe

"Du musst den Bewegungsablauf zelebrieren", erklärt Bui. Man benötigt eine Choreographie der Bewegungen, die möglichst immer gleich abläuft. Die Routine erzeugt Ruhe und die wiederum erleichtert den konzentrierten, automatisierten Ablauf. Pfeil auflegen, Bogen heben, Sehne spannen, zielen, loslassen.

"Beim Bogenschießen muss man sehr genau sein. Man muss sich extrem konzentrieren", sagt Bui. Mit dem Kopf durch die Wand komme man nicht weit und der Pfeil sicher nicht da an, wo er hin soll. Es ist ein stetes Streben nach Perfektion. Immer auf der Suche nach dem perfekten Schuss. "Das finde ich reizvoll", sagt Bui.

Von Perfektion bin ich weit entfernt. Ich wäre ja schon froh, wenn ich mein Auge zukneifen könnte.

Eine andere fährt zu den Paralympics

Trotz aller Trainingsstunden, bleiben die Paralympics in Rio ein Traum für Bui. Anfang August erfuhr sie, dass sie nicht nominiert wurde. Deutschland hat bei der Veranstaltung nur einen Startplatz, der Verband nominierte eine andere Athletin. Eine Entscheidung, die für Vanessa Bui nicht nachvollziehbar ist.

Die 23-Jährige überlegt sogar, sportliche Konsequenzen für sich zu ziehen: "Ich weiß nicht, ob ich noch im Nationalteam bleiben möchte." Nach der Enttäuschung zeigt sich aber auch wieder ihr Ehrgeiz: "Diese Saison schieße ich auf jeden Fall noch zu Ende. Ich will zeigen, dass ich die Bessere von uns beiden bin."

So ist das beim Bogenschießen. Konzentration auf den nächsten Schuss - und dann schauen, was dabei rauskommt.

Wie sich Anna Achilles bei ihrer erstem Bogenschießtraining angestellt hat, können Sie auch hier im Video sehen.