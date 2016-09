Rennkajak "90 Prozent der Anfänger fallen ins Wasser"

"Ist das mein Boot?", frage ich und zeige auf ein Rennkajak. Weiß, schmal, ziemlich schick. Christian Mathes lacht. "Wenn du unbedingt ins Wasser fallen willst." Nun ja. Es ist zwar Sommer. Aber die Donau ist kalt. Und dreckig. Mein Trainer zeigt auf ein anderes. "Nimm lieber das." Ein Tourenkajak. Blau, breit, mit Abnutzungserscheinungen. Nicht so sexy. Aber Mathes wird schon wissen, was man einer Anfängerin wie mir zumuten kann.

Der 22-Jährige hat schon einmal Bronze gewonnen bei paralympischen Weltmeisterschaften. In Rio wollte er auch an den Start gehen. Aber er darf nicht. Es gab eine Regeländerung. Seine Behinderung - eine spastische Lähmung der Beine - wurde in seiner Klasse nicht mehr anerkannt.

Er müsste jetzt eine Klasse höher starten und sich mit Sportlern vergleichen, die ihren Rumpf rotieren können. Mathes findet das nicht gerecht: "Ich kann im Rennen keine Rumpfrotation ausführen. Bei der Beinarbeit bewirkt meine spastische Lähmung eine unkoordinierte Gegenbewegung. Für mich ist die Einschränkung also viel größer." Da er keine Siegchance mehr für sich sieht, hat er seine Karriere beendet.

"Erst Schwimmweste anziehen"

Aber nicht ganz. Schließlich trainiert er heute mich. Ob ich aufs Wasser darf, frage ich. "Gleich", sagt Mathes. "Erst Trockenübungen." Weil ich eine Anfängerin bin. Na gut. Ich wedel mit dem Paddel in der Luft herum. Läuft, würde ich sagen. Mathes guckt skeptisch. "Stell dir vor, du willst das Wasser wegschaufeln." Ich hebe die Arme weit über den Kopf und versuche, meine gesamte Anmut in die Bewegung hineinzulegen. Mathes nickt zufrieden.

"Darf ich jetzt aufs Wasser?", will ich wissen. "Gleich", antwortet Mathes mit Blick auf die Donau. "Erst Schwimmweste anziehen." Das Wasser ist mucksmäuschenstill. Kein Wind, nicht mal eine leichte Brise ist zu spüren. Mathes muss mich für komplett talentlos halten. Aber okay.

Dann endlich sitze ich im Boot. "Schön die Hände hoch", sagt Mathes. Jaha. "Noch höher." Mach ich doch. Ich dachte, Paddeln heißt einfach, abwechselnd die Arme zu bewegen. Aber von wegen. Auf den Winkel kommt es an. Meine Arme schmerzen jetzt schon.

Vorsichtig auf die Donau hinaus

Mathes und ich wollen um die Wette paddeln. 200-Meter-Sprint. Seine Parade-Disziplin. "Auf die Plätze, fertig los", ruft er. Dann sticht er mit dem Paddel ins Wasser ein und düst davon. Huch. Bis ich es mal geschafft habe, vom Fleck zu kommen, ist sein Kajak schon weit entfernt.

Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Bestimmt liegt es am Tourenkajak. Das wiegt ja viel mehr als so ein Rennboot. Ich tausche das olle Ding gegen den schicken, weißen Flitzer. Nur, schon der Einstieg ist jetzt viel schwieriger. Das Boot wackelt so stark, als würde ich auf einer Slackline balancieren. Vorsichtig hieve ich mich vom Steg ins Kajak. Geschafft. Ich sitze. Mit meinem Hintern muss ich genau die Mitte treffen, damit das Boot in der Balance liegt. Bei jeder winzigen Bewegung zu einer Seite hin, droht es umzukippen. "90 Prozent der Anfänger fallen ins Wasser", sagt Mathes.

Pft. Er hat Anna, die absolute Gleichgewichtskönigin noch nicht in ihrem Element gesehen. Mein Körper steht unter einer solchen Spannung, dass ich Strom erzeugen könnte. Meine Hüfte gleicht jede Schieflage in Sekundenschnelle aus. Vorsichtig paddele ich auf die Donau hinaus. Mathes kann es gar nicht glauben. "Anna, du bist ja ein Riesentalent," ruft er mir zu. Ha. Geht doch. Endlich glaubt mal einer an mich.

